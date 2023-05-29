Как короновали русских царей?

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Георгий Манаев

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В России существовало два вида церемоний коронации: царей и императоров. Рассказываем о восхождении на престол царей вплоть до Петра Великого.

Первым коронованным царем в России был Иван Грозный. Он венчался на царство 16 января 1547 года. Церемония венчания, однако, первой не была. Ее основу заложили еще в 1498-м при Иване III во время коронации его внука Дмитрия (1483-1509) – правда, короновали его в качестве великого князя.

Тогда Дмитрия благословлял митрополит, затем Иван III возложил на него бармы (специальные наплечные пластины с украшениями) и надел шапку Мономаха.

Венчание на великое княжение Дмитрия Ивановича. Из Лицевого летописного свода.

Венчание на великое княжение Дмитрия Ивановича. Из Лицевого летописного свода.

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Ивана Грозного – первого в истории русского царя – венчали на царство почти так же, но церемония стала сложнее: в число регалий был включен Крест честной животворящий, содержавший, как считали, частицу Креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот крест возлагался на царя как символ его царской миссии: он отвечал за грехи своего народа перед Богом.

В число регалий впервые вошел и царский скипетр, также начал использоваться царский трон. Однако в это венчание ещё не входило миропомазание на царство.

Что такое миропомазание на царство?

Царь Фёдор I Иванович

Царь Фёдор I Иванович

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Таинство помазания на царство святым миром (особым освященным маслом) было символом «венчания» царя с царством и народом. Первым миропомазанным царем стал сын Ивана Грозного Федор Иванович, венчавшийся на царство 31 мая 1584 года – в свой 27-й день рождения.

Царь, сняв уже возложенную на него корону, подходил к первосвященнику (митрополиту или патриарху), и тот, используя специальную кисть, помазывал царя миром на лбу, веках, ноздрях, губах, ушах, на груди и на руках с обеих сторон, говоря при каждом помазании: «Печать Дара Духа Святого. Аминь».

Интересно, что после этого таинства царь не мог, согласно церковным правилам, мыться и снимать нательную одежду в течение восьми дней. Главным отличием миропомазания в России было то, что оно производилось уже после возложения на царя царского венца, а не до этого, как в Византии и европейских странах.

Как проходила церемония коронации русских царей

Венчание и принятие царского титула Иоанном IV

Венчание и принятие царского титула Иоанном IV

Клавдий Лебедев

«Чин» или порядок венчания на царство Федора Ивановича был скопирован с византийского обряда. В него входило таинство миропомазания и множество других священнодействий.

Очевидцем церемонии тогда стал английский дипломат Джером Горсей. По его описаниям, царь, окруженный свитой высших чиновников и высшим духовенством в самых богатых одеждах, вышел из своих кремлевских покоев и медленно переходил из собора в собор.

Поскольку Ивановская площадь в Кремле была полностью занята народом, для царя были сделаны «подмостки в 150 морских саженей (около 270 метров – прим. ред.) длиной, в две сажени (около 5 метров) шириной и на три фута (больше метра) поднятые над землей, чтобы они могли пройти из одной церкви в другую через напиравшую толпу, так как народа было так много, что некоторые были в то время задавлены до смерти в этой толчее». Во время церемонии паперти храмов были покрыты красным бархатом и стаметом (сукном). «Как только царь проходил, – пишет Горсей, – парча, бархат и стамет обдирались теми, кто только мог добраться до них, каждый желал иметь кусочек, чтобы хранить его как память».

Интерьер Успенского собора Московского Кремля

Интерьер Успенского собора Московского Кремля

Legion Media

После входа царя в Успенский собор на него был надет специальный «наряд Большой Казны» – украшенный золотом и драгоценными камнями кафтан, весивший, по словам Горсея, около 100 килограмм. Когда царь шел, полы его одежды несли шесть человек – ближайших к царю сановников. Федора Ивановича возвели на царское место и митрополит короновал его шапкой Мономаха. При этом перед царем «помещались шесть венцов – символы его власти над землями страны», – бывшими ханствами и другими территориями, присоединенными его отцом Иваном Грозным. Помимо скипетра «из кости единорога в три с половиной фута длиной, украшенного богатыми камнями», Федору Ивановичу вручали «яблоко» – державу, символ его духовной власти.

Шапки Московского царства в Оружейной палате Московского Кремля

Шапки Московского царства в Оружейной палате Московского Кремля

shakko (CC BY-SA 4.0)

После коронации и миропомазания царь подошел к вратам церкви, и народ закричал: «Боже, храни царя Федора Ивановича всея Руси!» После этого царь и все остальные отправились в Грановитую палату, где был дан масштабный коронационный пир. Торжества по случаю коронации продолжались ещё неделю.

Тронное кресло, кость, XV-XVI века. Принадлежал, предположительно, Ивану Грозному

Тронное кресло, кость, XV-XVI века. Принадлежал, предположительно, Ивану Грозному

shakko (CC BY-SA 4.0)

Примерно по такому сценарию проходили венчания на царство последующих государей. Различались лишь детали и количество венцов. Например, Лжедмитрий I в 1605 году был коронован тремя коронами – шапкой Мономаха, австрийской короной и Казанской шапкой. А последней коронацией по этому обычаю была уникальная двойная коронация сводных братьев Петра I и Ивана V Алексеевичей в 1682 году. Для этой церемонии была даже изготовлена вторая шапка Мономаха («шапка Мономаха Малого наряда»), предназначавшаяся для венчания Петра как младшего из братьев.

Коронации русских императоров, хотя и были основаны на венчаниях на царство московских царей и проходили также в Успенском соборе, значительно отличались.

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