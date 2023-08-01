Цифровой рубль: кто и как будет им пользоваться 

Цифровой рубль должен стать альтернативой биткоинам и альткоинам. Так Банк России сможет лучше контролировать обращение денег в стране.

Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Центральный банк Российской Федерации (Банк России) планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.

Цифровые рубли в виде цифрового кода будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Кошельки можно будет открыть на платформе Банка России, там же будут проходить все операции с цифровыми рублями.

В отличие от уже существующих безналичных рублей, которые хранятся в различных коммерческих банках, цифровые рубли будут храниться в Банке России. Это предполагает их безопасное хранение (хакеров не берем в расчет). При этом пользоваться ими можно будет через привычные мобильные приложения банков и интернет-банки. У каждого рубля будет уникальный код, как и у обычной купюры.

Совершать переводы в цифровых рублях можно будет как обычно, только с цифрового кошелька на цифровой. Также можно будет оплачивать товары в магазинах – через QR-код в приложении банка в телефоне, в будущем – с помощью бесконтактной технологии NFC.

Закон о цифровом рубле вступает в силу в России 1 августа 2023 года. С этого времени Банк России и ограниченное число кредитных организаций и их сотрудников начнут пилотное использование цифровых рублей. По оценкам регулятора, полноценно обычные граждане смогут воспользоваться цифровыми рублями в 2025–2027 годах.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, использование новой валюты будет добровольным. Цифровой рубль станет дополнительной возможностью для людей. «Хотят – пользуются, хотят – не пользуются. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается», – сказала Набиуллина.

Зачем нужен цифровой рубль

Vasily Pindyurin/Getty Images Vasily Pindyurin/Getty Images

Бурный рост числа цифровых валют сокращает для Банка России как главного финансового регулятора в стране возможность влиять на курс валюты и инфляцию, тем самым создавая риск для стабильности финансовой системы и функционирования всего государства. И Россия не единственная страна, которая столкнулась с этой проблемой на фоне роста интереса населения к криптовалютам.

Цифровой рубль должен стать централизованной альтернативой ничем не обеспеченным биткоинам и альткоинам. Для Банка России (как для главного органа экономического управления в РФ) это означает более контролируемое обращение денег в стране.

На практике это позволит лучше контролировать бюджетные расходы – закодированные под определенные цели цифровые рубли будет сложнее потратить на взятки или на другие незаконные цели. Доступ к информации о транзакциях компаний и людей должен увеличить прозрачность системы, а заодно позволит отслеживать реальный размер налогооблагаемой базы и законность проводимых операций.

На уровне технологий это будет происходить за счет смарт-контрактов – сделок, исполняемых автоматически при наступлении заранее определенных сторонами условий.

Штаб-квартира Банка России в Москве Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

«Смарт-контракт будет содержать информацию о сторонах сделки, сумме и условиях ее исполнения, – говорится в Концепции цифрового рубля, размещенной на сайте Банка России. – Одним из дополнительных вариантов использования смарт-контрактов также может быть маркирование цифровых рублей, позволяющее устанавливать условия их расходования (например, определять конкретные категории товаров/услуг, которые можно будет приобрести с их помощью) и отслеживать всю цепочку прохождения маркированных цифровых рублей».

При этом предполагается, что цифровой рубль, как и безналичный, будет защищен законом о банковской тайне с исключением в виде предоставления информации органам власти для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Преимущества цифрового рубля

1. Цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России, а не в коммерческой организации, которая может прекратить свое существование. Цифровые рубли будут обеспечены золотовалютными запасами и другими активами государства.

2. Для пользования цифровыми рублями не нужен будет интернет. Пока технология дорабатывается, но в Концепции цифрового рубля говорится, что для совершения офлайн-операций помимо онлайн-кошелька клиенту будет открыт второй кошелек в цифровых рублях непосредственно на мобильном устройстве. Пополнить его можно будет с помощью обычного перевода цифровых рублей с онлайн-кошелька при наличии доступа к сети Интернет.

3. В случае хищения или утраты цифровых рублей наличие уникального цифрового кода позволит быстрее отследить их и восстановить нарушенные права владельцев.

4. Для россиян переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными. Максимальная сумма пополнения цифрового кошелька и размер перевода составит 300 тыс. рублей в месяц. Это в три раза выше текущего лимита бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП, работают по номеру мобильного телефона) – 100 тыс. рублей.

5. Для российского бизнеса использование цифрового рубля снизит комиссии – предварительно они не будут превышать 0,3%. Сейчас они могут достигать 3% от суммы платежей.

6. Предполагается, что внедрение цифровых рублей и национальных валют других стран позволит проводить трансграничные переводы без системы SWIFT (от которой в 2022 году были отключены крупнейшие российские банки).

«Более 30 регуляторов сейчас работают над национальными цифровыми валютами, – сообщила Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России. – Я думаю, что эта скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти-семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой. И тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия».

На данный момент цифровую валюту активно использует Нигерия, а многие страны запустили пилотные проекты (Китай, ЮАР, Таиланд, Сингапур, Казахстан, Саудовская Аравия), больше 20 стран разрабатывают свою цифровую валюту (Индия, Германия, Франция, Италия, Испания, Бразилия, Канада, Турция, Австралия).

Недостатки цифрового рубля

Sitthiphong/Getty Images Sitthiphong/Getty Images

1. Проценты на остаток по счету в цифровых рублях и кешбэк за покупки начисляться не будут, то есть цифровые рубли будут подвержены инфляции. Открыть в них вклад или взять кредит нельзя.

2. Стопроцентной гарантии защиты цифрового рубля нет: возможны хакерские атаки и мошенничество. Но с помощью кода деньги будет проще вернуть.

3. Теоретически наличие кода позволит государственному регулятору накладывать ограничения на использование цифровых рублей, но пока такой цели не стоит.

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