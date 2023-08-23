8 царей из династии Романовых, у которых не было внебрачных связей

В отличие от фаворитов российских императриц фаворитки царей и императоров не играли никакой роли в политической и общественной жизни страны. Они чаще всего исполняли придворные обязанности и по совместительству были «личным утешением» монархов в семейной жизни.

1. Михаил Федорович (1596–1645)

Родоначальник династии Михаил Федорович счастливо женился лишь с третьей попытки. Первую его невесту Марию Хлопову невзлюбила будущая свекровь. Быстро нашлись недоброжелатели, которые объявили девицу «слабой здоровьем», и ту сослали в Сибирь. Первая законная супруга царя Мария Долгорукова скончалась спустя полгода после свадьбы.

И в 30 лет царь женился во второй раз на Евдокии Стрешневой.

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За 19 лет счастливого брака у него родилось 10 детей. Сведений о фаворитках Михаила в истории нет – вероятно, их и не было у набожного монарха.

2. Алексей Михайлович (1629–1676)

У сына Михаила, Алексея Михайловича, тоже было два брака – и 16 детей от двух жен!

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По версии автора книги «Фаворитки на российском престоле» Ирины Воскресенской, у благочестивого монарха «на это баловство – фавориток – не хватало ни времени, ни возможностей».

3. Федор Алексеевич (1661–1682)

Царями стали сразу трое сыновей Алексея Михайловича. Самый старший, Федор Алексеевич, взошел на престол в возрасте 15 лет, но уже в 20 лет скончался. Несмотря на молодой возраст, он правил единолично, без регентов и фаворитов, и принимал самостоятельные политические решения.

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В первый раз он женился в 18 лет на Агафье Грушецкой по большой любви, но спустя год овдовел: жена и новорожденный сын умерли почти сразу после родов. Во второй раз сочетался браком в 20 лет, за два месяца до смерти. Федор настолько любил свою первую супругу, что, по мнению историка Василия Татищева, его вторая жена Марфа Апраксина осталась вдовой-девственницей.

«Сия государыня царица, как многие достоверные утверждали, девицею по нем осталась и, в совершенной добродетели жизнь свою препровождая, в 1715-м году его величеству возпоследовала», – пишет Татищев.

4. Иван V Алексеевич (1666–1696)

После кончины Федора Алексеевича его младшие братья Иван и Петр (будущий император Петр I) стали соправителями, а регентшей при них была назначена сестра Софья. Иван V был слаб здоровьем, по некоторым версиям, страдал эпилепсией.

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В 18 лет его женили на Прасковье Салтыковой, и та родила ему пять дочерей. К жене Иван относился с уважением и благоговением. Умер он в 30 лет ослепшим и парализованным. Что касается Петра (1672–1725), то в отличие от своих благочестивых родственников у него было множество внебрачных связей.

5. Петр II (1715–1730)

Внук Петра I, император Петр II, даже не успел жениться: он взошел на престол в 11 лет, а умер в 14.

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Тем не менее и за столь короткую жизнь у него было две невесты, которых ему сосватали сановники.

6. Иван VI Антонович (1740–1764)

Еще один малолетний император Иван VI Антонович, правнук Ивана V, «царствовал» год, будучи младенцем.

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Никаких брачных планов в таком возрасте его родственники еще не строили. В 1741 году Ивана и его мать и регентшу Анну Леопольдовну свергла дочь Петра I, Елизавета. Остаток жизни он провел под стражей.

7. Александр III (1845–1894)

Образцовыми мужьями считаются двое последних российских императоров – Александр III и его сын Николай II.

В юности Александр был увлечен Марией Мещерской, фрейлиной его матери, императрицы Марии Александровны. Девушка стала его первой любовью. Когда старший брат Александра Николай умер в 1865 году от менингита, тот стал цесаревичем и вместе со статусом унаследовал от брата невесту, датскую принцессу Дагмар – будущую императрицу Марию Федоровну. Но Александр настолько любил Мещерскую, что подумывал жениться на ней и отказаться от престола.

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«Я каждый вечер молю горячо Бога, чтобы Он помог мне отказаться от престола и, если возможно, устроить счастье мое с милой Дусенькой. Меня мучит одно, это то, что я боюсь очень за М. Э. (Марию Элимовну. – Прим. авт.), что когда наступит решительная минута, она откажется от меня, и тогда все пропало», – писал Александр в своем дневнике 17 мая 1866 года.

Историк Александр Боханов утверждает, что интимных отношений у великого князя и Мещерской не было. Наследник не рассматривал такого развития событий без брака. «Это была искренняя и цельная натура, не принимавшая и не понимавшая, как можно вступать в отношения с женщиной без любви. А любовь – значит брак, значит – на всю жизнь. Здесь сомнений не существовало», – пишет Боханов в своей книге «Мария Федоровна». В итоге Александр подчинился долгу, заключил династический брак с Дагмар и был верным мужем до конца жизни.

8. Николай II (1868–1918)

Последний российский император до помолвки с Алисой Гессенской, внучкой британской королевы Елизаветы, имел роман с примой Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Этот эпизод жизни Николая II породил домыслы, что балерина якобы родила цесаревичу сына, а еще стал сюжетом скандальной мелодрамы Алексея Учителя «Матильда» (2017). Фильм вызвал широкий общественный резонанс, потому что в нем ставилась под сомнение добродетельность причисленного к лику святых царя. В частности, историк Петр Мультатули настаивает, что отношения с Кшесинской носили платонический характер.

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Большинство историков сходятся во мнении, что в браке Николай не изменял. Царская чета жила душа в душу и на протяжении всей жизни отмечала годовщину помолвки.