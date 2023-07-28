В каких регионах России НЕТ железных дорог и почему?

Мечта многих туристов – проехаться по всей России на поезде. Но в шести регионах страны сделать это не получится, по крайней мере пока.

Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог. Неудивительно поэтому, что большинство россиян воспринимают железнодорожное сообщение как по умолчанию присутствующее даже там, где больше ничего нет. Однако даже в России, оказывается, есть весьма обширные территории, совершенно не охваченные железнодорожным транспортом.

1. Республика Алтай – 92 903 км²

Горные виды Алтая Legion Media Legion Media

Горный Алтай – это одно из самых популярных направлений для туризма в России. Путешественников манят горы, озера и леса. Вот только добраться сюда можно либо самолетом через единственный аэропорт в Горно-Алтайске, либо автотранспортом. Большая часть республики – это заповедники со сложным горным рельефом и быстрыми реками. А население здесь относительно небольшое – всего 210 тыс. жителей. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Бийске соседнего Алтайского края (Алтайский край и Республика Алтай – это разные регионы).

Тем не менее планы соединить Бийск и Горно-Алтайск железной дорогой были еще в начале XX века. Это всего лишь 120 км путей, что по меркам Сибири вообще не расстояние. Но сначала помешала Первая мировая война, потом Гражданская, потом и вовсе проект отложили до лучших времен. Утвердили линию только в 1980-х, но приступить к выполнению не успели – Советский Союз развалился. Сегодня вновь создана рабочая группа по этому проекту, но пока строительство не началось.

2. Республика Тыва – 170 500 км²

Восточные Саяны zhaubasar/Getty Images zhaubasar/Getty Images

Тыва – еще одна небольшая по количеству жителей республика на юге Сибири. Живут здесь около 340 тыс. человек, причем треть из них – в столице, городе Кызыле. Здесь есть аэропорт и автомобильные дороги, а вот железные дороги даже в планах появились только в 2010-х. Все из-за сложного горного и таежного ландшафта, который делает стоимость стройки довольно высокой. В планах – строительство путей от станции Курагино (юг Красноярского края, ответвление Южно-Сибирской магистрали) до Кызыла. Такая линия не только свяжет два региона, но и поможет освоить месторождения угля в Тыве и создаст тысячи рабочих мест. Проект пока что отложен до 2026 года.

3. Ненецкий автономный округ – 176 700 км²

Северные олени в Каратайке, Ненецкий автономный округ Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Большая часть этого региона России полностью расположена за Полярным кругом. Половина населения – 23 тыс. человек – живет в городе Нарьян-Маре. Остальные – в небольших поселках. Здесь, конечно же, невероятно красивая природа: округ омывается несколькими морями Северного Ледовитого океана, здесь тундра, сопки. А еще большое количество запасов нефти и газа. Но из-за сложной географии Ненецкий автономный округ был до недавнего времени связан с «материком» только авиатранспортом, а в короткий летний сезон – речным. Даже автомобильные дороги слабо развиты. И это единственный регион европейской части России, где нет железной дороги. Ближайшая станция – Усинск в Республике Коми в 350 км от Нарьян-Мара.

4. Чукотский автономный округ – 721 481 км²

Чукотский поселок Провидения Kadnikov Valerii/Getty Images Kadnikov Valerii/Getty Images

На Чукотку в принципе можно попасть только на самолете. На 50 тыс. человек населения приходится 11 аэродромов. Главный междугородный транспорт – это вертолеты или небольшие самолеты. Асфальтированные дороги есть только вокруг населенных пунктов, а вот попасть из одного поселка в другой можно либо по воздуху, либо по зимнику. Все из-за очень сложного рельефа и низкой рентабельности.

5. Магаданская область – 461 400 км²

Трасса Колыма Pro-syanov/Getty Images Pro-syanov/Getty Images

Магаданская область находится южнее Чукотки и тоже отрезана от «большой земли». Живут на огромной территории всего 135 тыс. человек (и 90 тыс. – в столице Магадане), строить железные дороги здесь совершенно нерентабельно. Так как у области есть выход к Охотскому морю, то все необходимое доставляется по воде.

При этом железные дороги в области все же были в середине XX века. Это были узкоколейные дороги для вывоза леса и угля, но все их разобрали к концу 1950-х.

Проект по строительству современной железной дороги через Магадан имеется: она должна стать ответвлением Байкало-Амурской магистрали. Но пока это все в далекой перспективе.

6. Камчатский край – 464 275 км²

Вулканы Камчатки Olga Gavrilova/Getty Images Olga Gavrilova/Getty Images

Полуостров Камчатка – это труднодоступный край на Дальнем Востоке, куда можно добраться лишь самолетом и кораблем. Тем не менее в 1970-х появился грандиозный проект Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали протяженностью 5 тыс. км. Она должна была связать станцию Усть-Кут в Иркутской области и столицу Камчатки Петропавловск-Камчатский. Обсуждение проекта возобновилось в 2010-х.

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