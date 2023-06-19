Какую роль играла Германия в индустриализации СССР в 1930-х

Советское руководство активно развивало промышленность для повышения обороноспособности страны. По иронии для этого Москва активно прибегала к помощи тех, от кого собиралась обороняться.

«…Ленин говорил накануне Октября: “Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны”. Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», – с такими словами выступил Иосиф Сталин на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в 1931 году.

Немецкие кредиты

В индустриализацию Советский Союз вступал в трудном финансовом положении. В начале своего пребывания у власти советское руководство сильно истощило казну: часть была потеряна в течение Гражданской войны, часть ушла на заключение сепаратного Брест-Литовского мирного договора с Германией 3 марта 1918 года, часть была использована для оплаты импорта.

Второй состав советской делегации в Брест-Литовске. Сидят, слева направо: Каменев, Иоффе, Биценко. Стоят, слева направо: Липский, Стучка, Троцкий, Карахан Общественное достояние Общественное достояние

Сталин рассчитывал, что индустриализация будет обеспечена за счет внутренних ресурсов. Предполагалось, что продажа за границу сырья и продуктов сельского хозяйства даст СССР необходимые средства для развития промышленности. Однако в 1929 году разразился мировой экономический кризис, так называемая Великая депрессия, и стоимость товаров, поставляемых Советами за рубеж, упала.

Обмен товарами между немецкими и русскими солдатами (февраль 1918 года) Общественное достояние Общественное достояние

Ожидания Москвы не оправдались, и СССР был вынужден обратиться за финансированием к другим государствам. Основным кредитором стала именно Германия: первые 100 млн марок Берлин предоставил Москве еще в 1925 году, а уже на следующий год сумма увеличилась в три раза. За девять лет официальная сумма долга составила 900 млн марок.

Иностранные специалисты

«…Я по профессии слесарь, 32 лет, женат, имею одного ребенка, имею хорошие референции о своем поведении. Ввиду того, что в Саксонии положение рабочих очень тяжелое, я желал бы эмигрировать в Россию, так как принадлежу к коммунистической партии. <…> К. Матушак, Лейпциг, 1923 г.» – с таким заявлением обратился в советскую Торговую палату один из множества немцев, желавших попытать счастья в СССР. Ближе к началу 1930-х таких запросов стало только больше.

Рабочие фабрики «Красный треугольник» слушают лекцию об индустриализации страны Государственный музей политической истории России/russiainphoto.ru

Среди тех, кто стремился уехать в Советский Союз, были люди самого разного бэкграунда, как высококвалифицированные специалисты, так и рабочие, отмечает российский историк Вера Павлова. Некоторых подталкивали к переезду политические взгляды и желание строить коммунизм, а иногда и необходимость искать за границей политическое убежище, других – экономическая ситуация: Великая депрессия, охватившая Европу в это время, шла рука об руку с безработицей. Оставляли заявки со своей стороны и советские предприятия: Союзу, пережившему потрясения революционной эпохи и Гражданскую войну, не хватало кадров.

Трудности перевода

Трудности в сотрудничестве с иностранными специалистами (или инспецами, как их сокращали на советский манер) действительно были. Бывали случаи, когда их использовали не по назначению, отправляя заниматься вещами, в которых те не разбирались. Иностранцы сетовали на плохие условия работы, некачественные инструменты и невнимание к их инициативам и предложениям.

Трудовые условия на советских предприятиях не дотягивали до европейских, кроме того, на настроениях приезжих сказывался языковой барьер, а порой и разлука с близкими. Местные в свою очередь жаловались на то, что новые коллеги плохо работают и пользуются неоправданными привилегиями: «Немцы будут не работать, а обирать русских, т. к. они будут получать 10 рублей золотом», «…они раньше смеялись над русскими, называли свиньями, а теперь приехали к нам», цитирует жалобы рабочих Вера Павлова.

Образ иностранного специалиста, выписанного из-за границы для обмена опытом с местными коллегами, даже вошел в советскую литературу. Сатирики Илья Ильф и Евгений Петров в своем плутовском романе «Золотой теленок» описали немецкого инженера Генриха Марию Заузе, который приехал в СССР, чтобы работать на советский провинциальный концерн «Геркулес», и столкнулся с полным непониманием местного менталитета и темпа жизни. «Милая крошка. Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки», – с удивлением писал господин Заузе оставшейся на родине невесте.

