Как ходили в туалет в дореволюционной России

«Каждый дворник обязан указать всякому это место, чего следует, однако, избегать, так как указываемые места большею частью неопрятны. Удобнее всего зайти в первую попавшуюся, только не третьего разряда, гостиницу, дав предварительно швейцару или коридорному на чай 5 или 10 копеек. Ватерклозет общий, довольно чистый – на Ильинке против Биржи, сзади Новотроицкой гостиницы на узкой Певческой линии, в проходных сенях, где спуск в подвальный этаж», – писал Владимир Гиляровский в путеводителе по Москве 1881 года.

Как видите, найти общественный туалет в Москве в те времена было очень нелегко. Публичных «отхожих мест», как их тогда называли, в городах не было до 1890-х годов.

Золотари или поглощающие колодцы?

Сухаревская площадь конца XIX века, водовоз. Обратите внимание на состояние дорожного покрытия на одной из крупнейших площадей города pastvu.com/Public Domain pastvu.com/Public Domain

Первыми, у кого в России появились оборудованные уборные, были, конечно, цари. Отхожие места были во дворце Ивана Грозного в Коломне, во дворцах Алексея Михайловича в Измайлове и Коломенском. В 1710 году во дворце Монплезир в Петергофе для Петра Великого было устроено первое отхожее место (или «ретирада») со смывом.

К концу XVIII века оборудованные уборные появились в домах знати. Их подробно описал Дайкокуя Кодаю, японский купец, который вынужденно провел в России десять лет (примерно в 1790-х годах) и смотрел на русский быт свежим взглядом гостя.

«Даже в четырех- и пятиэтажных домах нужники имеются на каждом этаж, – описывал Дайкокуя быт Петербурга, где он неоднократно бывал. – Они устраиваются в углу дома, снаружи огораживаются двух-трехслойной стенкой, чтобы оттуда не проникал дурной запах. Вверху устраивается труба вроде дымовой, и через нее выходит плохой запах». Дайкокуя пишет, что высота деревянного сиденья-помоста в этих нужниках была примерно полметра, и объяснял это так: «В России штаны надеваются очень туго, так что сидеть на корточках, как делают у нас, неудобно».

Золотари (ассенизаторы) в 1910 году Public Domain Public Domain

Также он отмечал, что в домах бывают нужники на несколько отверстий одновременно, а у богатых людей в помещениях отхожих мест устроены печи, чтобы не мерзнуть. Он приводит плату за опорожнение выгребных ям, куда в итоге сливались все отходы – 25 рублей в год. Это были по меркам того времени очень большие деньги, которые могли себе позволить только богачи.

Очисткой выгребных ям занимались команды золотарей (ассенизаторов), которые появились в екатерининское время. Они объезжали определенные участки города и вывозили зловонную жижу в бочках – за эту услугу и взималась плата, на которой большинство горожан старались сэкономить, сливая свои нечистоты на улицу, в канавы за забором, куда угодно.

Историк Вера Бокова пишет, что одно время существовали «поглощающие колодцы». Их описывает московский театрал Юрий Бахрушин: «Скважины в земле, обладавшие способностью всасывать в почву все, что в них попадало. Благодаря этому владельцы участков с такими особенностями грунта были избавлены от трат по вывозу мусора со своего владения. Вся эта отвратительная грязь сваливалась в колодец и исчезала. А там дальше владельцу было наплевать, что впоследствии это попадало в подземные ключи, питавшие многочисленные тогда колодцы питьевой водой».

В многоквартирных домах комнаты с отхожими местами находились на общих лестницах, поэтому в коридорах стоял смрад, особенно летом. Во дворах таких домов над выгребными ямами стояли дощатые будки – для тех, кто жил на первом этаже и в подвалах, а также для дворников и швейцаров.

Ко второй половине XIX века в большинстве дорогих гостиниц и в домах богачей уже были привычные нам ватерклозеты, то есть отхожие места со сливом воды и водяным затвором (коленом), который не давал запаху выходить обратно из сливного отверстия в помещение ретирады.

Но это все для богатых, у которых удобства дома. А как быть приличному человеку, если нужно сходить в туалет на улице?

Уличные туалеты в царской России

Писсуар в Москве, Арбатская площадь pastvu.com/Public Domain pastvu.com/Public Domain

«Проезжайте всю Западную Европу, и вы не увидите таких сцен, которые происходят в Петербурге ежедневно и на виду у всех. Мы не помним, чтоб несколько лет назад в нем было что-нибудь подобное. Господин становится посреди улицы и, на виду всех седоков в проезжающих экипажах, удовлетворяет своим нуждам. В Лондоне подобного господина отвели бы на полицейскую станцию, как совершившего неприличный поступок; но как поступить подобным образом с жителем города, в котором нет необходимой потребности городской жизни – уриналов? (Так, от английского urinal, тогда называли писсуары. Иногда встречается прямой перевод – “мочевик”. – УР.) Притом же мы наверно знаем, что если более понимающий приличия прохожий заходит на минуту или на две под домовые ворота, то дворник гонит его на улицу», – писал Иван Гончаров в 1864 году. Великий писатель был таким же петербуржцем, как и любой другой, и сам, как он признавался в письме, был вынужден порой «всенародно, на улицах, обнаруживать человеческую немочь».

