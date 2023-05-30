Как отправить посылку из России за границу в 2023

Отправить посылку из России за рубеж намного проще, чем наоборот. Несмотря на санкции, за границей продолжают работу отделения почты России и многочисленные компании отправляют посылки за границу.

Компании, которые отправляют посылки за рубеж

«Почта России»

«Почта России» продолжает доставку посылок за рубеж, причем география отправлений довольно широка. «Почта» доставляет грузы в 126 из 209 стран, перечисленных на сайте «Почты России». Например, нельзя отправить посылку в Польшу, Финляндию, Австралию, Новую Зеландию – с полным списком можно ознакомиться на сайте «Почты России». В страны, доступные для отправления, груз идет максимум 40 дней. В страны Западной Европы посылка в среднем идет 15–30 дней.

Чтобы оформить посылку, достаточно зайти на сайт «Почты России» и рассчитать стоимость доставки. Всего предлагается три тарифа: стандартный, ускоренный и EMS. После расчета стоимости нажмите кнопку «Перейти к оформлению» и следуйте инструкциям. Важное уточнение: в таможенной декларации всего 20 строк, и в ней должны быть абсолютно все предметы, содержащиеся в посылке, даже если это моток ниток. Если в посылке более 20 предметов, придется оформлять вторую посылку.

Линия по сортировке крупных посылок в Новосибирском логистическом почтовом центре (ЛПЦ), построенном АО «Почта России» в рамках проекта «Национальные логистические технологии» и запущенном в марте 2021 года Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

Девушка, которая отправляла посылку из Брянска на Кипр, в Лимасол, пишет, что отправка посылки весом 7 кг обошлась в 3550 рублей и шла 26 дней. В какой-то момент посылка перестала отслеживаться, зависнув на статусе «отправлено из России», но благополучно доехала до пункта назначения. При получении посылки работник почты проведет ее оценку, и, возможно, придется заплатить налог. Но если в посылке только бывшие в использовании личные вещи, то налог платить не нужно.

DHL

Компания не осуществляет доставку по России и из-за рубежа в Россию. Но из России за рубеж – почти в любую точку земного шара. Процесс отправки похож на работу Почты России: вы заходите на сайт, рассчитываете стоимость отправления для различных тарифов и выбираете наиболее подходящий. Потом заполняете страницу с личными данными и документами и следуете инструкциям. Желательно предварительно уточнить возможность отправки в выбранную страну по телефону, который указан на сайте.

Основной минус DHL – высокая стоимость услуг. Для сравнения, при использовании почты России, отправление посылки из Брянска в Лимассол обошлось в 3550 руб. При таких же пунктах отправления и получения и весе посылки, DHL предлагает вариант доставки за 32 540 руб. Однако, планируемый срок доставки составляет 7 дней.

DHL в Москве Гавриил Григоров/TASS Гавриил Григоров/TASS

«DHL в РФ работает, отправляю посылки регулярно в США и Британию, 10000 руб. за посылку до 1 кг. Последнюю посылку в Англию отправила Почтой России, дошла за 8 дней (но могут быть и задержки), есть еще Boxberry – 14-20 дней в США или Британию. Цена 2500 руб. за посылку до 1 кг» – пишет пользователь Алла Смирнова в комментариях к посту об отправке посылок за рубеж.

Boxberry

Сервис осуществляет доставку по всему миру. Цены и сроки доставки довольно гуманные, например, предварительная стоимость отправки посылки весом 4 кг из Москвы в Италию составляет 3 335 руб., а срок доставки – 10-16 рабочих дней. Дополнительно нужно оплатить пошлину, которая рассчитывается в личном кабинете в зависимости от пункта назначения.

PonyExpress

Отправка через PonyExpress тоже происходит через официальный сайт. Сначала рассчитывается стоимость отправления и приблизительные сроки, после чего оформляются документы. Например, посылка весом 5 кг из России в Францию, с доставкой от двери до двери дойдет приблизительно за 9-18 дней (без учета дня приема, выходных и праздников) и будет стоить 24 410 руб.

Вне зависимости от того, какой сервис вы выберете, следует внимательно ознакомиться со списком товаров, запрещенных к ввозу, поскольку в нем можно найти довольно неожиданные пункты. Например, нельзя отправить перчатки из искусственной или натуральной кожи. Исчерпывающие списки можно найти на сайтах всех указанных сервисов. Пошлины также рассчитываются в зависимости от типа отправления (новые или бывшие в использовании вещи; вещи для индивидуального использования или на продажу) и стоимости вложенных предметов.

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