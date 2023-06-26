Как офицер СС стал одним из лучших советских разведчиков

Благодаря Хайнцу Фельфе советская разведка на протяжении целых десяти лет не потерпела в Западной Германии ни одного крупного провала.

«Я был убежден, что Гитлер дал наконец немецкому народу то, в чем он нуждался в смутное время Веймарской республики: ясную цель, строгий порядок и дисциплину… я видел в национал-социалистическом движении силу, которая может повести Германию к новому экономическому и политическому расцвету», — так в период своей молодости рассуждал сотрудник разведки Третьего рейха оберштурмфюрер СС Хайнц Фельфе.

Тогда он даже и представить себе не мог, что спустя совсем недолгое время из ярого нациста превратится в убежденного коммуниста и совершенно по-другому будет смотреть на советский народ, который когда-то считал недочеловеками.

На службе Гитлеру

Адольф Гитлер среди членов организации "Гитлерюгенд". Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Фельфе примкнул к нацистам в 1931 году, будучи еще подростком. После нескольких лет пребывания в молодежной организации «Гитлерюгенд» он вступил в СС.

«Мы, служащие СС, чувствовали себя элитой нации, призванной осуществить грандиозные предначертания ведущей роли немецкой нации, в которые твердо верили. По-другому мы и не могли чувствовать», — рассуждал тогда Хайнц.

Трудолюбие, терпение, выдающиеся организаторские способности, а также полученное высшее юридическое образование позволили Фельфе сделать блистательную карьеру в VI отделе (внешней разведке) Главного управления имперской безопасности (РСХА). В 1943 году, в возрасте всего лишь 25 лет он возглавил отдел, курировавший Швейцарию и Лихтенштейн. При этом в его подчинении оказались люди выше его по званию.

Накануне краха Третьего рейха оберштурмфюрер Фельфе попытался покинуть ряды организации СС, уже прочно ассоциирующейся с военными преступлениями, и перевестись в вермахт, однако потерпел неудачу. В мае 1945 года он попал в плен к британцам и полтора года провел в заключении.

Хайнц Фельфе в период Второй мировой войны. Архивное фото Архивное фото

На службе СССР

Поскольку причастность Хайнца Фельфе к преступлениям установит не удалось, в 1946 году он был отпущен на свободу. После этого он недолгое время сотрудничал с британской разведкой МИ-6, выявляя коммунистическое подполье в Кельнском университете.

В первые послевоенные годы Фельфе активно переосмысливал события прошлого и свою роль в них, много размышлял о том, какой путь ему следует выбрать в дальнейшем. Живя в Западной Германии, он часто посещал советскую зону оккупации, включая его родной Дрезден, где оставалась его мать.

«Стоя перед развалинами родного города, я воспринимал как символ то, что англо-американские бомбардировщики бессмысленно разрушили Дрезден, а советские солдаты после 8 мая 1945 года доставляли и раздавали продовольствие берлинцам, — писал Хайнц в своих мемуарах. — Мне было ясно, что новая, то есть мирная и демократическая, Германия могла быть построена только при лояльном, дружественном сотрудничестве с Советским Союзом, что будущее Германии находится только на востоке и что я хочу внести в это свой вклад».

Разрушенный Дрезден. Fred Ramage/Keystone Features/Getty Images Fred Ramage/Keystone Features/Getty Images

Неудивительно поэтому, что когда в 1951 году на Фельфе вышли спецслужбы СССР, он охотно пошел на сотрудничество с ними. «Меня удивило большое доверие, оказанное мне с советской стороны, — вспоминал Хайнц. — Все-таки я был военнослужащим СС и работал в фашистской разведке. Когда я значительно позже поинтересовался этим, мне ответили: "А почему тебя это удивляет? Мы знали о твоей предыдущей жизни. И видели, что мы с тобой найдем общий язык"».

Ценный агент

В то время Фельфе в качестве сотрудника Министерства по общегерманским вопросам ФРГ занимался проблемами беженцев. По указанию Москвы он примкнул к недавно созданной в Западной Германии разведывательной службе — организации Гелена.

Названная по имени ее руководителя, бывшего генерала-лейтенанта вермахта Рейнхарда Гелена, служба находилась под контролем ЦРУ и активно вербовала в свои ряды бывших агентов разведки Третьего рейха. «"Старые бойцы" снова пользовались спросом», — отмечал Хайнц.

В организации Гелена, в 1956 году преобразованной в Федеральную разведывательную службу БНД, Фельфе быстро дорос до руководителя отдела контршпионажа против СССР и социалистических стран. Фактически он должен был бороться с теми, на которых в действительности работал.

Фельфе во время интервью по случаю публикации его автобиографии. Mehner/ullstein bild via Getty Images Mehner/ullstein bild via Getty Images

«В результате своей деятельности в области контршпионажа в БНД я мог снабжать советскую разведку сведениями о намерениях этой службы, — вспоминал Хайнц. — Мы своевременно распознавали опасные действия БНД, и я со своих позиций помогал обеспечивать активное противодействие им».

Так Москва узнала об установке подслушивающей аппаратуры в советском торговом представительстве в Кельне, а также о попытках вербовки его сотрудников. Фельфе предупреждал о готовящихся арестах находившихся в Западной Германии советских разведчиков, что позволяло им вовремя скрыться.

Более того, к Фельфе попадали и сведения, касавшиеся деятельности западногерманского правительства, внешней политики государства, вопросов взаимоотношений с НАТО. «Документы, которые БНД направляла [Конраду] Аденауэру (прим. — федеральный канцлер ФРГ с 1949 по 1963 гг.), зачастую оказывались в Москве раньше, чем попадали к нему на стол», — отмечал сотрудник советских спецслужб Виталий Коротков.

Провал

Благодаря деятельности Хайнца Фельфе и его агентов СССР в период с 1951 по 1961 год получил свыше 15 тысяч фотокопий секретных документов и установил личности 94 западногерманских разведчиков, действовавших на территории стран социалистического лагеря.

Фельфе на пути в здание суда в 1963 году. Fritz Fischer/picture alliance via Getty Images Fritz Fischer/picture alliance via Getty Images

На протяжении всех десяти лет советская разведка в ФРГ не потерпела ни одного крупного провала, что, в конце концов, не могло не вызвать подозрительность руководства БНД. Гелен распорядился создать внутри организации специальную группу, чьей задачей было выявить «крота». С задачей она в итоге успешно справилась.

6 ноября 1961 года Хайнц Фельфе был арестован. Он отказался сотрудничать и был приговорен к 14 годам заключения. Как утверждалось в приговоре, «велика была степень опасности его личности, и прежде всего в связи с его важным служебным положением, высоким интеллектуальным уровнем и отсутствием всякой совести».

17 февраля 1969 года Фельфе был обменен на двадцать одного заключенного ГДР, подозреваемых в шпионаже. Поработав некоторое время в КГБ в Москве, разведчик осел в Берлине, где занялся криминалистикой и написанием мемуаров.

Советский Союз наградил Хайнца Фельфе орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 18 марта 2008 года, незадолго до своей смерти разведчик получил от Федеральной службы безопасности России поздравление с 90-летним юбилеем.