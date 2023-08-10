10 ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ фактов о советско-российских лунных станциях (ФОТО)

Что будет делать на Луне новая лунная станция? И чем там занимались ее предшественники?

Первая за почти 50 лет лунная станция «Луна-25» полетит в космос 11 августа. Она будет исследовать Луну в районе южного полюса и искать там воду. О том, что делали предыдущие станции и как русские исследовали спутник Земли, рассказываем в коротких фактах.

1. Советский Союз запустил к Луне 24 станции – и почти все из них ставили какой-то рекорд

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В 60–70-х годах прошлого столетия между СССР и США развернулась настоящая лунная гонка. За 17 лет русские отправили к Луне 24 станции в надежде стать ее первыми колонизаторами. Работа с беспилотными аппаратами – «микроскопическая по точности, по управлению, удивительная операция», говорил космонавт Алексей Леонов. И хотя СССР так и не удалось высадить человека на Луну, уступив в гонке США, в плане беспилотников у Советов были изумительные результаты.

Возьмите хотя бы этот: в 1971 году два советских ровера по девять месяцев колесили по лунной поверхности, передавая блестящую картинку.

2. «Луна-1» стала первой в мире лунной станцией

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Станция отправилась в космос 2 января 1959 года и стала первой в мире космической станцией, запущенной в сторону Луны. Она успешно достигла второй космической скорости и преодолела земное притяжение, но до самой Луны не долетела.

«Луна-1» промахнулась на 6 тыс. км и вышла на гелиоцентрическую орбиту, став искусственным спутником Солнца. Станция оказалась исправной, а «пролет» случился из-за ошибки в подаваемых ей командах.

3. «Луна-2» – станция, которая нашла лунный ветер

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Следующую станцию запустили уже через полгода, и на этот раз эксперимент был успешен. «Луна-2» – это первый в истории человечества объект, который достиг спутника Земли. Она обнаружила лунный ветер на поверхности Луны и собрала точные данные. Так выяснилось, что Луна практически не имеет собственного магнитного поля и радиационного пояса.

4. «Луна-3» – аппарат, сделавший первую фотографию обратной стороны Луны

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4 октября 1959 года в полет отправилась «Луна-3» – первая станция, которая сфотографировала обратную сторону Луны.

С этим событием связана забавная история. За два года до полета станции в Париже встретились французский винодел Анри Мэр и советский консул. Они поспорили, что никто никогда не сфотографирует обратную сторону Луны. Однако вскоре фотография появилась во всех мировых газетах.

Винодел выполнил обещание и отправил тысячу бутылок шампанского в Академию наук СССР. Одна из бутылок попала лично в руки главному конструктору – Сергею Королеву. Вместе с вырезками из газет и фотографией эта бутылка сейчас находится в Музее космонавтики.

5. «Луна-9» сделала первые панорамные снимки с поверхности Луны

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В 1966 году Советский Союз совершил очередное достижение: станция «Луна-9» впервые сделала мягкую посадку на поверхности спутника, прилунившись в Океане Бурь. Благодаря этому земляне получили множество панорамных снимков Луны, ведь ранее ее фотографировали только с орбиты или с Земли.

6. «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны

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Узнав много нового о поверхности Луны, на повестку встал вопрос о подробном изучении окололунного пространства. 3 апреля 1966 года на орбиту Луны вышел ее первый искусственный спутник «Луна-10».

Спутник был настоящей летающей лабораторией – проработав 56 суток, он собрал множество новых данных. В частности, обнаружил аномалии гравитационного поля Луны: в некоторых ее областях притяжение было сильнее, чем в других.

7. «Луна-16» доставила на Землю лунный грунт

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В 1970 году станция прилунилась в Море Изобилия и забрала 101 г лунного грунта – реголита. Через сутки она стартовала на Землю и стала первым роботом, доставившим инопланетный грунт.

8. «Луна-17» доставила на Луну первый планетоход

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В том же году по Луне поехал первый ровер – «Луноход-1». Его в район Моря Дождей доставила станция «Луна-17». Ровер проработал на поверхности в течение 322 суток и проехал по Луне более 10 км. Управляли им с помощью радиоканала с Земли. 8 марта 1971 года в честь Международного женского дня луноходом нарисовали на поверхности Луны огромную цифру 8.

9. «Луна-24» – последняя советская станция

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В 1976 году Советский Союз в последний раз отправил в космос станцию, которая села на Луну. Совершив посадку в районе Моря Кризисов, на самом краю кратера, «Луна-24» взяла пробу грунта с двухметровой глубины, а советские ученые смогли доказать присутствие в нем большого количества воды. Однако на этом советская лунная программа закончилась – исчез интерес к лунным исследованиям, а также финансирование.

10. «Луна-25» – первая станция в мире на южном полюсе Луны

Pline (CC BY-SA 4.0) Pline (CC BY-SA 4.0)

11 августа 2023-го на Луну отправился аппарат «Луна-25» – первая лунная станция в новейшей истории России. Задача станции – посадка в районе южного полюса Луны (до этого все посадки были на среднеширотной Луне, так как это проще), где станция будет исследовать вечную полярную мерзлоту и искать в ней воду. В будущем именно тут Россия планирует обосновать свою лунную базу.

До 23 августа в Музее космонавтики проходит программа мероприятий, посвященная запуску новой российской лунной станции «Луна-25». Подробности на сайте kosmo-museum.ru