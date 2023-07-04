Почему в день выпускников на Неву выходят «Алые паруса»?

Этот удивительный праздник появился намного раньше, чем вы можете предположить. Образ для него взят из главной книги одного из самых загадочных советских писателей Александра Грина.

Конец июня. Белые ночи. Петербург. Поздно вечером, когда на город все-таки опускаются сумерки, на Неву выплывает изящный бриг с алыми парусами. Он проходит вдоль Дворцовой набережной сквозь разведенные мосты, вокруг него сверкают залпы салюта, а за этим зрелищем наблюдают тысячи ликующих выпускников с берега.

Именно так в Санкт-Петербурге отмечают самое зрелищное событие года – праздник выпускников «Алые паруса»… Но как он появился и почему носит именно такое название?

Повесть и фильм «Алые паруса»

В 1923 году вышла сказочная повесть советского писателя Александра Грина «Алые паруса». По сюжету мечтательная девочка Ассоль живет со своим отцом-моряком около моря в вымышленной стране. Как-то раз она встречает бродячего сказочника, который говорит ей, что однажды она увидит с берега прекрасный корабль с алыми парусами. На нем приплывет прекрасный принц и заберет ее в чудесные заморские страны.

С тех пор девочка свято верит в эту сказку. Они с отцом живут в нищете, и над ней и ее наивной верой все потешаются. Но она не изменяет себе.

Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме "Алые паруса" Sputnik Sputnik

Через много лет богатый юноша Грэй, сбежавший из дома и ставший капитаном, увидел девушку невероятной красоты и влюбился с первого взгляда. А в местной таверне услышал насмешливо рассказанную историю про алые паруса. Тогда он купил две тысячи квадратных метров ярко-красной ткани и велел натянуть ее как паруса на свой корабль.

Рано утром Ассоль увидела в море корабль с алыми парусами. От него на лодке к берегу подплыл тот самый юноша. Он и забрал Ассоль с собой.

Эта повесть говорит о том, что заветные мечты обязательно осуществятся, если очень сильно верить. А еще о том, что ради близкого человека любящее сердце способно на большие подвиги.

Кадр из фильма "Алые паруса" Sputnik Sputnik

В 1961 году вышла экранизация «Алых парусов», покорившая советскую публику и ставшая лидером проката. Ассоль сыграла красавица Анастасия Вертинская, а Грэя – Василий Лановой. Фильма был настолько популярен, что даже новорожденных советских девочек стали называть редким именем Ассоль.

Праздник «Алые паруса»

Советские дети, и ранее очарованные сказочными повестями и взапой читавшие произведения о дальних странствиях, просто обожали сказку про «Алые паруса».

Праздник "Алые паруса" в Ленинграде, 1971 Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

В 1968 году инициативные школьники из выпускных классов в Ленинграде предложили провести праздник «Алые паруса». 28 июня более 25 тысяч выпускников собрались на широкой Неве, куда выплыла величественная шхуна «Ленинград» (позде ее переименовали в «Надежду»).

Традиция прижилась, и праздник стали отмечать с размахом каждый год. Смысл его в том, что окончив школу, выпускники вступают в новую жизнь, их любые мечты могут осуществиться и их ждет счастливое светлое будущее. Девиз праздника: «Все дороги открыты молодым».

Но в 1979 году в разгар эпохи «застоя» городские власти отменили подобные массовые мероприятия с участием молодежи. Празднование перенесли на стадион. После распада СССР в выпускную ночь на Неву стали выходить частные яхты, украшенные алыми парусами, в память о празднике.

Бриг «Россия» на праздновании «Алых парусов», 2023 Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

Возродить праздник в 2005 году предложил Владимир Путин. Он окончил школу в Ленинграде в 1970 году и застал широкие празднования «Алых парусов». С тех пор это масштабное мероприятие с концертом, шикарным салютом и миллионами зрителей проходит ежегодно. Символом его выступает двухпалубный бриг «Россия», специально купленный и перестроенный для «Алых парусов».

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