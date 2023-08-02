Почему деньги называют баблом и капустой

Деньги – важная часть жизни. Поэтому и в русском языке для них возник целый пласт сленговых и жаргонных словечек-синонимов.

«Кровные», «трудовые», «нажитые непосильным трудом» – лишь несколько эпитетов, которые в русском применяют к деньгам.

«В России все хотят разбогатеть, но не любят разбогатевших, – рассуждает писательница Татьяна Толстая, добавляя: – Деньги в сознании русского человека – это зло, но при этом зло вожделенное».

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Гайдай/«Мосфильм», 1973 Леонид Гайдай/«Мосфильм», 1973

У русского народа деньги стали своего рода культурным кодом. Переживания по поводу их отсутствия или зависть и ненависть к богатым – важная часть жизни, литературы и кино. Во многих романах Достоевского деньги приводят к убийствам. Ростовщик в России считался и вовсе злом во плоти. Вокруг денег сложился целый фольклор, и отношение русских к деньгам запечатлено в огромном количестве пословиц, связанных с ними: «не имей сто рублей, а имей сто друзей», «копейка рубль бережет», «уговор дороже денег». Они и про то, что умный человек – экономный, они и утешают тем, что «не в деньгах счастье».

Помимо этого в русском языке есть и огромное количество слов, заменяющих само слово «деньги». Вот самые популярные.

Рубли

Борис Кустодиев. «Купец, считающий деньги». Репродукция Sputnik Sputnik

Это очевидно. Так называется валюта России. Но используют слово не только, чтобы сказать, сколько что стоит, но и чтобы акцентировать внимание на виде валют. Рубли – полноценный синоним денег. «Любовь не продашь за рубли».

При этом у многих купюр с разным номиналом есть свое народное прозвище, многие из них пришли из воровского жаргона.

10 рублей – чирик (или устаревшее – червонец)

(или устаревшее – червонец) 100 рублей – сторублевка (или устаревшее «катенька», потому что на царских деньгах был изображен портрет Екатерины II)

(или устаревшее «катенька», потому что на царских деньгах был изображен портрет Екатерины II) 500 рублей – полтонны, пятак, пятихатка (возможно, искаженное «пять кать», то есть пять купюр по 100 рублей)

(возможно, искаженное «пять кать», то есть пять купюр по 100 рублей) 1000 рублей – штука или косарь (от слова «косая», потому что в ранние советские годы надпись на купюре шла по косой, по диагонали)

(от слова «косая», потому что в ранние советские годы надпись на купюре шла по косой, по диагонали) Миллион рублей – лимон (скорее всего, из-за созвучия и для легкости русского произношения, слово появилось в 1920-х)

Капуста

Сцена из советско-югославского фильма «Олеко Дундич» (1958) Sputnik Sputnik

Изначально было торговым сленгом, причем, скорее всего, было перенято у немцев, которым пачка денег в разрезе напоминала капусту. Особенно распространено это слово было в советское время. С середины XX века тюремный жаргон, блатной сленг или просто уличное арго стали предметом всеобщего достояния, плотно вошли в русский язык (возможно, из-за возвращения большого количества людей из лагерей). Как пишет Сергей Довлатов в 1980 году, «раньше слово “капуста”, например, мог употребить только фарцовщик».

В 1990-х, в разгар новых торгово-денежных отношений, это слово вновь стало очень популярным, часто употребляли его по отношению к долларам. Также появилось выражение «рубить капусту», то есть зарабатывать деньги.

Бабки, бабло

Советские денежные купюры и монеты Владимир Вдовин/Sputnik Владимир Вдовин/Sputnik

Эти слова были также очень популярны в 1990-е. Их активно использовали «новые русские», то есть новоиспеченные бизнесмены. Про них можно было сказать, что они «при бабле», то есть что у них много денег. У этих слов есть ярко окрашенная негативная коннотация. «Продался за бабло», «только о бабках и думаешь». Бабло – деньги, заработанные нечестным путем.

Но «бабка» в русском языке – это бабушка. Так при чем тут деньги? Есть множество версий. Одна из них гласит, что якобы слово «бабки» пошло из азартных игр, где нужно было сшибать костями фигурки-бабки (кстати, есть и такое выражение – «сшибать/зашибать большие бабки», то есть много заработать).

Есть также версия, что это слово имеет то же происхождение, что и «катенька». Якобы это связано опять-таки с ассигнациями XVIII века, на которых была изображена императрица Екатерина II, то есть баба или бабка.

Лавэ

Большие деньги. Ленинград начала 1990-х Собрание Антона Потапова

Некоторые исследователи считают, что «лавэ» произошло от английского love. Но все же более правдоподобной версией видится другая. «Лавэ» в русском употреблялось еще до революции и проникло в язык из цыганской среды. Именно так цыгане, бывшие непременными участниками различных увеселений в XIX – начале XX века, называли деньги. В 1990-х и 2000-х это слово снова стало модным.

Зелень, баксы

Кадр из фильма «Лопухи» Сарика Андреасяна Sputnik Sputnik

В 1990-е в Россию начали проникать доллары, причем в огромных количествах. Именно эту валюту стали называть «зелень» – по их цвету. А баксами называют доллары и сами американцы.

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