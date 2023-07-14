Каково это - быть мусульманином в Москве?

По большим исламским праздникам московские мечети не вмещают всех молящихся. Тогда мусульмане заполняют все улицы вокруг, а движение по ним перекрывается.

Ислам – вторая по многочисленности коренная религия России, входящей в топ-20 стран мира по количеству мусульманского населения (13,6% от всего населения). У нас христиане и мусульмане много веков жили бок о бок в рамках одного государства, и этим отчасти объясняется их способность находить общий язык и сегодня.

Большинство мусульман России до сих пор живет в исторических районах их расселения — на Северном Кавказе и в республиках Татарстан и Башкортостан. Там жизнь в большей степени устроена по мусульманским канонам, но многие мусульмане переезжают в Москву и Санкт-Петербург, которые предоставляют больше возможностей. Кроме того, в Москву на заработки также приезжают жители Средней Азии (бывших советских республик). Всего их вместе со столичными мусульманами 3,5 млн из 13 миллионов жителей Москвы.

Исторически Москва – православный, а затем советский (в СССР боролись с любой религией) город. И сейчас в столице всего 4 мечети и несколько культурных центров. Во время пятничной молитвы и особенно по большим праздникам мечети не вмещают всех желающих и они располагаются прямо на улице. Несмотря на это, мусульмане считают столицу комфортным городом для жизни.

Негатива нет, есть непонимание

Айша родилась в Ингушетии (Ингушетия – российская республика на Северном Кавказе, 98% населения которой исповедуют ислам) в мусульманской семье, и приехала в Москву в 2021 году. Здесь у нее тоже есть друзья и родственники, поэтому она больше общается с мусульманами, чем с представителями других религий. В столице очень много мусульман. «У меня часто появляется ощущение, что я никуда и не уезжала – куда бы я ни пошла, каждый день я встречаю хотя бы 3-4 покрытых девушки, не говоря уже в целом о мусульманах», рассказывает Айша.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Айша тоже носит хиджаб. Бывает, что она слышит в свой адрес странные шутки или комментарии, но воспринимает это не как негатив, а как непонимание, которое можно преодолеть со временем.

«Когда моя покрытая сестра впервые пришла в ВУЗ, то столкнулась с игнорированием со стороны студентов. Но она очень общительный человек, и со временем со всеми сама наладила контакт. Все поняли, что платок не делает ее инопланетянкой. Сейчас у нее все отлично, она со всеми дружит».

По словам Айши, ее эта «дистанцированность» поначалу расстраивала, но в то же время, она отметила, что с ней обращаются аккуратнее и уважительнее, чем с ее знакомыми-немусульманами: «Люди в России очень открытые и быстро переходят к близкому общению. Когда ты в платке, они не совсем понимают, что можно, а что нельзя делать и говорить. И поэтому общаются более сдержанно и уважительно».

«Москва мне нравится – здесь все очень удобно. Ты можешь совершить молитву в любом месте, можешь сходить в мечеть, можешь дать закят (обязательная ежегодная милостыня, которую платят все мусульмане) в специальные фонды. Мои знакомые мусульмане, которые много путешествуют, всегда говорят, что Москва из немусульманских городов – №1 по комфорту для мусульман. Даже Лондон на втором месте».

Владимир Гердо/TASS Владимир Гердо/TASS

Вопросы про ислам

Камилла родилась и выросла в Самаре (город в Среднем Поволжье, приблизительно в 1000 км от Москвы) в мусульманской семье. И хотя в родном городе у нее было больше знакомых мусульман, в Москве она чувствует себя комфортно: «Религия – это то, что внутри человека. Поэтому мне без разницы, есть ли у меня в окружении мусульмане. И не важно, мусульманский город или нет. Конечно, приятно ездить в города, где с минаретов 5 раз в день доносится призыв к молитве – это совсем другая атмосфера. Но все равно я обращаю больше внимания на общий уровень комфорта».

По словам Камиллы, здесь никто ничего плохого не говорит ни о ней лично , ни о ее вере. Был лишь один неприятный случай, когда девочки в университете нелицеприятно обсуждали ислам в ее присутствии. Но это не испортило ее впечатления от города в целом. Камилла считает, что в Москве так много людей, что здесь легче встретить единомышленников даже в области ислама.

Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Сохранение идентичности

Чеченец Магомед разделяет мнение Камиллы о дружелюбии жителей Москвы. Особенно ему нравится, когда ему задают вопросы про ислам. Ему приятно, когда люди пытаются понять его веру.

Магомед родился в Чечне, в мусульманской семье, но прожил там только 3 года и переехал в Германию. Из-за того, что он провел детство в Германии, он поздно осознал свою национальность и религию, а говорил только на немецком и английском языках. Только вернувшись в Чечню в 11 лет, он выучил чеченский и русский и погрузился в изучение ислама.

«Я чувствовал себя неловко, и вел себя очень застенчиво весь первый год жизни в Москве. А потом адаптировался. Москва вообще помогла мне понять, что я намного общительнее, чем сам думал». С негативом в свой адрес Магомед не сталкивался, хотя периодически слышал шутки о мусульманах, основанные на стереотипах: «Это было бы обидно, если бы они начали по-настоящему насмехаться или оскорблять мою веру – но такого ни разу не было».

Владимир Остапкович/Sputnik Владимир Остапкович/Sputnik

В работе московских компаний и учреждений перерывы для совершения намаза не предусмотрены, но Магомед все равно не пропускает молитвы. Он берет с собой коврик или просто использует куртку, когда коврика нет под рукой. Так делают и другие московские мусульмане, иногда даже в метро. «Меня вдохновила одна сцена, которую я своими глазами увидел по пути на автобусную остановку этой зимой: рядом с остановкой было маленькое поле, устланное снегом, и посреди этого поля мужчина расстелил коврик и совершал намаз» – рассказывает Магомед.

Для мужчин в исламе, помимо 5 ежедневных молитв есть обязательная пятничная молитва в мечети – она проходит в полдень. И это одна из немногих проблем, которые заметил Магомед: «Пятница в Москве – не выходной, укороченный рабочий день тоже не предусмотрен, до мечети мне ехать полтора часа. Иногда я вынужден пропускать пятничный намаз».

Магомед признается, что в Чечне ему было бы проще соблюдать все предписания ислама, но в Москве он видит больше возможностей. А еще он немного скучает по Германии, но если выбирать между Германией и Россией, он бы предпочел Россию – для него важна духовность и связь с корнями.

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

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