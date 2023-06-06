Сколько раз Пушкин стрелялся на дуэли?

Жизнь поэта до сих пор рождает легенды, поэтому в сети можно найти упоминание по меньшей мере о двадцати поединках. Однако серьезные исследователи насчитали только пять.

Дуэли были неотъемлемой частью жизни Пушкина. Филолог Михаил Селезнев насчитал в биографии поэта 26 дуэльных поединков и вызовов – и это только те, о которых сохранились воспоминания в источниках. Почему Александр Сергеевич так много дрался?

«Очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке» – так описывает писатель Иван Лажечников 20-летнего Пушкина. Поэт явился в дом, где Лажечников делил квартиру с майором Денисевичем, повздорившим с Пушкиным в одном из петербургских театров. Пушкин явился не один, а в сопровождении секундантов – двух гвардейских офицеров.

Пушкин, безусловно, привлекал к себе недобрые взгляды – в театре он, молодой и гражданский, вел себя вызывающе, громко критиковал пьесу, чем вызвал замечания майора. Денисевич думал, что он просто сделает выговор какому-то зарвавшемуся дворянчику, но не тут-то было. «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, я уже не школьник, и пришел переговорить с вами иначе», – сказал майору Пушкин. «Я не могу с вами драться, – отвечал Денисевич, – вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер». При этом оба гвардейца, бывшие с Пушкиным, засмеялись. «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и поэтому вам не стыдно будет иметь со мной дело», – отвечал поэт.

В тот раз ссора закончилась примирением – Лажечников, понимая, кто перед ним, уговорил майора извиниться. Из этой истории понятно, что Пушкин не терпел пренебрежения к нему, которое часто возникало из-за молодости, гражданской одежды, маленького роста, и часто ввязывался в дуэльные споры. Рассказываем о тех из них, что закончились реальными дуэлями. Первая случилась примерно в то же время, что и спор с Денисевичем.

1. Дуэль с Вильгельмом Кюхельбекером из-за эпиграммы (1819)

Вильгельм Кюхельбекер (1797–1846), 1820-е гг. Legion Media Legion Media

Друг Пушкина по Царскосельскому лицею, Вильгельм Кюхельбекер был очень обидчивым молодым человеком и, как писал их сокурсник Модест Корф, служил «предметом постоянных и неотступных насмешек целого лицея».

Пушкиновед Петр Бартенев вспоминал, что Кюхельбекер часто ходил к знаменитому поэту Василию Жуковскому и надоедал ему своими стихами. Как-то Жуковский был приглашен на литературный вечер, но отказался: «Я еще накануне расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома», – говорил поэт. Пушкин тут же сочинил эпиграмму: «За ужином объелся я, // Да Яков запер дверь оплошно. // Так было мне, мои друзья, // И кюхельбекерно, и тошно!» (Яков – так и вправду звали комнатного слугу Василия Жуковского).

Новое словечко «кюхельбекерно» тут же разлетелось по лицею. Вильгельм был в ярости и требовал дуэли во что бы то ни стало. Друг Пушкина Николай Маркевич вспоминал: «Дело было зимой. Кюхельбекер стрелял первым и дал промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять своего товарища, но тот неистово кричал: “Стреляй, стреляй!” Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому что снег набился в ствол. Поединок был отложен, потом они помирились».

«Послушай, товарищ, без лести — ты стоишь дружбы; без эпиграммы — пороху не стоишь», – сказал Пушкин своему другу в завершение дуэльного спора. Примечательно, что и после дуэли Александр и Вильгельм остались друзьями – не разлей вода.

2. Дуэль с неизвестным (Рылеевым?) из-за сплетен Федора Толстого (1819)

Кондрат «Конрад» Федорович Рылеев (1795–1826), друг и вероятный противник Пушкина Public domain Public domain

В январе 1819-го по Петербургу кто-то пустил слух, что Пушкина высекли в Тайной канцелярии Министерства внутренних дел за антиправительственные стихи. Слух этот распустил известный дуэлянт и хулиган граф Федор Толстой. Не зная, кто автор сплетни, Пушкин вызвал на дуэль неизвестного, который повторил этот слух. Предполагается, что это был его друг Кондратий Рылеев. Об этом есть только отрывочные записи: «Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге он имел за это дуэль», – писал друг Пушкина полковник Федор Лугинин.

