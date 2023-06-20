Женотдел: как большевики пропагандировали феминизм

Демонстрации женщин-рабочих, сотрясавшие Россию в начале XX века, были немаловажной частью русской революции. Отчасти поэтому Советская Россия стала одной из первых стран в мире, где женщины были полностью уравнены в правах с мужчинами.
Большевики поняли, что женщины – важный общественный капитал и с ними нужно прицельно работать на уровне пропаганды и обучения. Важно было искоренить в женщинах «старорежимные» идеи о том, что они «слабый пол» и должны сидеть дома с детьми, обслуживая мужа и находясь в «кухонном рабстве» и постоянных домашних обязанностях.
В первые же месяцы после революции 1917 года были приняты декреты, уравнивающие права женщин с мужчинами и в заработной плате, и в семейных и брачных делах. Женщинам полагался восьмичасовой рабочий день, а также отпуск и пособие по беременности и родам (из-за того, что он был принят советским декретом, в России этот отпуск до сих пор называется декретным).
Особенно ратовал за положение женщин (и, видимо, рассчитывал на их поддержку) лично вождь революции Владимир Ленин. Он поддерживал идеи женских съездов и конференций, а также близко общался с революционерками, увлеченными идеями женских прав.
В 1919 году в статье «Советская власть и положение женщины» Ленин писал: «За два года Советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равенства ее с “сильным” полом столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе передовые, просвещенные, “демократические” республики всего мира».
Также он считал, что в буржуазных странах с частной собственностью «положение женщины нигде в мире, ни в одной самой передовой стране не стало вполне равноправным». И даже Великая Французская революция не справилась с этим вопросом, «не дала ни полного равенства с мужчиной по закону, ни свободы от опеки и от угнетения мужчины».
Лиля Брик для рекламы «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний»Александр Родченко
Еще до революции в большевистской партии была комиссия агитации и пропаганды среди рабочих и крестьянок. А в 1919 году при партии был создан Отдел по работе среди женщин, или просто Женотдел, «для работы среди трудящихся женщин в целях воспитания их в коммунистическом духе и привлечения к социалистическому строительству», как пишет Большая Советская Энциклопедия.
Инесса Арманд – первая заведующая Женотделом при ЦКОбщественное достояние
Первым руководителем отдела стала Инесса Арманд, соратница (и, возможно, возлюбленная) Ленина и ярая революционерка. Она организовывала женские коммунистические конференции и боролась с традиционным взглядом на семью у женщин.
Александра Коллонтай – революционерка и дипломатОбщественное достояние
На посту в 1920 году ее сменила Александра Коллонтай, другая известная революционерка (и первая в России женщина-министр, а позже женщина-дипломат). Она активно боролась за женское образование, а также за агитацию среди женщин, за то, чтобы они знали, что порядки изменились и теперь в стране новые условия труда и новое распределение обязанностей в семье.
Касимовский женотдел. Актив женщин-делегатокКасимовский краеведческий музей/russiainphoto.ru
Кроме того, Женотдел занимался широким спектром социальных вопросов – он создавал комитеты помощи больным и раненым красноармейцам, во время Гражданской войны организовывал эвакуационные пункты. Женщины отдела заботились о беспризорниках, открывали детские интернаты, устраивали общественные столовые, проводили субботники. К концу 1920-х у Женотдела было уже более 600 тыс. делегаток, которые организовывали работу отдела по всей стране и участвовали в съездах.
Варвара Степанова – комсомолка с книгами. Снимок для плаката ГосиздатаАлександр Родченко
Под личным контролем жены Ленина Надежды Крупской стали выходить специализированные журналы: «Работница», «Крестьянка», «Коммунистка». Целью новой прессы было «привлечение работниц и крестьянок к борьбе за коммунизм и к советскому строительству». Было важно, чтобы женщина стала равноправным членом общества и трудовым элементом. Читайте подробнее о первых советских женских журналах тут.
Первая женщина-милиционер МаринцеваМуромский историко-художественный музей/russiainphoto.ru
Сложный вопрос работы с женщинами вызывал много споров и в самой партийной среде. Женотдел неоднократно хотели ликвидировать, отдав его функции отделу по агитации и пропаганде. В 1923 году на XII съезде партии, где Ленин уже не присутствовал из-за болезни, были озвучены опасения о появлении «феминистических уклонов». «Эти уклоны могут способствовать созданию таких специальных обществ, которые под флагом улучшения бытового положения женщин на самом деле привели бы к отрыву женской части трудящихся от общеклассовой борьбы», – цитировала стенограмма съезда слова большевика Петра Смидовича.
Девушки-студентки в физической лабораторииАрхив Сергея Трапицына/russiainphoto.ru
Однако тогда предложено было еще больше интегрировать женщин в партийную работу, усилий женские профсоюзы, создать институт коммунистических инструкторов, которые бы вовлекали женщин в работу и защиту труда.
В своих речах и Сталин неоднократно обращался к женскому вопросу, говорил, что женщины – самые угнетенные из трудящихся и одновременно женщины – половина населения, поэтому важно, чтобы они были трудовым резервом и выступали за рабочий класс, и только тогда он одержит победу над буржуазией.
За токарным станкомН. Скрябин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Впрочем, к концу 1920-х Сталин посчитал, что «женский вопрос решен полностью и окончательно», и велел расформировать Женотдел. При этом женсоветы остались на предприятиях, также продолжились собрания и конференции женщин, в том числе международные.
В 1941 году был создан антифашистский Комитет советских женщин, который продолжил работу и после войны, и его основной задачей было именно показать зарубежным гостям, какое равноправие существует в СССР. После войны женщины, которые сражались против фашистов бок о бок с мужчинами и показывали невероятный героизм, уже совершенно точно не считались «слабым полом».
«По призыву комсомола – на шахту!». Работницы на шахте «Горловка»Георгий Зельма/Sputnik
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