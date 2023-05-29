Как короновали русских царей?

В России существовало два вида церемоний коронации: царей и императоров. Рассказываем о восхождении на престол царей вплоть до Петра Великого.

Первым коронованным царем в России был Иван Грозный. Он венчался на царство 16 января 1547 года. Церемония венчания, однако, первой не была. Ее основу заложили еще в 1498-м при Иване III во время коронации его внука Дмитрия (1483-1509) – правда, короновали его в качестве великого князя.

Тогда Дмитрия благословлял митрополит, затем Иван III возложил на него бармы (специальные наплечные пластины с украшениями) и надел шапку Мономаха.

Венчание на великое княжение Дмитрия Ивановича. Из Лицевого летописного свода. Public domain Public domain

Ивана Грозного – первого в истории русского царя – венчали на царство почти так же, но церемония стала сложнее: в число регалий был включен Крест честной животворящий, содержавший, как считали, частицу Креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот крест возлагался на царя как символ его царской миссии: он отвечал за грехи своего народа перед Богом.

В число регалий впервые вошел и царский скипетр, также начал использоваться царский трон. Однако в это венчание ещё не входило миропомазание на царство.

Что такое миропомазание на царство?

Царь Фёдор I Иванович Public domain Public domain

Таинство помазания на царство святым миром (особым освященным маслом) было символом «венчания» царя с царством и народом. Первым миропомазанным царем стал сын Ивана Грозного Федор Иванович, венчавшийся на царство 31 мая 1584 года – в свой 27-й день рождения.

Царь, сняв уже возложенную на него корону, подходил к первосвященнику (митрополиту или патриарху), и тот, используя специальную кисть, помазывал царя миром на лбу, веках, ноздрях, губах, ушах, на груди и на руках с обеих сторон, говоря при каждом помазании: «Печать Дара Духа Святого. Аминь».

Интересно, что после этого таинства царь не мог, согласно церковным правилам, мыться и снимать нательную одежду в течение восьми дней. Главным отличием миропомазания в России было то, что оно производилось уже после возложения на царя царского венца, а не до этого, как в Византии и европейских странах.

Как проходила церемония коронации русских царей

Венчание и принятие царского титула Иоанном IV Клавдий Лебедев Клавдий Лебедев

«Чин» или порядок венчания на царство Федора Ивановича был скопирован с византийского обряда. В него входило таинство миропомазания и множество других священнодействий.

Очевидцем церемонии тогда стал английский дипломат Джером Горсей. По его описаниям, царь, окруженный свитой высших чиновников и высшим духовенством в самых богатых одеждах, вышел из своих кремлевских покоев и медленно переходил из собора в собор.

Поскольку Ивановская площадь в Кремле была полностью занята народом, для царя были сделаны «подмостки в 150 морских саженей (около 270 метров – прим. ред.) длиной, в две сажени (около 5 метров) шириной и на три фута (больше метра) поднятые над землей, чтобы они могли пройти из одной церкви в другую через напиравшую толпу, так как народа было так много, что некоторые были в то время задавлены до смерти в этой толчее». Во время церемонии паперти храмов были покрыты красным бархатом и стаметом (сукном). «Как только царь проходил, – пишет Горсей, – парча, бархат и стамет обдирались теми, кто только мог добраться до них, каждый желал иметь кусочек, чтобы хранить его как память».

Интерьер Успенского собора Московского Кремля Legion Media Legion Media

После входа царя в Успенский собор на него был надет специальный «наряд Большой Казны» – украшенный золотом и драгоценными камнями кафтан, весивший, по словам Горсея, около 100 килограмм. Когда царь шел, полы его одежды несли шесть человек – ближайших к царю сановников. Федора Ивановича возвели на царское место и митрополит короновал его шапкой Мономаха. При этом перед царем «помещались шесть венцов – символы его власти над землями страны», – бывшими ханствами и другими территориями, присоединенными его отцом Иваном Грозным. Помимо скипетра «из кости единорога в три с половиной фута длиной, украшенного богатыми камнями», Федору Ивановичу вручали «яблоко» – державу, символ его духовной власти.

Шапки Московского царства в Оружейной палате Московского Кремля shakko (CC BY-SA 4.0) shakko (CC BY-SA 4.0)

После коронации и миропомазания царь подошел к вратам церкви, и народ закричал: «Боже, храни царя Федора Ивановича всея Руси!» После этого царь и все остальные отправились в Грановитую палату, где был дан масштабный коронационный пир. Торжества по случаю коронации продолжались ещё неделю.

Тронное кресло, кость, XV-XVI века. Принадлежал, предположительно, Ивану Грозному shakko (CC BY-SA 4.0) shakko (CC BY-SA 4.0)

Примерно по такому сценарию проходили венчания на царство последующих государей. Различались лишь детали и количество венцов. Например, Лжедмитрий I в 1605 году был коронован тремя коронами – шапкой Мономаха, австрийской короной и Казанской шапкой. А последней коронацией по этому обычаю была уникальная двойная коронация сводных братьев Петра I и Ивана V Алексеевичей в 1682 году. Для этой церемонии была даже изготовлена вторая шапка Мономаха («шапка Мономаха Малого наряда»), предназначавшаяся для венчания Петра как младшего из братьев.

Коронации русских императоров, хотя и были основаны на венчаниях на царство московских царей и проходили также в Успенском соборе, значительно отличались.