Когда в России начали праздновать день рождения

Эта традиция массово распространилась только при большевиках. Люди наконец-то стали понимать, когда же именно они родились.

В русской деревне до революции праздником, связанным с рождением человека, считали не сам день рождения, а день крещения. Для любого крестьянина это было логично. Медицина в русской деревне отсутствовала, и первые несколько дней было непонятно, выживет ли ребенок. Чтобы не «сглазить», не привлечь злых духов, до крещения младенца родители не спешили сообщать всем и каждому о его рождении.

Когда детей крестили повитухи?

«Крестины», 1857 Аким Карнеев Аким Карнеев

Если ребенок был явно «не жилец», родители спешили послать за батюшкой. Ведь некрещеный человек, даже всего нескольких дней от роду, не сможет попасть в рай и будет после смерти донимать своих родителей. Вера в это была столь сильна, что в случае недоступности священника (далеко ехать, занят, или счёт жизни идёт на минуты) бабка-повитуха сама могла покрестить младенца, придумав имя и окропив его святой водой.

Если ребенок был здоровым и крепким, то с крестинами могли не спешить, подыскать крестных родителей, подготовиться к празднику. Здоровых детей крестили на третий или восьмой день после рождения.

При крещении ребенку давали имя святого – того, память которого приходилась на соответствующий крещению день. Правда, если родителям не нравилось имя святого, то могли крестить именем кого-то из «соседних» святых.

Как отмечали день ангела?

«Новое знакомство», 1885 Кирилл Лемох/Русский музей Кирилл Лемох/Русский музей

Окрестили ребенка – гора с плеч! Теперь муж может, наконец, порадовать жену подарками, а родственники – поздравить молодых родителей. У ребенка появлялся «свой» святой покровитель, защитник в духовном мире, которого следовало чтить и чествовать. Дети знатных людей в день крещения получали в подарок икону своего патронального святого.

В дореволюционной России ежегодно человек отмечал именно свой день ангела, а не день рождения. Напомню, почти все крестьяне не умели читать и писать, и календарём не пользовались. Зато крестьяне прекрасно знали календарь церковных праздников и все «привязывали» к ним: на третьей неделе Великого поста, на второй четверг после Покрова Богородицы, и так далее. Равным образом крестьянину было легче помнить, какой у него «ангел», чем запоминать число и месяц своего рождения.

В этот день утром было принято идти в церковь. Именинник обязательно причащался. Вечером устраивали праздничный ужин, приглашали соседей на пироги. У знати и царей было принято в день именин рассылать пироги и булки от своего имени – традиция предписывала на именины обязательно есть мучное и угощать им родных.

Однако всё это верно только для состоятельных людей. Бедные крестьяне редко справляли именины – ведь это был не общий, а частный праздник, а значит, барин и община не освобождали в этот день от работы.

Когда начали отмечать день рождения?

«На даче у Репиных», 1900 Юрий Репин Юрий Репин

Отмечать именно день рождения первыми начали русские цари. Федор Алексеевич впервые отметил свой день рождения 30 мая (9 июня) 1676 года – ему исполнялось 15 лет. Постепенно начали отмечать дни рождения и другие цари. Петр Великий отмечал свой день рождения несколько раз, в том числе за границей.

У незнатных людей традиция отмечать день рождения появилась только в XIX веке – сначала среди богатых купцов и дворян. Немаловажно, что они в принципе знали день своего рождения – в отличие от крестьян, купцы и дворяне были грамотны, умели читать время по часам и календарю.

В конце XIX века дни «тезоименитства» царя, царицы и всех членов царской семьи отмечались на государственном уровне, служа благодарственные молебны по всей России. Но с приходом к власти большевиков традиция справлять день ангела, конечно, стала угасать.

Теперь официальным праздником рождения считался день рождения. И отмена религии была не единственной причиной. В первые же годы советской власти ленинское правительство начало активно развивать инфраструктуру государства, организовывать в том числе органы регистрации гражданского состояния, поднимать массовую медицину и ликвидировать безграмотность. Благодаря совокупности этих факторов гражданин стал знать, когда именно у него день рождения и не бояться отмечать дни рождения детей.

В быстро растущем индустриальном обществе перинатальная медицина была необходима, забота о здоровье младенцев ложилась уже не на повитух и знахарок, а на медперсонал, поэтому можно было не опасаться дурных примет и суеверий.