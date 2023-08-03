Три советских лидера, которые покинули свой пост живыми

1. Георгий Маленков

Георгий Максимилианович Маленков – преседатель Совета Министров СССР в 1953-1955 гг. Sputnik Sputnik

«И примкнувший к ним Шепилов», – в советские времена этот мем знал каждый гражданин. Он связан с делом «Антипартийной группы», которое привело к смещению Георгия Маленкова с высших партийных постов. Спорить с решениями бонз КПСС Маленков не стал. Его сначала «перевели» на должность директора Усть-Каменогорской ГЭС, а затем – на похожую должность в далекий Экибастуз в Казахстане. В 1961 Маленкова даже исключили из КПСС.

Георгий Маленков с женой Валентиной Голубицкой Archive photo Archive photo

И лишь спустя десять лет бывшему председателю Совмина разрешили вернуться в Московскую область, а с 1973 года – в Москву. С женой Валерией Голубцовой, он жил в двухкомнатной квартире на 2-й Синичкиной улице, в глухом углу района Лефортово. Рядом – станция Сортировочная железной дороги, высохший пруд, кладбище и Лефортовский следственный изолятор.

«Он не предлагал журналам своих мемуаров, не занимался в читальных залах московских библиотек. Можно предположить поэтому, что он решил не писать своих воспоминаний», – вспоминал историк Рой Медведев. «Раньше он ездил по Москве и ее пригородам только в бронированном лимузине. Теперь же приходилось брать билеты на обычную электричку. В пути он молчал, иногда перебрасывался замечаниями с женой. Маленков сильно похудел, и поэтому его не всегда узнавали даже сверстники. Ежегодно летом Маленков отдыхал и лечился в привилегированных санаториях».

Маленков, предположительно после 1957-го Archive photo Archive photo

Ходили слухи, что Маленкова часто видели в церкви в поселке Кратово, где у него была дача. Дворянин по происхождению, он к концу жизни стал религиозен. В 1980 году, по распоряжению Юрия Андропова, Маленкова с женой переселили на Фрунзенскую набережную, в «номенклатурную» квартиру, где он и умер в 1988-м, пережив свою жену всего на 3 месяца.

2. Никита Хрущев

Никита Хрущев на отдыхе в Подмосковье Борис Косарев/russiainphoto.ru

Хрущева сместили с поста первого секретаря ЦК, вызвав его из отпуска в Пицунде. На заседании Президиума ЦК под руководством Леонида Брежнева, Никиту Сергеевича так «проработали», что, как вспоминал его сын Сергей, «лицо за ночь осунулось и как-то посерело, движения замедлились». На следующее утро, 15 октября 1964 года, Хрущев был «поражен в привилегиях»: отключили все правительственные «вертушки», персональную охрану сменили на менее высокоранговую – теперь за ним просто «присматривали».

И все же с Хрущевым партия поступила мягче, чем с Маленковым. Его выселили с правительственной дачи в Горках, но оставили одноэтажную дачу в Петровом-Дальнем и пятикомнатную квартиру на Арбате, а также обеспечили его семью слугами. Однако поначалу он жил фактически под домашним арестом – Хрущева вывозили только в поликлиники на обследования.

Никита Хрущев с женой Ниной Петровной после отставки на даче. AP AP

По воспоминаниям родственников, экс-лидер впал в депрессию. Как пишет историк Уильям Таубман, Хрущева не интересовали ни книги, ни кино, которыми пытались его развлечь дети и внуки. Сын и жена утверждали, чт он часто и подолгу плакал, а вместо каких-либо занятий молча бродил по дачному участку и окрестностям – конечно, всё время под наблюдением сотрудников КГБ. «Иногда он нарушал молчание и с горечью повторял, что жизнь его кончена, что он жил, пока был нужен людям, а сейчас жизнь стала бессмысленной. Бывало, на глаза его наворачивались слезы», – вспоминал его сын Сергей Хрущев.

Никита Хрущев с невесткой и внуками в Кремле Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Впоследствии Хрущев был переведен на жительство в свою одноэтажную дачу на берегу реки Истра. С лета 1965 года он стал больше гулять и общаться с отдыхающими из ближайшего санатория, на что было получено разрешение соответствующих органов. «Поселковая администрация разрешила прорезать в заборе [его дачи] калитку, и теперь отдыхающие постоянно толпились вокруг Хрущева, фотографировались с ним и слушали его истории. Постепенно «встречи с Хрущевым» стали неофициальным, но обязательным элементом «культурной программы», – писал Уильям Таубман. Хрущев почти не интересовался остатками своей «прошлой жизни». Бывший заядлый охотник, свою коллекцию ружей он раздарил, а на многочисленные письма, которые ему приходили, почти не отвечал. Его иногда посещали «разрешенные» гости – поэты Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, режиссер Роман Кармен, драматург Михаил Шатров.

Н.С. Хрущев на даче Sputnik Sputnik

Хрущев увлекся садоводством – выращивал картофель, огурцы, редис, тыкву, кукурузу, сам ставил теплицы и полол грядки. С 1967 года он начал надиктовывать мемуары, которые впоследствии были вывезены на Запад и изданы на английском языке. При жизни Хрущева вышел только первый том его воспоминаний – 11 сентября 1971 года он умер от сердечного приступа в возрасте 77 лет.

3. Михаил Горбачев

Кадр из видеообращения президента СССР М.С. Горбачева к народу, записанного 20 августа 1991 года во время его домашнего ареста на даче в Форосе Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Михаил Горбачев был отстранен от власти почти тем же образом, что Никита Хрущев. Во время августовского путча 1991 года он находился на даче в Форосе в Крыму и не вылетал в Москву. Впоследствии сам Горбачев заявлял, что был «изолирован», но это не сходится с утверждениями других лиц. 24 августа 1991 года, после окончания путча, Горбачев объявил о сложении полномочий генерального секретаря ЦК КПСС, а 25 декабря сложил с себя полномочия президента СССР, передав пост президенту РФ – Борису Ельцину.

Михаил Горбачев – почетный гость празднования 20-летия падения Берлинской стены, с бургомистром Берлина Клаусом Воверайтом Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

Политической и общественной деятельности Горбачев не оставил. В декабре 1991-го, прямо во время событий, связанных с развалом СССР, он основал и возглавил «Горбачев-фонд» («Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований»). Горбачев пытался влиять на политику – финансировал Социал-демократическую партию России, делал заявления, осуждающие курс Ельцина, но скандала так и не получилось. Наоборот, в 1994 году Борис Ельцин назначил Горбачеву пожизненную пенсию в размере 40 минимальных пенсий по старости. Однако жил Горбачев в 1990-е и 2000-е не в России, избрав местом пребывания город Роттах-Эгерн (Бавария).

В 1996-м он баллотировался в президенты РФ и даже получил более 380 тысяч голосов (0,51 %). В следующем году, впрочем, Горбачев прославился на весь мир, снявшись в рекламе «Пицца Хат». В 2011 году, в день 80-летия, указом президента Дмитрия Медведева он был награжден орденом Андрея Первозванного, высшей государственной наградой РФ. Интересно, что своё 80-летие Горбачев отметил и в России, и в Лондоне – благотворительным концертом «Горби 80 Гала» в Альберт-Холле 30 марта 2011 года.

Горбачев умер в Москве 30 августа 2022 года. В отличие от Маленкова и Хрущева, Горбачев был похоронен с воинскими почестями и торжественной церемонией, которая прошла в Колонном зале Дома Союзов.