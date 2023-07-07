Петр и Феврония – история о настоящей любви по-русски

В Древней Руси была своя история о Ромео и Джульетте. Они так любили друг друга, что умерли тоже в один день и даже после смерти оказались в одном гробу.

В современной России праздник семьи, любви и верности начали отмечать всего лишь год назад. 8 июля для него было выбрано совсем не случайно. В этот день Русская православная церковь поминает святых супругов благоверных Петра и Февронию Муромских.

История любви и совместной жизни этой пары так поразила современников, что в середине XVI века писатель Ермолай-Еразм написал «Повесть о Петре и Февронии», ставшую одним из наиболее выдающихся памятников древнерусской литературы. В сущности, она до сих пор и является едва ли не единственным источником сведений об этих людях, тогда же, в XVI веке, канонизированных Русской православной церковью.

Необычное начало любви

Спектакль «Петр и Феврония» во МХАТе им. М. Горького в Москве Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

У этой истории не было классического начала о том, как страсть поражает влюбленных. По легенде, князь Петр был братом князя Павла, правящего в Муроме, что в 300 км к востоку от Москвы. Смелый Петр мечом убил волшебного змея, который совращал жену брата. Но брызги змеиной крови заразили Петра неизлечимой проказой. Ни один целитель не смог с ней справиться, и молодой князь испытывал сильные страдания.

И вот однажды во сне он увидел, что в одной деревне живет простая девушка Феврония, которая может исцелить его. Девушку нашли, и она действительно согласилась вылечить князя. Его привезли к ней, так как сам он ходить уже не мог. А она отказалась от какой-либо награды, но взяла с князя обещание жениться на ней после исцеления. Потом Феврония взяла хлебной закваски и велела князю вымыться в бане и смазать все струпы, кроме одного.

Памятник Петру и Февронии в рязанском селе Ласкове, откуда, по легенде, родом Феврония Максим Шанин (CC BY-SA) Максим Шанин (CC BY-SA)

Когда он сделал так, то болезнь действительно оставила его. Исцелившись, князь не захотел жениться на простой девушке, так как гордость мешала ему. Но Феврония, по всей видимости, видела эту гордость в князе заранее, и после нарушения обета из оставшегося единственного струпа болезнь снова распространилась по телу Петра. И вот тогда он горячо раскаялся в своем малодушии, и пара обвенчалась.

Но если все романтические истории о влюбленных свадьбой обычно заканчиваются, то для Петра и Февронии все вышло как раз наоборот. Их настоящая любовь только началась с этого.

Почему Петр и Феврония символизируют семью, любовь и верность?

Покров для раки с изображением Петра и Февронии – вклад в Рождественский собор Мурома от царя Федора и царицы Ирины, 1593 Общественное достояние Общественное достояние

Когда умер брат князя Петра, то он должен был начать править в Муроме. Местная знать, однако, не желала иметь княгинею простолюдинку и выдвинула ультиматум: или оставь жену, или сам уходи из Мурома. Тогда уже для Петра выбор оказался очень легким: он отказался от власти и с Февронией покинул город. На душе между тем у него было тяжело, но любящая жена утешала его, что человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.

А в это время в оставленном ими городе бояре передрались за власть и послали за Петром с просьбой вернуться и править ими. С тех пор в Муроме все очень полюбили и Петра, и особенно Февронию.

На старости лет супруги постриглись в монашество, приняв имена Давид и Евфросиния, и договорились умереть в один день и быть похороненными в одном гробу, чтобы и после смерти не расставаться.

Верующая держит икону святых Петра и Февронии Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Однако люди нарушили их волю, считая неприличным хоронить монахов в одном гробу. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили их все-таки вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

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