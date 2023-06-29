Говорил ли Александр III знаменитую фразу про друзей России – армию и флот?

«Во всем свете у нас только 2 верных союзника, – любил он [Александр III] говорить своим министрам, – наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

Великий князь Александр «Сандро» Михайлович Public Domain Public Domain

Это воспоминания об Александре III, записанные его двоюродным братом Александром (Сандро) Михайловичем (1866–1933), причем писал он их в старости, в 1920-е годы. Удивительно, если эту фразу император так «любил говорить», почему ни один из его министров не зафиксировал это в мемуарах и письмах. Свидетельство Сандро – единственное.

Фраза противоречит самой политике Александра III, при котором Россия не вела ни одной войны и заключила секретный оборонительный союз с Францией.

Вильгельм II в 1902 году T. H. Voigt/Imperial War Museums T. H. Voigt/Imperial War Museums

Возможно, великий князь Александр Михайлович запутался в своих воспоминаниях. Эту фразу говорил не Александр III, а его современник германский император Вильгельм II (1859–1941): «Основная опора государства есть армия и флот». Она появилась в биографической книге о Вильгельме в 1914 году, и Сандро вполне мог ее прочесть. Вильгельм II эту фразу заимствовал у Фридриха Великого, который, предположительно, в 1745 году говорил: «Наши лучшие союзники – наши собственные войска». Однако письменного подтверждения этот факт не имеет.