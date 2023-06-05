Савва Морозов: как богатейший человек Российской империи спонсировал большевиков

Семья Морозовых известна как одна из богатейших в Российской империи. Савва Тимофеевич Морозов, управлявший семейным текстильным бизнесом в конце XIX – начале XX века, был еще и крупным меценатом. Именно на его деньги существовал Московский Художественный театр и было построено собственное здание театра. Однако купец жертвовал деньги не только на искусство, но и на революцию.

Ученый, реформатор и меценат

Морозов получил прекрасное образование и изучал химию в Кембридже, где собирался защищать диссертацию. Но семейные обстоятельства вынудили его вернуться на родину: здоровье заведующего делами отца стремительно ухудшалось. Савва был вынужден погрузиться в ведение семейного бизнеса и забыть о карьере ученого.

Савва Морозов Общественное достояние Общественное достояние

Морозов подошел к делу совершенно по-новому, и на текстильном производстве начались преобразования. Савва заказывал из-за границы новейшую технику, строил фабрики по последнему слову науки и техники, на собственные деньги возводил довольно комфортабельные по тем временам кирпичные казармы для рабочих, поощрял их тягу к учебе. Лучшие ученики курсов повышения квалификации отправлялись на практику в Англию и Германию. Да и заработок на Никольской мануфактуре был выше, чем на аналогичных предприятиях.

Никольская мануфактура Морозовых Общественное достояние Общественное достояние

Однако интересы Морозова не ограничивались его хозяйственной деятельностью, он жертвовал большие суммы на благотворительность и был выдающимся меценатом. Именно ему знаменитый впоследствии МХТ – Московский Художественный театр – обязан своим существованием. С юности Морозов страстно любил театр, оказывал поддержку целому ряду подобных заведений в Москве и Петербурге и даже создал театр для своих рабочих. К тому же Морозову понравилась идея основателей МХТ Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко об общедоступности театра и постановке пьес, которые отражали бы правду современной жизни или «благороднейшие современные идеи». Морозов дал для начала работы театра 10 тыс. – огромную по тем временам сумму, которая только приумножалась с течением времени, ведь МХТ стал делом всей жизни Морозова.

Здание МХТ в Камергерском переулке, 1902–1909 гг. и сейчас Музей МХАТ/Russia in photo/A. Savin, WikiCommons

Пополнение партийной кассы

В скором времени после присоединения к пайщикам МХТ у Морозова появилась дополнительная, огромная статья расходов – помощь революционерам. Это произошло после его знакомства с актрисой Марией Андреевой. По воспоминаниям современников, Андреева была очень красива и талантлива, и мало кто догадывался, что с начала 1897 года Андреева увлеклась революционными идеями, а к моменту первой премьеры в МХТ уже была убежденной марксисткой.

Мария Андреева Sputnik Sputnik

Ко времени знакомства с Андреевой отношения Морозова с женой были абсолютно расстроены, и между ним и актрисой завязался роман. Хотя Андреева всегда подчеркивала, что ее с Морозовым связывала лишь крепкая дружба, приятель купца Дмитрий Олсуфьев писал в мемуарах: «В Москве известно было, что во всем этом увлечении [Художественным театром] было женское влияние одной из участниц труппы». Станиславский в личном письме к Андреевой упрекал ее в злоупотреблении доверием Морозова: «Отношения Саввы Тимофеевича к Вам – исключительные. Это те отношения, ради которых ломают жизнь, приносят себя в жертву, и Вы это знаете и относитесь к ним бережно, почтительно. Но знаете ли, до какого святотатства Вы доходите в те минуты, когда Вами владеет актерка?<...> Вы хвастаетесь публично перед почти посторонними Вам тем, что мучительно ревнующая Вас Зинаида Григорьевна ищет Вашего влияния над мужем…»

Портрет семьи Морозовых: Мария, Мария Федоровна (мать Саввы), Тимофей, Савва и Люлюта, 1897–1898 МАММ/МДФ/Russia in photo

Через Андрееву Морозов и познакомился с марксистами, которым по ее просьбе начал оказывать колоссальную поддержку: купец вносил залоги за арестованных, для ссылаемых в Сибирь закупались одежда и продовольствие – на все тратились десятки тысяч рублей. По воспоминаниям советского писателя Максима Горького, будущего мужа Андреевой, Морозов также давал 24 тыс. в год на большевистскую газету «Искра». Сергей Витте, председатель совета министров, в своих воспоминаниях утверждал, что всего промышленник передал революционерам несколько миллионов рублей. Для сравнения: здание МХТ в Камергерском переулке в Москве, также построенное Морозовым, обошлось приблизительно в 300 тыс. рублей. Купец находился под влиянием Андреевой до самой его смерти в 1905 году – к тому моменту актриса уже два года жила с Максимом Горьким.

Максим Горький и Мария Андреева позируют художнику Илье Репину Sputnik Sputnik

Загадочная смерть

Увлечение большевиками у Саввы закончилось после того, как те, несмотря на прогрессивность фабрик Морозова и его огромную денежную поддержку революции, устроили забастовку на его фабрике в Орехово-Зуеве. Савва так и не смог до конца оправиться от потрясения.

В 1905 году по Москве даже поползли слухи о сумасшествии Морозова. Олсуфьев писал, что после забастовки застал друга совершенно подавленным и растерянным. В апреле того же года по настоянию жены и матери был созван консилиум врачей, постановивший, что у Саввы наблюдается «тяжелое общее нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и проч[ем]».

Но вряд ли он был тяжело болен – от должности директора мануфактуры его никто не отстранял, и он успешно исполнял свои обязанности. Эти несостыковки породили версию, согласно которой Морозов при помощи болезни пытался отделаться от большевиков, которые продолжали вымогать у него деньги и угрожать. И версия эта не безосновательна, Горький писал соратнику по партии: «Если вы имеете какие-либо вести об Леониде, отце и вообще москвичах, – передайте на словах или письмом, а то очень беспокойно… Есть опасения за отца – по нашим, междоусобным временам долго ли череп человеку расколоть?» Отцом большевики называли Морозова. Через несколько дней после врачебного консилиума купец с женой уехал за границу, официально – чтобы поправить здоровье.

Предприниматель и меценат Савва Морозов на строительстве здания Московского Художественного театра, 1901 Музей МХАТ/Russia in photo

В загадочной истории смерти Морозова есть очень важное событие. В 1904 году он застраховал свою жизнь на 100 тыс. рублей и отдал страховой полис на имя предъявителя – Марии Андреевой. 100 тыс. для большевиков были весьма значительной суммой.

Поездка Морозова за границу продлилась меньше месяца. 13 мая он застрелился в номере гостиницы в Каннах. По свидетельствам близких, в этот день купец был в отличном настроении, предложил жене съездить на следующий день в Монте-Карло, попросил на обед земляники со сливками – строил планы и, судя по всему, даже не задумывался о скорой смерти. Около четырех часов дня жена Морозова услышала выстрел и, вбежав в комнату, по ее свидетельствам, увидела в окно убегающего мужчину. Осталась лишь записка «В смерти моей прошу никого не вините» без даты и подписи, а следствие признало смерть Саввы самоубийством. Родственники и близкие купца были не согласны со следствием и полагали, что промышленник стал жертвой большевиков.

Мария Андреева получила страховые 100 тыс., 60 тыс. из которых отдала партии большевиков. На похороны Саввы ни она, ни Горький не пришли.

Зинаида Морозова, жена Саввы, в дни траура Общественное достояние Общественное достояние

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