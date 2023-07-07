Подлинные изречения русских царей

Русским царям приписывают много крылатых фраз, которые они на самом деле не говорили. Мы специально выбрали только те, авторство которых подтверждено письменными источниками.

Иван Грозный

«Иван Грозный» Клавдий Лебедев Клавдий Лебедев

Ничем я не горжусь и не хвастаюсь и ни о какой гордости не помышляю, ибо я исполняю свой царский долг и не делаю того, что выше моих сил.

– Первое послание Ивана Грозного Курбскому, 1564 г.

Алексей Михайлович

Портрет Алексея Михайловича, вторая половина XVII в. Legion Media Legion Media

Делу время и потехе час.

– «Урядник сокольничьего пути», руководство по соколиной охоте со вступлением Алексея Михайловича, середина XVII в.

Петр Великий

Петр Великий. Портрет первой половины XVIII в. Legion Media Legion Media

Наш народ, как дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, но когда выучатся, потом благодарят.

– Высочайший указ Мануфактур-коллегии, 5 ноября 1723 г.

Когда кто в своем звании погрешит, то беду нанесет всему государству.

– «Экспликация [пояснение] о государственных преступлениях» для внесения в проект Уложения Российского государства, октябрь 1723 г.

Екатерина Великая

Екатерина Великая, портрет Федора Рокотова Legion Media Legion Media

Меня обворовывают точно так же, как и других; но это хороший знак и показывает, что есть что воровать.

– Письмо госпоже Бьёльке от 12 апреля 1775 г.

Николай I

Николай I, портрет Франца Крюге Legion Media Legion Media

Нет сомнения, что крепостное право есть зло, для всех ощутимое и очевидное, но прикасаться к оному теперь – было бы делом еще более гибельным.

– Речь в Государственном Совете 30 марта 1842 г.

Николай II

Николай II, портрет Г. Манизера Legion Media Legion Media

Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать ему отчет ежеминутно, но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть.

– Письмо матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, 20 октября 1902 г.