Как на Соловках вручную собирают водоросли (ФОТО)

На самых далеких островах Соловецкого архипелага уже более ста лет собирают ламинарию и фукус. В начале XX века из них производили йод, критически важный для российской армии в Первую Мировую. Теперь же из них делают и косметику, и пищевые добавки, и снэки. При этом технология добычи не меняется. Люди выходят в море на деревянных лодках и, стоя на корме, собирают водоросли ручной косой.

Главные по водорослям

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

Остров Малая Муксалма - один из самых «нетуристических» на Соловецком архипелаге. Он отделен от других островов узким проливом с каменистыми мелями и огромным рифом. Пройти на катере здесь может только опытный капитан, который хорошо знаком с местностью. И только в определенные месяцы, когда Белое море не сковано льдами и не сильно штормит.

На острове всего один маленький магазин, нет никаких развлечений, и даже практически отсутствует сотовая связь, есть лишь таксофон, откуда можно звонить только по Архангельской области.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

Именно здесь с мая по сентябрь собирают ламинарию и фукус. Эти водоросли в суровых арктических условиях накапливают огромное количество микроэлементов - более 70, включая пищевой йод. Но добывают водоросли, как и столетие назад, исключительно вручную.

Водоросли собирают, по большей части, мужчины, так как работа заготовителя очень тяжелая физически. Женщины на острове тоже работают, но на других участках: готовят обеды, помогают развешивать ламинарию на сушку.

Как косят водоросли

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

В море выходят ранним утром, в 4-5 утра, благо, на Соловках летом почти не темнеет - сказывается близость к Полярному кругу. У каждого заготовителя своя деревянная лодка с мотором, старожилы Русского Севера поморы называют их карбасами. В руках у них длинная коса с приваренными гвоздями на деревянной ручке. Во время отлива бурые ламинарии отлично видно. С помощью косы их подцепляют под основание и вытаскивают на карбас. Одна такая водоросль вырастает до 6 метров, и вытащить ее очень нелегко. Уже в 11-12 часов лодки возвращаются в поселок, чтобы развесить водоросли на сушку. Во время белых ночей заготовители выходят дважды в день.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

В день можно собрать до полутонны, и даже до тонны водорослей. Сушат их на открытом воздухе, и делают это очень аккуратно, чтобы не повредить водоросль. В среднем, ламинария становится меньше в 6 раз. То есть чтобы получить тонну сухой водоросли, нужно высушить 6 тонн. Затем высушенные водоросли уже отправляются на комбинат.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

Из беломорских водорослей в Архангельске делают, по большей части, разные пищевые добавки, полезную косметику, ранозаживляющие повязки от ожогов и многое другое.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

От количества собранного «урожая» зависит зарплата. За сезон зарабатывают в районе полумиллиона рублей и больше, конечно, все зависит и от человека, и от капризов природы. А еще многое решает психологический фактор - не каждый человек решится прожить несколько месяцев в спартанских условиях. Кстати, на острове действует «сухой закон», и это тоже надо учитывать.

Почему до сих пор только руками?

О том, что морские водоросли необычайно полезны, многие народы знали еще в древние времена, но промышленная заготовка началась только в XIX веке, когда был открыт йод. В то время он использовался в первую очередь для дезинфекции. В начале XX века Россия закупала йод в Европе, в основном, в Германии, но когда началась Первая мировая война, пришлось оперативно организовывать свои предприятия. Без дезинфекции любая рана могла стать смертельной.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

В 1918 году появился Архангельский водорослевый комбинат, который занялся добычей ламинарии на Соловках.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

Арктические водоросли стали изучать биологи. Во время блокады Ленинграда, в 1942 году, альголог Ксения Гемп из Архангельска помогла наладить производство пищевых продуктов из запасов ламинарии, которых нашлись в одном научном институте города. Из них делали каши и котлеты, которые спасли тысячи жизней.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

А затем на Соловках попытались автоматизировать и облегчить труд заготовителя. Но оказалось, что драгировочные машины безнадежно убивали ламинарию. Дело в том, что эти водоросли крепятся основаниями (ризоидами) к камням на дне моря, машины их выдергивали целиком. В итоге ламинария переставала расти совсем. Но когда в море выходит человек, ситуация иная. Во время сбора ламинарию и фукус аккуратно срезают в районе черешка — ни почва, ни ризоиды не страдают, и водоросли спокойно растут на прежнем месте.

Архангельский водорослевый комбинат Архангельский водорослевый комбинат

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