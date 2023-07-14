Как праздновали дни рождения русские цари?

Царские именины были государственным праздником ещё с XVII века. Как это было?

Государственным праздником день рождения царя сделал Алексей Михайлович. При нем в главном государственном законе, Соборном Уложении 1649 года, перечислили дни, в которые запрещено было делопроизводство в судах и приказах. Отдельно выделили «праздник день рождения государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея Руси, и его благоверные царицы и великие княгини Марьи Ильиничны, и их благородных чад».

Литография «Пир в Грановитой палате». Миниатюра из «Книги об избрании на превысочайший престол… царя и великого князя Михаила Федоровича». Москва, 1672-1673 г. Public Domain Public Domain

Но отмечали тогда не день рождения, а именины – дни памяти святого, в честь которого был назван царь или члены его семьи. Духовное рождение считалось важнее телесного.

Все началось с Михаила Федоровича, который родился 12 июля, и это же был его «день ангела». Михаил Фёдорович венчался на царство накануне своих именин, 11 июля 1613 года, и с тех пор в семье Романовых закрепилась традиция отмечать царские именины как государственный праздник.

Как цари праздновали именины

Высочайший обеденный стол в Грановитой палате 15 мая 1883 года. Рисунок Константина Маковского. Public Domain Public Domain

Как и любой христианин, в свои именины царь утром присутствовал на литургии в церкви и причащался, а затем устраивался праздник. Сначала на именины приглашали только ближний круг высших бояр, с которыми был «малый стол», а большой ужин устраивали в присутствии уже всех высших чинов государства.

Всегда по традиции именинник «раздавал» именинные пироги. Царь обычно одаривал ими ближайших сановников после окончания именинной службы. Если царевич или царевна были маленькими, пироги раздавались от их имени. Подарки же царю-имениннику были обязательны. На день царского тезоименитства в Кремль приглашенные несли золотую посуду, вышивки, драгоценности, а неприглашенная знать и высшие купцы – отсылали подарки в Кремль «на имя царя». Отсутствие подарка очень плохо отражалось на служебной и деловой карьере.

Именины цариц праздновали скромнее – царицу в ее Золотую палату женской половины дворца приходили поздравить высшие бояре и патриарх, и в церкви также служили торжественную службу. Именины царевичей и царевен отмечали по той же модели, но с ещё меньшим размахом.

Когда цари начали праздновать дни рождения?

«Ассамблея при Петре I», 1858, Станислав Хлебовский. Public Domain Public Domain

Праздновать именно день рождения было европейским обычаем, и свой день рождения 30 мая 1676 года впервые справил царь Федор Алексеевич, старший сын Алексея Михайловича и молодой человек европейских убеждений.

Петр Великий отмечал свой день рождения уже регулярно, и каждый раз устраивал большой пир, а то и два. На 38-летие, которое отмечали в доме Меншикова в Петербурге, царь велел всем гостям прыгнуть в усадебный ров и пить за его здоровье. Многие, включая князя Меншикова, простудились и заболели. В 1718 году 46-летие царя справляли в Летнем Саду, причем многие гости уснули прямо в аллеях.

Последний свой день рождения, 30 мая 1724 года, царь встречал в Головинском саду в Москве, в Лефортово. Он отстоял службу в церкви, принял поздравления по выходу из нее, а потом пригласил всех на торжественный обед в саду. С шести до одиннадцати гости и царь пировали на открытом воздухе, а завершился праздник фейерверком над Головинским прудом. В полночь гости разъехались по домам.

Торжественный ужин в Концертном зале Зимнего дворца, 1873, Михай Зичи. Public Domain Public Domain

В петербургскую эпоху дни рождения и именины царей и членов их семей обязательно отмечались балами. При этом именины членов царской семьи продолжали оставаться государственными праздниками – во всех церквях империи в этот день молились за здоровье высочайших именинников.

Дни рождения же оставались более семейными праздниками. Николай I отмечал день рождения подчеркнуто скромно. Его дочь Ольга Николаевна писала: «Себе он не позволял дарить ничего, кроме носовых платков, и время от времени мы баловали его каким-нибудь оружием, которое он неизменно передавал в Арсенал. От нас, детей, он любил принимать собственноручно нарисованные картины».

Зато день рождения императрицы Александры Федоровны отмечали балом и шествием в Петергофе – столь пышными, что на них съезжались зрители, и 22 июля все съёмные квартиры в Петергофе были заняты. «Говорят, в день чествования императрицы из Петербурга отправляются шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бессчетное количество лодок, и все эти полчища по прибытии в Петергоф встают вокруг него лагерем», – писал маркиз Астольф де Кюстин.

Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита шаха Насир-ад-Дина в мае 1873 года, Михай Зичи Public Domain Public Domain

Именины самого Николая, как государственный праздник, отмечались «торжественной службой, балом и званым обедом вечером в Белом зале Зимнего дворца, где собиралось обыкновенно около тысячи человек», пишет историк Леонид Выскочков.

Часто именинам императоров и императриц сопутствовал торжественный развод полков на Дворцовой площади. К тому же именины часто бывали «сдвоенными», ведь день ангела у тезок был один и тот же. Поэтому Александр II и его сын великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, справляли «Александров день» особенно торжественно и с удвоенным числом гостей.