Немецкий инженер Генрих Мария Заузе (кадр из сериала «Золотой теленок») Ульяна Шилкина/Первый канал, 2006 Ульяна Шилкина/Первый канал, 2006

«Зачем выписывали немецких рабочих, много затратили денег на них, дали им больше привилегий, а толку нет. На собраниях говорили, что с приездом немецких рабочих, повысится производительность рабочих, но оказалось, что немецкие рабочие будут только задерживать выполнение промышленно-финансового плана своей медлительностью в работе и не доброкачественностью», – жаловались сотрудники завода №50 им. М. В. Фрунзе. Впрочем, постепенно немцы втягивались в рабочие процессы и кое-где даже начали обгонять своих коллег в производительности.

Техника и строительство

Немецкие рабочие шахты имени Сталина за обедом в столовой, 1920-е Sputnik Sputnik

Необходимость привлекать иностранных сотрудников была вызвана еще и тем, что СССР импортировал из-за рубежа оборудование. Соответственно, нужны были люди, которые могли с ним управляться и научить этому местных коллег. Часто поставки были частью более крупного проекта – строительства целого предприятия. Иностранные фирмы разрабатывали проект, подбирали технику, передавали патенты и знания советской стороне, а Союз оплачивал расходы и прилагал вознаграждение.

Строительство основного здания Каширской ГРЭС Общественное достояние Общественное достояние

По подсчетам историка Бориса Шпотова, из 170 договоров о технической помощи, заключенных Советами с 1923 по 1933 год, 73 (то есть 43%) были с немецкими компаниями; в импорте Советского Союза в 1932 году Германия составляла 47%. Одним из крупных партнеров СССР была фирма Siemens, которая вела свою деятельность в России еще при царском режиме. В период индустриализации концерн отметился в ряде больших проектов – помогал строить электростанцию на реке Куре в Закавказье, проектировать и готовить площадку для Днепропетровской гидроэлектростанции, поставлял турбины для Kаширской районной электростанции.

Социалистические города

Строитель на Магнитогорском металлургическом комбинате Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

Строительство касалось не только промышленных объектов: важной частью советской индустриализации было создание так называемых социалистических городов – особого типа поселений при крупных производствах, где могли бы жить сотрудники предприятий. Для этого в Советский Союз приезжали западные архитекторы. Одним из них стал немец Эрнст Май, прославившийся своей работой во Франкфурте-на-Майне.

В 1930 году он прибыл в СССР со своей командой, состоявшей из специалистов разного профиля. В короткие сроки «бригада Мая» продумала застройку 20 городов, в том числе Магнитогорска, Нижнего Тагила, Автостроя (позднее – Горький, Нижний Новгород), Сталинграда. «Мы проработали район между Новосибирском и Кузнецком, гигантский угольный бассейн Сибири. Довольно подробно мы спроектировали прямо на месте 6 городов, большая часть из которых будет построена уже в этом году», – писал в 1931-м сотрудник Мая.

Немецкий архитектор Эрнст Май Отто Шверин Отто Шверин

Итоги этой работы, впрочем, были печальными: уже изначально проекты предусматривали довольно небольшие траты, однако советские власти, стремившиеся сэкономить на строительстве, все больше урезали бюджет. Люди должны были ютиться на крошечных площадях в низкокачественном жилье фактически без каких-либо удобств. Несмотря на изначальную лояльность Мая советским властям, отношения ухудшились, и, критикуемый в СССР, архитектор принял решение уехать из Союза уже через три года.

Сотрудничество СССР с немцами осложнилось с приходом к власти в Германии национал-социалистов. К этому времени Советы уже завершили первую пятилетку (1928–1932) – рассчитанный на пять лет первый этап индустриализации. Страна сделала огромный рывок в области промышленности – по словам Сталина, план в области тяжелой промышленности был выполнен на 108%.

Площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде, 1937 Sputnik Sputnik

Индустриализация принесла свои плоды, и зависимость от западных стран снизилась, поэтому ухудшение отношений не остановило процесс. И все же вторая пятилетка (1933–1937) была уже менее успешной, а третья (1938–1942) и вовсе была прервана началом Великой Отечественной войны, положившей конец сотрудничеству с Германией.

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