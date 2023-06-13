Как в Германии построили социалистический город Сталинштадт

В начале 1950-х годов в Восточной Германии построили Металлургический завод им. Иосифа Сталина. Постепенно рядом стали разрастаться и городские кварталы – так возник первый социалистический город ГДР.

7 мая 1953 года. Торжественное присвоение городу имени И. В. Сталина. На трибуне первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, глава советской делегации Ефанов и посол СССР в ГДР Ильичёв. Bundesarchiv Bundesarchiv

«От имени правительства Германской Демократической Республики торжественно объявляю: первый социалистический город в Германской Демократической Республике получает название Сталинштадт», - заявил генеральный секретарь ЦК СЕПГ (Социалистической единой партии Германии) Вальтер Ульбрихт 7 мая 1953 года.

Металлургический завод. Bundesarchiv Bundesarchiv

Изначально город металлургов планировалось назвать в честь «великого сына немецкого народа» Карла Маркса, однако смерть «вождя народов» 5 марта 1953 года изменила намерения руководства СЕПГ. Новому городу дали имя Сталина, а в Карл-Маркс-Штадт переименовали Хемниц.

Строительство домов. Global Look Press Global Look Press

«Сталь-хлеб-мир»

После разделения Германии на оккупационные зоны Рурская область, являющаяся центром тяжелой промышленности страны, стала частью ФРГ. Таким образом в ГДР не оказалось ни одного металлургического производства.

Строительные работы, 1959. Getty Images Getty Images

На III съезде СЕПГ в июле 1950 года было принято решение о возведении собственного металлургического завода. Тогда же был принят закон о строительстве и восстановлении городов Восточной Германии. В документе были прописаны «16 принципов градостроительства», где третьим пунктом было указано, что «города в значительной степени строятся промышленностью для промышленности». Так в ГДР появились Металлургический завод им. И.В. Сталина, а затем и город Сталинштадт.

Строительные работы, 1958. Getty Images Getty Images

Место для строительства завода было выбрано на берегу реки Одер, на границе с социалистической Польшей. В случае перехода Холодной войны в горячую фазу, предприятие находилось бы в глубине восточной части Германии.

1951. Закладка первого камня в основание сталелитейного завода. Bundesarchiv Bundesarchiv

1 января 1951 года министр тяжелой промышленности ГДР Фриц Зельбман заложил камень в основание первой доменной печи. Лозунгом строительства стали слова «сталь-хлеб-мир». А уже 19 сентября завод был принят в эксплуатацию.

Образец светлого будущего

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Сталинштадт стал первым плановым городом ГДР - его построили с нуля чуть южнее от предприятия. Это один из наиболее важных строительных проектов Восточной Германии: он должен был стать образцом новой социалистической эпохи.

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«Целью городского планирования является гармоничное удовлетворение потребностей человека в работе, жилье, культуре и отдыхе», - говорилось в «16 принципов градостроительства». В Сталинштадте удалось совместить все - зоны отдыха с ресторанами и кафе, детские сады и школы, спортивные площадки. Озеленение жилых кварталов дало возможность оградить их от завода. Сталинштадт должен был стать образцом светлого будущего, городом-утопией, воспевающим благосостояние рабочего класса.

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Особенностью города стало полное отсутствие церквей и частной собственности.

От сталинского ампира до «панельки»

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В 1952 году город посетил генеральный секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, чтобы лично проверить, как идет постройка жилых домов. Однако увиденное ему не понравилось - квартиры были маленькими, потолки – низкими. Был сменен генеральный проектировщик и улицы стали заполнять образцы «сталинского ампира», едва ли не копии московских построек того времени.

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Генплан Сталинштадта соответсвовал всем канонам новостроек СССР: в центре находилась главная площадь с ратушей, от площади шел центральный проспект - Ленин-аллее. Вокруг центра строились жилые кварталы. Внешне он очень напоминал советский город.

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Но уже в 1955-м в СССР вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Это означало конец «сталинского ампира». Бюджет на строительство немецкого города тоже был сокращен, многие проекты были упрощены, поэтому новые районы застраивались типичными панельными домами.

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В начале 1960-х в Советском союзе начался период десталинизации, который коснулся и ГДР. В 1961-м Сталинштадт был переименовал в Айзенхюттенштад - город металлургического завода. Местные же сократили это длинное название до простого Хютте, что можно перевести как «избушка».