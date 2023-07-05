Когда в России начали праздновать день рождения

«Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах многолетие»Николай Неврев
В русской деревне до революции праздником, связанным с рождением человека, считали не сам день рождения, а день крещения. Для любого крестьянина это было логично. Медицина в русской деревне отсутствовала, и первые несколько дней было непонятно, выживет ли ребенок. Чтобы не «сглазить», не привлечь злых духов, до крещения младенца родители не спешили сообщать всем и каждому о его рождении.
«Крестины», 1857Аким Карнеев
Если ребенок был явно «не жилец», родители спешили послать за батюшкой. Ведь некрещеный человек, даже всего нескольких дней от роду, не сможет попасть в рай и будет после смерти донимать своих родителей. Вера в это была столь сильна, что в случае недоступности священника (далеко ехать, занят, или счёт жизни идёт на минуты) бабка-повитуха сама могла покрестить младенца, придумав имя и окропив его святой водой.
Если ребенок был здоровым и крепким, то с крестинами могли не спешить, подыскать крестных родителей, подготовиться к празднику. Здоровых детей крестили на третий или восьмой день после рождения.
При крещении ребенку давали имя святого – того, память которого приходилась на соответствующий крещению день. Правда, если родителям не нравилось имя святого, то могли крестить именем кого-то из «соседних» святых.
«Новое знакомство», 1885Кирилл Лемох/Русский музей
Окрестили ребенка – гора с плеч! Теперь муж может, наконец, порадовать жену подарками, а родственники – поздравить молодых родителей. У ребенка появлялся «свой» святой покровитель, защитник в духовном мире, которого следовало чтить и чествовать. Дети знатных людей в день крещения получали в подарок икону своего патронального святого.
В дореволюционной России ежегодно человек отмечал именно свой день ангела, а не день рождения. Напомню, почти все крестьяне не умели читать и писать, и календарём не пользовались. Зато крестьяне прекрасно знали календарь церковных праздников и все «привязывали» к ним: на третьей неделе Великого поста, на второй четверг после Покрова Богородицы, и так далее. Равным образом крестьянину было легче помнить, какой у него «ангел», чем запоминать число и месяц своего рождения.
В этот день утром было принято идти в церковь. Именинник обязательно причащался. Вечером устраивали праздничный ужин, приглашали соседей на пироги. У знати и царей было принято в день именин рассылать пироги и булки от своего имени – традиция предписывала на именины обязательно есть мучное и угощать им родных.
Однако всё это верно только для состоятельных людей. Бедные крестьяне редко справляли именины – ведь это был не общий, а частный праздник, а значит, барин и община не освобождали в этот день от работы.
«На даче у Репиных», 1900Юрий Репин
Отмечать именно день рождения первыми начали русские цари. Федор Алексеевич впервые отметил свой день рождения 30 мая (9 июня) 1676 года – ему исполнялось 15 лет. Постепенно начали отмечать дни рождения и другие цари. Петр Великий отмечал свой день рождения несколько раз, в том числе за границей.
У незнатных людей традиция отмечать день рождения появилась только в XIX веке – сначала среди богатых купцов и дворян. Немаловажно, что они в принципе знали день своего рождения – в отличие от крестьян, купцы и дворяне были грамотны, умели читать время по часам и календарю.
В конце XIX века дни «тезоименитства» царя, царицы и всех членов царской семьи отмечались на государственном уровне, служа благодарственные молебны по всей России. Но с приходом к власти большевиков традиция справлять день ангела, конечно, стала угасать.
Теперь официальным праздником рождения считался день рождения. И отмена религии была не единственной причиной. В первые же годы советской власти ленинское правительство начало активно развивать инфраструктуру государства, организовывать в том числе органы регистрации гражданского состояния, поднимать массовую медицину и ликвидировать безграмотность. Благодаря совокупности этих факторов гражданин стал знать, когда именно у него день рождения и не бояться отмечать дни рождения детей.
В быстро растущем индустриальном обществе перинатальная медицина была необходима, забота о здоровье младенцев ложилась уже не на повитух и знахарок, а на медперсонал, поэтому можно было не опасаться дурных примет и суеверий.