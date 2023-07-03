Как трехлетняя девочка 12 дней провела в тайге и выжила! (ФОТО)

Исчезновение Карины Чикитовой заметили только на третий день. История ее спасения шокировала даже спасателей: никто не думал, что ребенок сможет такое вынести и остаться живым.

Олом – крохотное якутское село. Там живет всего несколько семей, все – старики. Кругом тайга и болота. Ближайший город находится в 70 км от Олома. Телефонной связи нет, прямого дорожного сообщения тоже.

Сюда в конце июля 2014 года приехали Карина Чикитова и ее 21-летняя мама – погостить у родственников. Карине было 3 года и 8 месяцев. 29 июля девочка проснулась, позавтракала оладьями и пошла играть на улицу со щенком по кличке Кырачаан, что в переводе с якутского означает «малыш». И пропала.

День первый

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В этот день мать девочки работала на сеновале, за ребенком должна была приглядывать бабушка. Но пожилая женщина после завтрака уснула, а проснувшись решила, что ребенок с матерью.

К вечеру женщины собрались, не увидели Карину и решили, что она у отца: мужчина давно жил с другой семьей и собирался в этот день приехать в Олом, чтобы забрать дочку на пару дней к себе.

Однако спустя три дня отец Карины появился в Оломе один. «Я не брал с собой дочку», – заявив он, уточнив, что в день пропажи его срочно командировали по работе.

Тогда же в селе заметили, что вместе с девочкой пропал и ее любимый щенок.

Даже хорошо одетые мужчины мерзли

Поисковая операция началась на третьи сутки после исчезновения. Полиция сразу возбудила уголовное дело по статье «Убийство». На поиск ребенка направились около ста спасателей и волонтеров. Глухую дикую местность в радиусе 30 км прочесывали кинологи и беспилотники.

«С каждым днем наша надежда угасала, особенно когда в зоне поиска мы увидели медведя», – рассказывал один из участников поиска.

Дикие животные действительно активизировались, пытаясь как можно дальше уйти от лесных пожаров. Кроме того, из-за пожаров в тайге была плохая видимость, в воздухе повис смог. Надежды было мало еще и потому, что по ночам даже летом в этой местности температура опускается до минус одного. «По ночам нереально холодно: я просыпался от того, что весь дрожу, это при том, что я был в спальном мешке», – говорил спасатель.

Найти ребенка живым в таких условиях считалось невозможным. Особенно после того, когда нашли утонувшие в болоте сапоги девочки и куртку. Это значило, что Карина оставалась в одних колготках и футболке, тогда как даже тепло одетые мужчины зябли в спальных мешках.

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Переломный момент случился на девятый день после исчезновения: неожиданно в деревню прибежал щенок Карины. Голодный, грязный, испуганный. Он отказывался покидать двор и вести туда, откуда пришел. Зато след взяли поисковые собаки. Это помогло. Но нашли Карину не сразу, а только через три дня.

«Рвала траву для постели, ела ягоды»

«Она сидела в зарослях камыша и молчала. Я ведь ее даже не заметил. Она сама меня увидела и протянула ручки. Я подхватил ее, она такая маленькая, легкая как пушинка. Ноги, руки и лицо искусаны до крови. Перепуганная до смерти, без обуви. Сразу попросила попить, сказала, что хочет кушать. И заплакала», – рассказал волонтер Артем Борисов, который нашел девочку.

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Ее нашли в 6 км от Олома на 12-й день. Она заблудилась в лесу, когда играла с собакой, и ушла вглубь. «Она просто физически не могла продержаться почти две недели в таких экстремальных условиях», – недоумевали спасатели. За 12 дней ребенок потерял треть своего веса. Все это время она питалась ягодами, пила воду из ручья, а по ночам грелась о собаку.

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«Меня поразило, что эта малышка знала, как подготовиться к ночи: выбирала место, рвала траву для постели. Она выжила еще и во многом благодаря собаке. Важно, что в такой ситуации рядом была живая душа», – вспоминала журналист Виктория Габышева, написавшая об этом книгу.

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Больше 20 дней Карина провела в больнице. Есть она могла только тщательно перетертую пищу и не вставала с кровати: не давали натертые и искусанные ноги.

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Эта история сильно изменила ее жизнь. После этого случая на девочку обрушился шквал внимания.

Светлана Павлова/TASS Светлана Павлова/TASS

Через год ей и собаке поставили памятник в аэропорту Якутска, она пошла учиться в Якутский хореографический колледж.

Светлана Павлова/TASS Светлана Павлова/TASS

Сегодня Карина занимается балетом и мечтает танцевать в «Лебедином озере».