Эти американские президенты работали в России!

1. Джон Куинси Адамс, 6-й президент США, работал в России с 1809 по 1814 г.

Джон Куинси Адамс. Портрет Джона Синглтона Копли Музей изящных искусств, Бостон Музей изящных искусств, Бостон

Впервые Адамс-младший посетил Россию в возрасте 14 лет: в 1781 году он сопровождал в качестве секретаря Френсиса Дейна, первого посланника США в Петербурге, которому, однако, не удалось вручить верительные грамоты императрице Екатерине II.

Во второй раз Джон Куинси приехал в страну в 1809 году – уже в качестве официального дипломатического представителя США в России. Он стал первым «полномочным посланником» в Санкт-Петербурге. В переписке с матерью он жаловался на дороговизну жизни в российской столице.

«Вы знакомы с трудностями и с затратами на создание достойных домашних условий, с которыми сталкивается американский министр в других частях Европы. Они везде велики, но здесь больше, чем где-либо еще. Нас по-прежнему равнодушно размещают в гостинице, а это очень дорого. Присутствие при дворе – частое и самое важное обязательство. Чаще всего – дважды в день: на утреннем приеме и вечером на балу и ужине. Ни один из костюмов, которые я привез, не подходит для выхода в свет, а стоимость платья жены во много раз дороже; кроме того, женский гардероб должен быть более разнообразным. Число слуг, которых необходимо содержать, по меньшей мере втрое превышает штат в других местах, а климат требует для каждого больших расходов на одежду, чем в более южных регионах», – писал он в феврале 1810 года.

Адамс работал в России до 1814 года. Его мандат выпал на эпоху Наполеоновских войн, и задачей дипломата было добиться максимально возможных торговых преференций для США. Сложность была в том, что Штаты находились в противостоянии с Англией, в ту пору союзницей России. Тем не менее Адамс быстро выстроил хорошие личные отношения с императором Александром I. Они даже прогуливались вместе по берегам Невы.

В 1811 году у Джона и его жены Луизы родилась дочь Луиза Кэтрин. К сожалению, через год она умерла и стала первым гражданином США, похороненным в России.

По просьбе Ноя Вебстера, автора словаря, Адамс направлял ему книги по русской грамматике и словарному составу русского языка. Это было началом изучения русского языка и культуры в США.

2. Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США, работал в России в 1832–1834 гг.

Джеймс Бьюкенен. Портрет Джорджа Питера Александра Хили Национальная портретная галерея Национальная портретная галерея

Благодаря Бьюкенену в 1832 году был подписан Русско-американский договор о торговле и навигации. Документ предусматривал общие двусторонние торговые права и устанавливал условия наибольшего благоприятствования в торговле.

Несмотря на короткий срок службы, Бьюкенен сумел завести связи в Петербурге и добиться благосклонности императора Николая I.

«Император – идеал суверена для России; и, с моей точки зрения, он более способный и добродетельный человек, чем любой из тех, кто его окружает. Я льщу себе, что положительная перемена произошла в его отношении к Соединенным Штатам со времени моего прибытия. В самом деле, поначалу ко мне относились с полным пренебрежением, – писал он сестре. – Какого бы мнения мы ни были о его политике, все здесь признают, что в частных отношениях его характер подает пример всей империи. Как муж, отец, брат и друг, он является примером для своих подданных».

Когда дипломат уехал из Санкт-Петербурга, Николай I просил передать президенту Джексону, чтобы новый американский посланник был «таким же, как Бьюкенен».

3. Герберт Кларк Гувер, 31-й президент США, работал в России предпринимателем с 1909 по 1913 г., оказал помощь в борьбе с массовым голодом 1921–1923 гг.

Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

Гувер, горный инженер по образованию, работал в России с 1909 года. В Кыштыме на Урале он выкупил у наследников южноуральского купца Расторгуева предприятия и создал акционерное общество Кыштымских горных заводов. Здесь он занимался как финансовой реорганизацией, так и модернизацией производства.

«Успех в Кыштыме имел важные последствия. До сих пор в российской промышленности преобладали немецкие и британские контрагенты. Русские всегда относились к ним с подозрением, опасаясь политических последствий. Их возмущало предполагаемое превосходство британских и немецких управленцев. По отношению же к американцам такого чувства нет. Русские инженеры были самыми способными техниками, но им не хватало административной подготовки. У нас сложилось инстинктивное товарищество, благодаря которому русские и американцы поладили», – писал Гувер в мемуарах.

Быстро завоевавшего авторитет в Кыштыме Гувера позже пригласили руководить разработкой месторождений в Алтайских горах. По его мнению, это было самое большое и богатое месторождение руды, известное в мире. Там американские инженеры работали до революции 1917 года.

Сам же Гувер покинул Россию в 1913 году. «Если бы не Первая мировая война, я заработал бы самый большой гонорар инженера за всю мировую историю», – вспоминал он о своей работе в России. Здесь он также возглавлял несколько горнодобывающих и нефтедобывающих компаний.

В 1917 году США разорвали дипломатические отношения с большевистским правительством. Тем не менее, когда в Советской России в 1921 году начался массовый голод, Гувер, уже как министр торговли США и глава Американской администрации помощи, направил в страну гуманитарные грузы, несмотря на то что крайне отрицательно относился к большевизму.

Американская администрация помощи оказала безвозмездную помощь 20 млн жителей Советской России. Она поставляла продовольствие и обувь, сельскохозяйственную технику и семена, открывала больницы и амбулатории.

При Гувере-президенте США активно развивали торговые отношения с СССР. В 1932 году при американском содействии были пущены автомобильный завод в Нижнем Новгороде и металлургический комбинат в Новокузнецке.