Первый общественный туалет, сообщает историк Игорь Богданов, появился в Петербурге в 1871 году у Михайловского манежа. «В нем были устроены два писсуара, два ватерклозета и небольшая комната для сторожа; туалет обильно снабжался водой, отапливался чугунной печью». Отопление было для уличных туалетов обязательно, иначе зимой вода бы замерзала.

Типовой проект деревянного «ретирадника» (общественного туалета) для Санкт-Петербурга Public domain Public domain

Вскоре по проекту городского архитектора Ивана Метца было построено еще пять уличных «домиков». В них были раздельные отделения для женщин и мужчин и комната для сторожа, они были огорожены и обсажены деревьями, и все равно, писал архитектор Метц, «многие предпочитают останавливаться тут же, чем заходить прямо в двери!.. Что делать — и на это нужно время, и на это нужны годы, чтобы приучиться». Эти туалеты были бесплатными, на содержании городской управы.

Дела в Москве обстояли еще не чище – первые полноценные общественные ретирады начали появляться только в конце 1890-х годов. До этого устанавливали только будки, в основном на больших рынках, где прилюдно оправляться было уже совсем неприлично. Ну а как же остальные улицы? Как вспоминал москвич Николай Давыдов, «места стоянок извозчиков, постоялых дворов, харчевен, простонародных трактиров и тому подобных заведений и, наконец, все почти уличные углы, хотя бы и заколоченные снизу досками, разные закоулочки (а их было много!) и крытые ворота домов… были очагами испорченного воздуха».

Сухаревская площадь с одной из лестниц Сухаревой башни, 1933–1934. Посередине площади виден вход в подземный общественный туалет Г. А. Брунштейн/pastvu.com/Public Domain Г. А. Брунштейн/pastvu.com/Public Domain

С 1880-х годов на площадях стали делать общественные писсуары – простые решетки над выгребными ямами, сделанные в земле и огороженные ширмами (как кабинки для переодевания на пляжах). И только в начале XX века появились капитальные каменные общественные уборные, в том числе три подземные – на Театральной, Сухаревской и Пушкинской площадях.

Однако главной проблемой публичных отхожих мест в царское время было избавление от отходов. Ведь даже в Москве и Петербурге, самых населенных городах империи, до конца XIX века не было канализации.

Куда сливали отходы в Москве и Петербурге?

Общественный туалет в сквере Девичьего поля (ул. Плющиха, 57, стр. 4) – один из старейших в Москве Архив С. Г. Величко/pastvu.com/Public Domain Архив С. Г. Величко/pastvu.com/Public Domain

В Москве канализацию начали строить и развивать только в 1893 году, когда появились Люблинские поля орошения, где нечистоты фильтровались через почву. И все равно еще долго старая столица была окружена «кольцом нечистот», которое историк Соловьев сравнивал с кольцами Сатурна – ведь московские золотари вывозили и сливали отходы за окраину города. Подъезжая к Москве, пассажиры поездов закрывали окна – такой сильный стоял запах. Золотари продолжали ездить по улицам столиц до 1930-х годов.

В Петербурге было, к сожалению, «проще» – город пересекают реки и каналы, куда можно было сливать нечистоты. Как пишет историк Игорь Богданов, «в основном в XVIII–XIX веках нечистоты, а также стоки промышленных предприятий спускались без очистки и в реки и каналы и вывозились в Финский залив. Загрязнение городских водотоков и засорение уличных каналов вынудили правительство еще в 1845 году запретить присоединять дворовые выгреба к уличным трубам».

Писсуар в Москве, кадр из кинофильма «Аэлита» Реж. Яков Протазанов, 1924/МЕЖРАБПОМ-РУСЬ Реж. Яков Протазанов, 1924/МЕЖРАБПОМ-РУСЬ

Некоторые домовладельцы, пишет Богданов, для избавления от нечистот использовали общегородскую дождевую канализацию, которая существовала в Петербурге с XVIII века, а эта канализация шла по улицам. В результате перекрестки улиц Петербурга в течение всего XIX века порой становились скопищем человеческих и лошадиных экскрементов. Правительство запрещало выливать горшки в ливневку с 1860 года, а с 1884-го, отчаявшись, приказало хотя бы устанавливать на сливные трубы решетки для фильтрации твердых отходов, но всем этим пренебрегали.

Увы, несмотря на все усилия и несколько проектов, общую систему канализации в Петербурге при царях так и не завели. Одним из последствий этого была страшная холерная эпидемия, начавшаяся в Петрограде в 1918 году. Полноценную канализацию в Петербурге начали оборудовать только при советской власти.