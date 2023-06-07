Были ли русские императоры царями?

Короткий ответ – да, для русских эти понятия были тождественны. Разберем подробнее, как слово царь фигурирует в титулах российских императоров и откуда оно происходит.

Все русские императоры формально и фактически – цари. Первый русский император – Петр Великий, венчался на царство как «Пресветлейший и державнейший великий государь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец: Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский и царь Сибирский» (курсив наш – Узнай Россию). Это цитата из официального титула Петра Алексеевича.

Петр не короновался как император

Петр Великий в русском костюме Public domain Public domain

В 1721 году Петр не короновался как Император Всероссийский, а лишь «принял» этот титул от Правительствующего Сената и Святейшего Синода вместе с титулами «Великого» и «отца Отечества» – с формулировкой «как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены». У Петра никогда не было собственной императорской короны – её он заказал лишь в 1724-м для коронования своей супруги Екатерины I.

Титул «царь» всегда присутствовал в титуле правителей династии Романовых

Венчание и принятие царского титула Иоанном IV Клавдий Лебедев Клавдий Лебедев

С Петра официальный «большой» титул русских правителей изменился. Фраза титула «Великий государь, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец» менялась на «Император и самодержец Всероссийский», титул «Государыня Царица и Великая Княгиня» — на «Её величество Императрица». Однако сочетания «царь Казанский, царь Астраханский и царь Сибирский» продолжали присутствовать в официальном титуле императоров.

Шапка Мономаха в Оружейной палате Московского Кремля Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Были и отдельные случаи: в 1784 году Екатерина II приняла титул «Царица Херсониса Таврического». В 1815 году Александр I принимает титул «Царь Польский», в 1882 году Александр III принимает титул «Царь Грузинский». Официальный титул императора Николая II включал в себя все из них – «царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский».

«Царь» и «император» были для русских равнозначными понятиями

Иоанн VII Палеолог (1370-1408), Византийский император в 1390 г. Public domain Public domain

Слово «царь» в русском языке происходит от «цесарь», латинского слова, которым называли императора Византии.

«Царями» на Руси после византийского императора называли татарских ханов Золотой Орды и отколовшихся от нее ханств, таких, как Астраханское, Казанское и другие. Когда в 1547 году Иван Грозный принял титул царя, он прежде всего подчеркивал этим независимость Руси и свое самовластие – теперь он царь, ведь ордынское политическое владычество закончилось в 1480 году, при великом князе Иване III. Кстати, последнего в Европе впервые из русских правителей стали называть «цесарем» и «императором» – ещё задолго до принятия русскими правителями титула «царь».

Поэтому для русского человека до революции «император» и «царь» были тождественны. И в первую очередь потому, что каждый из императоров венчался на царство по старой традиции, в Успенском соборе Московского Кремля. Об этом у нас есть отдельный текст.