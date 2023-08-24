Александр Борисов – первый художник, нарисовавший Крайний Север

«Крайний Север, с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его вечными льдами и почти бессменной ночью, всегда привлекал меня к себе», – писал в своей книге «В стране холода и смерти» Александр Борисов. С детства он мечтал там побывать и еще даже не представлял, что увлечение Севером прославит его как живописца.
Борисов родился на Русском Севере недалеко от Вологды в бедной крестьянской семье. В его родной деревне даже не было школы, а грамоту он изучил по псалтырю у соседа. О живописи мальчик тогда тоже не знал – он видел только иконы. Лишь когда мастера приехали расписывать местную церковь, Борисов впервые увидел фреску, написанную красками на стене. Увиденное его потрясло, и он буквально заболел рисованием. Он раздобыл детскую книгу и начал срисовывать иллюстрации.
На Мурмане. Близ гавани. 1896Третьяковская галерея
Когда художнику исполнилось 18, он отправился с матерью в паломничество в Соловецкий монастырь и отказался покидать его. Борисов заранее все спланировал и изначально не собирался возвращаться – он хотел поступить в иконописную школу при монастыре. Его приняли, и так начался путь Борисова-художника. Благодаря выдающимся успехам всего спустя полгода он уехал в Петербург и в 1895 году поступил в Академию художеств – самое престижное художественное учебное заведение Российской империи. Там он учился у знаменитых русских художников Ивана Шишкина и Архипа Куинджи.
Жизнь в столице и возможность учиться живописи, однако, не переменили страстной любви Борисова к Северу. Он вырос в суровых северных краях, но они казались ему уже хорошо обжитыми человеком (русские поморы несколько веков жили на берегах Белого и Баренцева морей). Его же притягивал Север, куда еще не ступала нога человека
Так, в 1896 году Борисов впервые побывал на Крайнем Севере, посетив архипелаг Новая Земля. Произведениями, привезенными из этой поездки, он привлек к себе внимание знаменитого коллекционера Павла Третьякова. Основатель московской Третьяковской галереи купил все работы, написанные в этом путешествии.
Полярные льды в Маточкином Шаре (Новая Земля. Лето). 1896Третьяковская галерея
После окончания академии художник стал регулярно ездить на Север и в 1897 году организовал собственную экспедицию на Новую Землю. Для этого он заказал на Архангельской верфи корабль «Мечта», нанял еще несколько судов для перевозки всего необходимого и взял в команду зоолога, химика и рабочих. Сам Борисов позже писал, что ему хотелось создать в этой поездке как можно больше работ, чтобы «познакомить общество с далекими окраинами нашего света – дать истинную картину таинственного мира, куда не ступала еще нога художника».
Мальчик-ненец (Маточкин Шар. Новая Земля). 1896Третьяковская галерея
Экипаж построил дом на Новой Земле и, обеспечив себе зимовку, отправился дальше, на Крайний Север. Команда хотела исследовать острова Карского моря и «следовать далее к Северу, насколько будет возможно». Но все пошло не по плану.
Экспедиция чуть не закончилась гибелью всего экипажа. «Мечта» застряла во льдах, и ее пришлось бросить. Путники много дней шли по льду.
Судно во льдах. Яхта «Мечта». 1899Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»
Сначала вещи и еду на санях тащили собаки, но когда лед стал тонким, они погибли в полынье вместе со всем грузом. Позже льдина, на которой находился экипаж, раскололась и разделила путников. Течение унесло их далеко друг от друга, но чудом они вновь оказались вместе. К этому моменту все уже потеряли надежду выжить, и Борисов решил спасти членов экипажа, у которых были семьи. Он велел им взять единственную шлюпку и плыть на Новую Землю самим. Всех поломанное судно не выдержало бы. Но его спутники отказались, и экипаж продолжил путь полным составом. «Нужно идти, а как идти, если ноги еле переставляешь? Сидишь, уткнувшись в снег, и не хочешь ни говорить, ни смотреть друг другу в глаза. У всех только одна мысль о смерти. Засыпая вечером, не надеешься снова увидеть рассвет», – писал об этом страшном походе Борисов. Его ситуация угнетала больше всех, ведь он был главой экспедиции и считал себя виновным, но именно ответственность и придавала ему силы.
Спасение пришло, откуда его не ждали. Вскоре Борисов заметил юрты ненцев. Они-то и спасли экипаж от смерти во льдах.
Чум ненцев в Малых Кармакулах. Новая Земля. 1896Третьяковская галерея
Следующие экспедиции Борисова проходили спокойнее, в том числе благодаря дружбе с ненцами. Местный староста выписал художнику бумагу, чтобы он беспрепятственно путешествовал по местам расселения ненцев, не боясь за свою жизнь. Но бумага ему не понадобилась – для местных он быстро стал своим. Он, как они, спал в яме в снегу, пил оленью кровь, ел сырое мясо и ходил на охоту. Свои впечатления от жизни среди ненцев Борисов изложил в книге «У самоедов. От Пинеги до Карского моря». Художник настолько прижился, что ненцы даже пустили его в святые для них места – он стал первым путешественником, посетившим ненецких идолов на острове Вайгач.
Кладбище на острове Вайгач. 1898Частное собрание
Среди льдов. 1896Третьяковская галерея
В начале XX века Борисов отправился в Европу, где организовал несколько собственных выставок. Помимо картин он привез фотографии, сделанные им в экспедициях. Выставки прошли в Германии, Австрии, Чехии, и в 1906 году открылась выставка в Париже. Позже выставки с большим успехом прошли в Англии и США – в Штатах художник даже встретился с президентом Теодором Рузвельтом.
Весенняя полярная ночь. 1897Третьяковская галерея
После революции и прихода к власти большевиков Борисов лишился мастерской. Предположительно, из-за несложившихся отношений с Игорем Грабарем, влиятельным в Советском Союзе художником и участником культурных комиссий. Собственный зал Борисова в Третьяковской галерее тоже закрыли.
В ожидании морского зверя (Из жизни Новоземельских самоедов). 1896Третьяковская галерея
Только в 1990-х началось восстановление памяти художника. Сегодня его работы можно увидеть в Третьяковской галерее, а усадьба Борисова в Красноборске (Архангельская область) в 2001 году стала музеем.
Страна смерти. Августовская ночь в Северном Ледовитом океане. 1913Частное собрание
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