Федор Иванович Толстой в юности, портрет работы неизвестного художника Музей Льва Толстого Музей Льва Толстого

Пушкин только через семь лет, в 1826 году, узнал, кто был истинным автором сплетни, и серьезно готовился к дуэли – Федор Толстой был известен как великолепный стрелок, уложивший не одного соперника. К счастью, противники помирились до дуэли. Впоследствии именно Федор Толстой от имени Пушкина просил руки его супруги Натальи Гончаровой.

3. Дуэль с полковником Семеном Старовым из-за мазурки (1822)

Актер Олег Стриженов (слева) в роли офицера Бестужева в кинофильме «Северная повесть» (режиссер Евгений Андриканис) Sputnik Sputnik

Столкновение с полковником Семеном Старовым – самая серьезная из дуэлей Пушкина. Произошла она 5–6 января 1822 года в Кишиневе, куда поэт был выслан «для службы» – в действительности в качестве наказания за эпиграммы на самого императора Александра.

Поводом стала стычка поэта с молодым офицером из-за заказа музыки оркестру в зале собраний, где проводило время все дворянское общество Кишинева. После заказа Пушкиным мазурки никому не известный офицер скомандовал оркестру играть кадриль. Поэт, смеясь, приказал оркестру снова играть мазурку, и оркестр подчинился, так как Пушкин уже был хорошо известен в Кишиневе. После окончания танца Семен Старов, полковник того полка, к которому принадлежал молодой офицер, подошел к Пушкину и заявил, что тот оскорбил его подчиненного и требует извинений. Разговор закончился вызовом на дуэль.

Стрелялись на следующее утро, недалеко от города. Друг Пушкина Владимир Горчаков вспоминал: «Когда съехались на место дуэли, метель с сильным ветром мешала прицелу: противники сделали по выстрелу и оба дали промах; секунданты советовали было отложить дуэль до другого дня, но противники с равным хладнокровием потребовали повторения; делать было нечего, пистолеты зарядили снова — еще по выстрелу, и снова промах». Дуэль отложили «до другого разу», но на следующий же день противники помирились. Впоследствии Пушкин гордился тем фактом, что он выстоял на дуэли против полковника с огромным боевым опытом. Бывшие противники, по свидетельствам друзей, испытывали друг к другу большое уважение.

4. Дуэль с одним из братьев Зубовых из-за карт (1823)

Дуэльные пистолеты мастерской Жана Лепажа. Таким оружием пользовались в эпоху Пушкина Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Александр и Кирилл Зубовы были потомками одной из влиятельнейших семей империи – их дядя Платон Зубов был последним фаворитом Екатерины Великой, а отец – соучастником убийства Павла I. Летом 1823 года оба брата в чине прапорщиков были откомандированы в Кишинев, где общались с Пушкиным. Ссора произошла за карточным столом.

Петр Бартенев писал: «Однажды Пушкину случилось играть с одним из братьев Зубовых – офицером Генерального Штаба. Он заметил, что Зубов играет “наверное” (слишком уверенно, что вызвало подозрения в шулерстве. – Ред.), и, проиграв ему, по окончании игры, очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши. Слова эти разнеслись, вышло объяснение, и Зубов вызвал Пушкина драться. Противники отправились на так называемую “малину”, виноградник за Кишиневом. Пушкина не легко было испугать; он был храбр от природы и старался воспитывать в себе это чувство. По свидетельству многих, и в том числе Владимира Горчакова, бывшего тогда в Кишиневе, на поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. Зубов стрелял первый и не попал. “Довольны вы?” – спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того, чтобы требовать выстрела, Зубов бросился с объятиями. “Это лишнее”, – заметил ему Пушкин и, не стреляя, удалился».

Именно этот эпизод Пушкин через несколько лет перенес в свою повесть «Выстрел»: «Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня».

5. Дуэль с Жоржем Дантесом за честь супруги (1837)

«Дуэль Пушкина с Дантесом», А. Наумов, 1884 Public domain Public domain

Последняя дуэль Александра Пушкина, ставшая для него смертельной, произошла из-за грязных слухов. Их распространял о жене Пушкина, Наталье Гончаровой, Жорж Дантес, офицер русской армии и зять Пушкина – Дантес был женат на старшей сестре его жены, Екатерине Гончаровой. Несмотря на родство противников, дуэль состоялась. Подробно она описана в нашем отдельном материале.