Этот русский крестьянин стал отцом 87 детей

Обычный русский крестьянин еще в XVIII веке побил сразу два мировых рекорда: по количеству детей от двух жён и по числу рожденных близнецов.

Два брака и 35 родов

Федор Васильев родился в 1707 году в семье крепостного крестьянина, закрепленного за Николо-Шартомским монастырем (ныне Ивановская область). Детство он провел в селе Введенье недалеко от монастыря, однако позже его также перевели в ранг государственных или «казенных» крепостных, стал нести повинность в пользу государства и жить на хуторе Куфрино в той же Ивановской области.

В 18 лет Васильев впервые женился. Имя первой жены неизвестно, однако источники приписывают ей имя Валентина или Феодора. Вместе они прожили 40 лет. С 1725 по 1765 год супруга Федора рожала 27 раз. Всего на свет появилось 69 детей – 16 близнецов, 7 троен и 4 четверни. Отмечается, что лишь два ребенка умерли во младенчестве, остальные дожили до зрелого возраста.

Васильевы Общественное достояние Общественное достояние

В 1765 году, после смерти первой жены, Федор в 58-летнем возрасте женился во второй раз на некой Анне. Она родила ему 18 детей - 6 двойняшек и 2 тройни.

Некоторых детей семья передавала на воспитание бездетным и малодетным парам. Часть семьи переехала жить в Москву и пользовалась покровительством со стороны государства, писал британский медицинский журнал Lancet в 1878 году. По мнению экспертов, на планете может проживать 80 тысыч потомков Васильева.

Известность и прием у императрицы

В 1782 году о многодетной семье узнал Владимирский архиепископ, он же немедленно рассказал о Васильевых Екатерине II.

Позже семью вживую представили императрице, и Екатерина наградила главу семейства за вклад в демографический подъем Российской империи.

Один из английских торговцев, находившийся в Петербурге, также узнал о семье и приеме, и рассказал об этом британским журналистам. Так статья о Васильевых появилась в британском издании «The Gentleman’s Magazine» в 1783 году.

Екатерина II сама любила рассказывать о семье в переписке с влиятельными западными личностями.

Русский историк Иван Болтин также рассказывал о Васильевых в переписке с французским естествоиспытателем и натуралистом Жоржем-Луи Леклерком в 1788 году, когда тот утверждал, что русский народ не плодороден.

Версии ученых и критика

Генетики предположили, что ген «многодетности» был именно у Фёдора Васильева. Тем не менее, некоторые ученые сомневаются в правдивости истории Васильевых.

«Что-то из области фантастики. Ну представьте, 69 детей? Да ладно!» — заявлял в интервью BBC руководитель отделения исследований в области репродукции Университета Джонса Хопкинса Джеймс Сегарс.

Американский ученый Северо-Восточного университета Джонатан Тилли ставил под сомнение само количество многоплодных зачатий, по его мнению, рождение даже одного ребенка были сложным процессом в те времена.

«Одних только двоен 16 штук? Я бы сильно удивился», - комментирует Тилли.

Наконец, по мнению ученых, многие дети должны были умереть при родах, учитывая уровень медицины XVIII века.

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