Сколько раз Сталин выезжал за границу?

Находясь у власти почти 30 лет, он практически не покидал территорию СССР.

Советский лидер крайне неохотно путешествовал за пределы страны. Отдыхать и проводить встречи с высокопоставленными иностранцами он предпочитал на родине, да и особой любви к полетам на самолетах Иосиф Виссарионович не питал.

При этом в период своей революционной молодости Сталин (тогда еще Джугашвили) ездил за границу довольно часто. В апреле 1906 года он посетил IV съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в Стокгольме, а в 1907 году — V съезд в Лондоне.

В сентябре 1912 года будущий «отец народов» сбежал из сибирской ссылки и через всю Европу по поддельным документам добрался до Швейцарии, где встретился с находившимся в эмиграции Лениным.

Встав у руля государства в 1924 году, Сталин выезжал за пределы страны лишь дважды. В ноябре 1943 года он направился в Тегеран на конференцию «большой тройки», где его ждала встреча с президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Сталин в Тегеране. National Museum of the U.S. Navy National Museum of the U.S. Navy

Из Москвы советский лидер на спецпоезде добрался до Баку. Там он, скрепя сердце, сел в военно-транспортный самолет «Дуглас» C-47 (получаемым СССР от США по программе ленд-лиза) и в сопровождении 27 истребителей перелетел на нем через Каспийское море в Иран.

Второй и последний раз за границу Сталин выехал в июле 1945 года на встречу лидеров «большой тройки» в Потсдам. Для этого весь железнодорожный путь от границы СССР до немецкого города в 828 км был перешит с европейской на советскую широкую колею.

На бронированном спецпоезде вождя находились 70 сотрудников охраны. Впереди и позади него шли еще два поезда с офицерами и военнослужащими войск НКВД. Кроме того, 17 тысяч солдат обеспечивали безопасность на всем пути следования руководителя так, что буквально на каждом километре железной дороги стояло от 6 до 15 человек.