Александр Борисов – первый художник, нарисовавший Крайний Север

Всю жизнь он был одержим двумя страстями – рисованием и Крайним Севером. Однажды это едва не стоило ему жизни.

«Крайний Север, с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его вечными льдами и почти бессменной ночью, всегда привлекал меня к себе», – писал в своей книге «В стране холода и смерти» Александр Борисов. С детства он мечтал там побывать и еще даже не представлял, что увлечение Севером прославит его как живописца.

Художник, не слышавший о живописи

Борисов родился на Русском Севере недалеко от Вологды в бедной крестьянской семье. В его родной деревне даже не было школы, а грамоту он изучил по псалтырю у соседа. О живописи мальчик тогда тоже не знал – он видел только иконы. Лишь когда мастера приехали расписывать местную церковь, Борисов впервые увидел фреску, написанную красками на стене. Увиденное его потрясло, и он буквально заболел рисованием. Он раздобыл детскую книгу и начал срисовывать иллюстрации.

На Мурмане. Близ гавани. 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Когда художнику исполнилось 18, он отправился с матерью в паломничество в Соловецкий монастырь и отказался покидать его. Борисов заранее все спланировал и изначально не собирался возвращаться – он хотел поступить в иконописную школу при монастыре. Его приняли, и так начался путь Борисова-художника. Благодаря выдающимся успехам всего спустя полгода он уехал в Петербург и в 1895 году поступил в Академию художеств – самое престижное художественное учебное заведение Российской империи. Там он учился у знаменитых русских художников Ивана Шишкина и Архипа Куинджи.

Жизнь в столице и возможность учиться живописи, однако, не переменили страстной любви Борисова к Северу. Он вырос в суровых северных краях, но они казались ему уже хорошо обжитыми человеком (русские поморы несколько веков жили на берегах Белого и Баренцева морей). Его же притягивал Север, куда еще не ступала нога человека

Так, в 1896 году Борисов впервые побывал на Крайнем Севере, посетив архипелаг Новая Земля. Произведениями, привезенными из этой поездки, он привлек к себе внимание знаменитого коллекционера Павла Третьякова. Основатель московской Третьяковской галереи купил все работы, написанные в этом путешествии.

Полярные льды в Маточкином Шаре (Новая Земля. Лето). 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Смертельно опасная экспедиция

После окончания академии художник стал регулярно ездить на Север и в 1897 году организовал собственную экспедицию на Новую Землю. Для этого он заказал на Архангельской верфи корабль «Мечта», нанял еще несколько судов для перевозки всего необходимого и взял в команду зоолога, химика и рабочих. Сам Борисов позже писал, что ему хотелось создать в этой поездке как можно больше работ, чтобы «познакомить общество с далекими окраинами нашего света – дать истинную картину таинственного мира, куда не ступала еще нога художника».

Мальчик-ненец (Маточкин Шар. Новая Земля). 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Экипаж построил дом на Новой Земле и, обеспечив себе зимовку, отправился дальше, на Крайний Север. Команда хотела исследовать острова Карского моря и «следовать далее к Северу, насколько будет возможно». Но все пошло не по плану.

Экспедиция чуть не закончилась гибелью всего экипажа. «Мечта» застряла во льдах, и ее пришлось бросить. Путники много дней шли по льду.

Судно во льдах. Яхта «Мечта». 1899 Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»

Сначала вещи и еду на санях тащили собаки, но когда лед стал тонким, они погибли в полынье вместе со всем грузом. Позже льдина, на которой находился экипаж, раскололась и разделила путников. Течение унесло их далеко друг от друга, но чудом они вновь оказались вместе. К этому моменту все уже потеряли надежду выжить, и Борисов решил спасти членов экипажа, у которых были семьи. Он велел им взять единственную шлюпку и плыть на Новую Землю самим. Всех поломанное судно не выдержало бы. Но его спутники отказались, и экипаж продолжил путь полным составом. «Нужно идти, а как идти, если ноги еле переставляешь? Сидишь, уткнувшись в снег, и не хочешь ни говорить, ни смотреть друг другу в глаза. У всех только одна мысль о смерти. Засыпая вечером, не надеешься снова увидеть рассвет», – писал об этом страшном походе Борисов. Его ситуация угнетала больше всех, ведь он был главой экспедиции и считал себя виновным, но именно ответственность и придавала ему силы.

Спасение пришло, откуда его не ждали. Вскоре Борисов заметил юрты ненцев. Они-то и спасли экипаж от смерти во льдах.

Чум ненцев в Малых Кармакулах. Новая Земля. 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Свой среди ненцев

Следующие экспедиции Борисова проходили спокойнее, в том числе благодаря дружбе с ненцами. Местный староста выписал художнику бумагу, чтобы он беспрепятственно путешествовал по местам расселения ненцев, не боясь за свою жизнь. Но бумага ему не понадобилась – для местных он быстро стал своим. Он, как они, спал в яме в снегу, пил оленью кровь, ел сырое мясо и ходил на охоту. Свои впечатления от жизни среди ненцев Борисов изложил в книге «У самоедов. От Пинеги до Карского моря». Художник настолько прижился, что ненцы даже пустили его в святые для них места – он стал первым путешественником, посетившим ненецких идолов на острове Вайгач.

Кладбище на острове Вайгач. 1898 Частное собрание Частное собрание

Среди льдов. 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В начале XX века Борисов отправился в Европу, где организовал несколько собственных выставок. Помимо картин он привез фотографии, сделанные им в экспедициях. Выставки прошли в Германии, Австрии, Чехии, и в 1906 году открылась выставка в Париже. Позже выставки с большим успехом прошли в Англии и США – в Штатах художник даже встретился с президентом Теодором Рузвельтом.

Весенняя полярная ночь. 1897 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

После революции и прихода к власти большевиков Борисов лишился мастерской. Предположительно, из-за несложившихся отношений с Игорем Грабарем, влиятельным в Советском Союзе художником и участником культурных комиссий. Собственный зал Борисова в Третьяковской галерее тоже закрыли.

В ожидании морского зверя (Из жизни Новоземельских самоедов). 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Только в 1990-х началось восстановление памяти художника. Сегодня его работы можно увидеть в Третьяковской галерее, а усадьба Борисова в Красноборске (Архангельская область) в 2001 году стала музеем.

Страна смерти. Августовская ночь в Северном Ледовитом океане. 1913 Частное собрание Частное собрание

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