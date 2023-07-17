За что француз полюбил русскую глубинку?

Жульен Дюмонтье сменил французскую провинцию на русскую в далеком 2008-м и буквально влюбился в местные просторы. Теперь он преподает французский и ведет блог на русском о своих приключениях в России.

«Bonjour, с вами Жульен из русской глубинки», – так начинает свои статьи Жульен Дюмонтье, преподаватель французского языка из города Саратова на реке Волге. Он попал сюда по студенческой программе и решил остаться насовсем. А недавно стал вести блог на русском языке о жизни француза в России.

«Саратов – мой второй дом»

Личный архив Личный архив

Жульен родился в небольшом городе в Бургундии, в Центральной Франции, и учился на филолога. «У нашего университета в Клермон-Ферран были программы студенческого обмена с Россией. Мне предложили на выбор либо Тверь, либо Саратов. Я выбрал Саратов и не пожалел», – рассказывает Жульен. Ему понравился старинный купеческий город с его деревянными усадьбами и красивой набережной Волги.

Впервые он увидел Россию в 2008 году, затем защитил диплом во Франции и вновь вернулся, чтобы погрузиться в русскую культуру и попутешествовать по стране. В Саратове он преподает французский язык и считает этот город своим вторым домом. Даже сделал на груди татуировку с флагом России и гербом Саратова.

Личный архив Личный архив

О том, что он иностранец, можно догадаться только его его легкому акценту.

«Сам я не люблю привлекать к себе внимание и стараюсь не говорить по-французски, мне как-то не по себе, если на меня смотрят люди», – объясняет Жульен.

Проблем с русским языком у него нет: он хорошо понимает и разговорную речь, и грамотно пишет (ладно, тексты для блога проверяет подруга, признается он), и даже непроизвольно ругается по-русски, если забывает какое-то слово – «блин».

Любовь к застольям

В Мурманске Личный архив Личный архив

Жульен любит историю и политику, у него есть помимо герба Саратова много татуировок с русскими и французскими историческими деятелями. Он считает, что у народов России и Франции довольно много общего, связанного в том числе с событиями начала XIX века. Одна из его статей посвящена любви к семейным застольям, которые популярны в обеих странах. Но именно в России Жульен впервые попробовал странные закуски вроде вяленой рыбы и семечек. И даже сам попытался приготовить квас из черного хлеба.

О, пельмешки! Личный архив Личный архив

Его родина Бургундия известна своими винами и сырами, и сначала для Жульена было непривычно, что культура винопития в России иная. В отличие от Франции здесь предпочитают не сухие, а полусладкие вина, и ему потребовалось немало времени, чтобы найти вино по вкусу.

Зато ему неожиданно пришлась по вкусу медовуха, старинный слабоалкогольный напиток на основе меда и дрожжей. «Помню, привез медовуху во Францию. У нас с друзьями футбольная команда, и я соперникам предложил попробовать, сказал, что это местный русский алкоголь. А она дает не в голову, а в ноги, и они с трудом двигались на поле. Мы тогда победили».

Личный архив Личный архив

Сыр российского производства француз одобрил. «Я нашел такой камамбер, что если бы мне дали сравнить его с французским, то я бы не угадал, какой из них какой».

«Есть такое знаменитое выражение Шарля де Голля – как управлять страной, где 246 сортов сыра? Во Франции их и правда очень много, но и в России постепенно качество и количество улучшается», – говорит Жульен.

«В чужой монастырь со своим уставом»

Какой отдых без шашлыков? Личный архив Личный архив

«Я часто читаю, что в России люди не улыбаются, но мне это понятнее, чем когда улыбки фальшивые», – говорит Жульен.

Нередко стереотипы исходят от самих же россиян, которые смотрят на другие страны и говорят, что Россия – для грустных. «Почему-то никто не говорит, что, скажем, Япония для грустных, хотя они там тоже не особо улыбаются».

В Саранске, где зарегистрирован Депардье Личный архив Личный архив

Жульен считает, что за годы жизни он тут и сам обрусел и нормально относится к очень многим вещам, которые во Франции были бы странными. Например, если внезапно приходят гости.

По России на поезде

Личный архив Личный архив

«Моя мечта – побывать в каждом регионе России, – говорит Жульен. – Пока что удалось посетить Красноярск, Мурманск, Екатеринбург, Тюмень, Владикавказ, Владивосток, Тольятти, Нальчик, Воронеж, Ульяновск, Астрахань, Ижевск, Саранск, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Самару, Москву и Петербург».

Он говорит, что ему нравится больше всего путешествовать поездом. Правда, у него как у иностранца сначала были проблемы с покупкой билетов на поезда по его французскому паспорту (российского гражданства у Жульена нет). «Извините за мой французский, это геморрой, – (так и сказал). – Как у большинства французов, у меня три имени, а вот отчества нет. И при проверке билета в поезде меня даже просят платить штрафы, потому что не указано отчество. И я пытаюсь объяснить, что это не отчество, а второе имя. Сейчас я нашел такой выход, может, кому-то пригодится: когда покупаю билет на сайте, пишу вообще все свои имена в разделе “имя” и указываю, что отчества нет».

Путешествие по Кавказу Личный архив Личный архив

В своем недавнем путешествии Жульен решил увидеть город, где прописался его соотечественник легендарный актер Жерар Депардье. Это Саранск, который находится примерно в 350 км от Саратова. Даже нашел дом его друга, где он зарегистрировался и хотел зайти, но там никого не было, говорил Жульен. Впрочем, он не расстроился и все равно получил удовольствие от поездки.

В Мурманске. Личный архив Личный архив

«На удивление, больше всего пока понравился Красноярск, я просто влюбился в этот город. Все мои знакомые говорят, что мне просто повезло, что за эти пять дней была шикарная погода без смога от местных заводов. А у меня всего один день шел дождь, а остальное время солнце, город чистый, ухоженный, приятный, большой, и конечно, природа вокруг, особенно впечатлили Красноярские столбы».

«Самые стойкие люди, как мне показалось, в Мурманске. Но это пока единственный город на севере, где я был, а хотел бы еще увидеть Архангельск, Соловки, Карелию. В прошлом году хотел поехать в Норильск. Друзья мне говорили, что ты там забыл? А мне интересно».

Личный архив Личный архив

Жульен говорит, что часто слышит от самих россиян, что ехать некуда, но он считает, что и внутри страны есть все: и леса, и моря, и горы, есть, что посмотреть.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене