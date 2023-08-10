Сталинградская Мадонна: как врач немецкой армии нарисовал икону

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София Полякова

Общественное достояние
Курт Ройбер начал рисовать, чтобы выносить тяготы войны. Оказавшись внутри самой кровопролитной битвы в истории человечества, он создал свою «Сталинградскую Мадонну».

«Серая масса без человеческого достоинства»

Родившись в 1906 году в евангелической семье, Курт Ройбер по настоянию родителей получил духовное образование и стал священником в деревне Вихманнсхаузен недалеко от Гессена. Но в детстве Курт мечтал быть врачом и поэтому, уже находясь в сане, получил медицинское образование, а осенью 1939 года его призвали в вермахт. 

Автопортрет Курта Ройбера

Автопортрет Курта Ройбера

Общественное достояние

Неизвестно, был ли Ройбер убежденным нацистом. Его взгляды, как и у многих немцев, менялись с течением войны. В 1941 году он писал домой, что советская армия скоро будет разбита, а само население оккупированных территорий называл «серой массой без человеческого достоинства, у которой нет сил для обновления». Но всего через год медик стал думать иначе: «Я познакомился с прекрасными людьми… Столько потоков крови и слез, террора души и тела прокатилось через эту страну…» 

Осенью 1942 года Ройбер получил отпуск, но его отозвали назад в часть за два дня до окружения немецких войск. Так Ройбер вместе с сослуживцами оказался в эпицентре самой кровопролитной битвы в истории человечества – в Сталинграде. По разным оценкам, с обеих сторон в этой битве были убиты, ранены и пропали без вести около 2,5 млн человек (Германия и ее союзники потеряли с попавшими в плен порядка 1,5 млн).

Немецкие войска под Сталинградом, 1942

Немецкие войска под Сталинградом, 1942

Getty Images

Икона на обороте школьной карты

За время войны Курт создал более 150 рисунков. Но самый известный появился в Сталинграде, накануне католического Рождества 1942 года. Это простой рисунок углем на обороте школьной географической карты: Мадонна, полностью окутанная вуалью, держит на руках младенца Христа. «Когда открылась дверь и вошли мои товарищи, они остановились как вкопанные в благоговейном молчании, пораженные висящей на глиняной стене картиной, под которой горел огонек на вбитом в земляную стену полене. Весь рождественский праздник прошел под впечатлением рисунка и слов, обрамляющих его: свет, жизнь, любовь», – написал он в дневнике.

Сталинградская Мадонна

Сталинградская Мадонна

Общественное достояние

После того как советские войска взяли Сталинград в кольцо, немцы продолжали получать помощь с воздуха и часть солдат даже эвакуировали. Среди эвакуированных оказался раненый сослуживец Ройбера, которому художник и передал рисунки. Семья врача, которой отдали его работы, со временем подарила их церкви памяти кайзера Вильгельма в Берлине. Там «Сталинградская Мадонна» висит до сих пор, а ее копия подарена католическому храму Святого Николая в Волгограде (бывший Сталинград).

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма

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