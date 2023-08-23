8 царей из династии Романовых, у которых не было внебрачных связей

Родоначальник династии Михаил Федорович счастливо женился лишь с третьей попытки. Первую его невесту Марию Хлопову невзлюбила будущая свекровь. Быстро нашлись недоброжелатели, которые объявили девицу «слабой здоровьем», и ту сослали в Сибирь. Первая законная супруга царя Мария Долгорукова скончалась спустя полгода после свадьбы.
И в 30 лет царь женился во второй раз на Евдокии Стрешневой.
За 19 лет счастливого брака у него родилось 10 детей. Сведений о фаворитках Михаила в истории нет – вероятно, их и не было у набожного монарха.
У сына Михаила, Алексея Михайловича, тоже было два брака – и 16 детей от двух жен!
По версии автора книги «Фаворитки на российском престоле» Ирины Воскресенской, у благочестивого монарха «на это баловство – фавориток – не хватало ни времени, ни возможностей».
Царями стали сразу трое сыновей Алексея Михайловича. Самый старший, Федор Алексеевич, взошел на престол в возрасте 15 лет, но уже в 20 лет скончался. Несмотря на молодой возраст, он правил единолично, без регентов и фаворитов, и принимал самостоятельные политические решения.
В первый раз он женился в 18 лет на Агафье Грушецкой по большой любви, но спустя год овдовел: жена и новорожденный сын умерли почти сразу после родов. Во второй раз сочетался браком в 20 лет, за два месяца до смерти. Федор настолько любил свою первую супругу, что, по мнению историка Василия Татищева, его вторая жена Марфа Апраксина осталась вдовой-девственницей.
«Сия государыня царица, как многие достоверные утверждали, девицею по нем осталась и, в совершенной добродетели жизнь свою препровождая, в 1715-м году его величеству возпоследовала», – пишет Татищев.
После кончины Федора Алексеевича его младшие братья Иван и Петр (будущий император Петр I) стали соправителями, а регентшей при них была назначена сестра Софья. Иван V был слаб здоровьем, по некоторым версиям, страдал эпилепсией.
В 18 лет его женили на Прасковье Салтыковой, и та родила ему пять дочерей. К жене Иван относился с уважением и благоговением. Умер он в 30 лет ослепшим и парализованным. Что касается Петра (1672–1725), то в отличие от своих благочестивых родственников у него было множество внебрачных связей.
Внук Петра I, император Петр II, даже не успел жениться: он взошел на престол в 11 лет, а умер в 14.
Тем не менее и за столь короткую жизнь у него было две невесты, которых ему сосватали сановники.
Еще один малолетний император Иван VI Антонович, правнук Ивана V, «царствовал» год, будучи младенцем.
Никаких брачных планов в таком возрасте его родственники еще не строили. В 1741 году Ивана и его мать и регентшу Анну Леопольдовну свергла дочь Петра I, Елизавета. Остаток жизни он провел под стражей.
Образцовыми мужьями считаются двое последних российских императоров – Александр III и его сын Николай II.
В юности Александр был увлечен Марией Мещерской, фрейлиной его матери, императрицы Марии Александровны. Девушка стала его первой любовью. Когда старший брат Александра Николай умер в 1865 году от менингита, тот стал цесаревичем и вместе со статусом унаследовал от брата невесту, датскую принцессу Дагмар – будущую императрицу Марию Федоровну. Но Александр настолько любил Мещерскую, что подумывал жениться на ней и отказаться от престола.
«Я каждый вечер молю горячо Бога, чтобы Он помог мне отказаться от престола и, если возможно, устроить счастье мое с милой Дусенькой. Меня мучит одно, это то, что я боюсь очень за М. Э. (Марию Элимовну. – Прим. авт.), что когда наступит решительная минута, она откажется от меня, и тогда все пропало», – писал Александр в своем дневнике 17 мая 1866 года.
Историк Александр Боханов утверждает, что интимных отношений у великого князя и Мещерской не было. Наследник не рассматривал такого развития событий без брака. «Это была искренняя и цельная натура, не принимавшая и не понимавшая, как можно вступать в отношения с женщиной без любви. А любовь – значит брак, значит – на всю жизнь. Здесь сомнений не существовало», – пишет Боханов в своей книге «Мария Федоровна». В итоге Александр подчинился долгу, заключил династический брак с Дагмар и был верным мужем до конца жизни.
Последний российский император до помолвки с Алисой Гессенской, внучкой британской королевы Елизаветы, имел роман с примой Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Этот эпизод жизни Николая II породил домыслы, что балерина якобы родила цесаревичу сына, а еще стал сюжетом скандальной мелодрамы Алексея Учителя «Матильда» (2017). Фильм вызвал широкий общественный резонанс, потому что в нем ставилась под сомнение добродетельность причисленного к лику святых царя. В частности, историк Петр Мультатули настаивает, что отношения с Кшесинской носили платонический характер.
Большинство историков сходятся во мнении, что в браке Николай не изменял. Царская чета жила душа в душу и на протяжении всей жизни отмечала годовщину помолвки.