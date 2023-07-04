Почему в день выпускников на Неву выходят «Алые паруса»?

Конец июня. Белые ночи. Петербург. Поздно вечером, когда на город все-таки опускаются сумерки, на Неву выплывает изящный бриг с алыми парусами. Он проходит вдоль Дворцовой набережной сквозь разведенные мосты, вокруг него сверкают залпы салюта, а за этим зрелищем наблюдают тысячи ликующих выпускников с берега.
Именно так в Санкт-Петербурге отмечают самое зрелищное событие года – праздник выпускников «Алые паруса»… Но как он появился и почему носит именно такое название?
В 1923 году вышла сказочная повесть советского писателя Александра Грина «Алые паруса». По сюжету мечтательная девочка Ассоль живет со своим отцом-моряком около моря в вымышленной стране. Как-то раз она встречает бродячего сказочника, который говорит ей, что однажды она увидит с берега прекрасный корабль с алыми парусами. На нем приплывет прекрасный принц и заберет ее в чудесные заморские страны.
С тех пор девочка свято верит в эту сказку. Они с отцом живут в нищете, и над ней и ее наивной верой все потешаются. Но она не изменяет себе.
Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме "Алые паруса"Sputnik
Через много лет богатый юноша Грэй, сбежавший из дома и ставший капитаном, увидел девушку невероятной красоты и влюбился с первого взгляда. А в местной таверне услышал насмешливо рассказанную историю про алые паруса. Тогда он купил две тысячи квадратных метров ярко-красной ткани и велел натянуть ее как паруса на свой корабль.
Рано утром Ассоль увидела в море корабль с алыми парусами. От него на лодке к берегу подплыл тот самый юноша. Он и забрал Ассоль с собой.
Эта повесть говорит о том, что заветные мечты обязательно осуществятся, если очень сильно верить. А еще о том, что ради близкого человека любящее сердце способно на большие подвиги.
Кадр из фильма "Алые паруса"Sputnik
В 1961 году вышла экранизация «Алых парусов», покорившая советскую публику и ставшая лидером проката. Ассоль сыграла красавица Анастасия Вертинская, а Грэя – Василий Лановой. Фильма был настолько популярен, что даже новорожденных советских девочек стали называть редким именем Ассоль.
Советские дети, и ранее очарованные сказочными повестями и взапой читавшие произведения о дальних странствиях, просто обожали сказку про «Алые паруса».
Праздник "Алые паруса" в Ленинграде, 1971Рудольф Кучеров/Sputnik
В 1968 году инициативные школьники из выпускных классов в Ленинграде предложили провести праздник «Алые паруса». 28 июня более 25 тысяч выпускников собрались на широкой Неве, куда выплыла величественная шхуна «Ленинград» (позде ее переименовали в «Надежду»).
Традиция прижилась, и праздник стали отмечать с размахом каждый год. Смысл его в том, что окончив школу, выпускники вступают в новую жизнь, их любые мечты могут осуществиться и их ждет счастливое светлое будущее. Девиз праздника: «Все дороги открыты молодым».
Но в 1979 году в разгар эпохи «застоя» городские власти отменили подобные массовые мероприятия с участием молодежи. Празднование перенесли на стадион. После распада СССР в выпускную ночь на Неву стали выходить частные яхты, украшенные алыми парусами, в память о празднике.
Бриг «Россия» на праздновании «Алых парусов», 2023Петр Ковалев/TASS
Возродить праздник в 2005 году предложил Владимир Путин. Он окончил школу в Ленинграде в 1970 году и застал широкие празднования «Алых парусов». С тех пор это масштабное мероприятие с концертом, шикарным салютом и миллионами зрителей проходит ежегодно. Символом его выступает двухпалубный бриг «Россия», специально купленный и перестроенный для «Алых парусов».
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