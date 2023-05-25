7 самых близких друзей Льва Толстого

В близком кругу писателя были люди от крестьян до придворных особ. Объединяло их благоговение перед личностью Толстого.

За 82 года жизни с кем Толстой только не виделся и не общался. Это и мятежники-декабристы (про которых он задумывал роман, в итоге, докапываясь до причин восстания декабристов, написал «Войну и мир»), и художники, и конечно, другие писатели, и революционеры, и приближенные к царской семье, и простые крестьяне, с которыми он встречался в своем имении Ясная Поляна и для детей которых создал там школу. Многие просто стремились приехать к нему в гости, «прикоснуться» к этой личности, ставшей легендой еще при жизни.

«Я часто думал, что придет время, когда будут изучаться все, даже малейшие подробности о жизни и личности Л. Н. Толстого. И может статься, что будущему читателю понадобятся сведения не только о самом Толстом, но и о лицах ближайшего его окружения, в частности, о его друзьях и знакомых», – писал секретарь Толстого Валентин Булгаков, создавший серию очерков о его друзьях и последователях.

1. Писатель Максим Горький

Лев Толстой и Максим Горький в Ясной Поляне, 1900 Софья Толстая/Государственный музей Л. Н. Толстого

Отношения Толстого с молодым Горьким сложились в стиле «от любви до ненависти один шаг». Поначалу Толстой был восхищен «настоящим человеком из народа», писал в дневнике «Горький и Чехов мне приятны, особенно первый». Толстому, обратившемуся к народу, нравилось, что Горький показывает «во весь рост» босяков и пропащих людей, «заражая» любовью к ним.

Однако позже Горький Толстого стал не на шутку раздражать... Когда Горький впервые прочитал Толстому сцены из пьесы «На дне» о ночлежке для бездомных, тот спросил: «Зачем вы пишете это?» Ведь одно дело показывать таких людей, а другое – полностью посвящать им произведение. К тому же Толстому очень не понравились рассуждения Горького, что Бога нет.

Добил Толстого невероятный успех пьесы – Станиславский поставил ее в Московском Художественном театре, к тому же она с огромным успехом шла в Германии. Позже Горький поехал в турне по Америке, и Толстой писал в дневнике, что поймал себя на чувстве досады от того, что Горький раздает интервью американской прессе и что в российской только о нем и пишут.

2. Художник Илья Репин

Лев Толстой и Илья Репин, 1908 Софья Толстая/Государственный музей Л. Н. Толстого

Репин и Толстой познакомились в Москве в 1880 году. На тот момент Толстой был уже не только известным писателем, но и находился в состоянии «духовных исканий» и переосмысления ценностей и сам пришел в мастерскую к сравнительно молодому художнику. (Толстому было 52, а Репину – 36.) Репин вспоминал, что писатель говорил глубоким, задушевным голосом о том, как люди стали равнодушны к ужасам жизни и идут по дороге разврата.



Репин стал часто бывать в доме Льва Толстого в Хамовниках, и когда писатель бывал в Москве, они встречались на прогулки и беседы. Это была многолетняя дружба и одновременно полемика обо всем (часто в вопросах искусства у них было непримиримое расхождение). Репин написал более 20 самых разных портретов и набросков Толстого. (Посмотрите на них в нашей галерее.)

3. Писатель Антон Чехов

Толстой и Чехов в крымской Гаспре, 1901 П. Сергеенко/Государственный музей Л. Н. Толстого

Они познакомились в начале 1890-х в Ясной Поляне, но еще до этого, прочитав «Войну и мир», Чехов был очень увлечен Толстым и его идеями. Многословному Толстому нравились короткие и аскетичные рассказы Чехова, а рассказ «Душечка» и вовсе показался Толстому настоящим шедевром. В нем героиня полностью растворяется в делах и заботах каждого нового мужа, перенимает его интересы и даже манеру разговора. Чехов иронизирует над своей героиней, а Толстому показалось, что это настоящий идеал женщины. Кстати, дочь Толстого Татьяна узнала в «душечке» себя.

Толстой даже хлопотал, чтобы издали новые рассказы Чехова, когда тому требовались деньги. Можно сказать, что писателей связывала нежная дружба и Толстой очень переживал, что его младший товарищ болен туберкулезом. Встречались они и в Москве, и в Крыму, куда оба приезжали подлечиться. И когда Чехов умер, Толстой был очень расстроен.

Однако о пьесах Чехова Толстой высказался нелицеприятно. «Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, – но ваши пьесы еще хуже». Толстого раздражало бездействие героев. «Куда с вашими героями дойдешь? С дивана, где они лежат, – до чулана и обратно...»

Охладел к Толстому и сам Чехов. «Толстовская мораль перестала меня трогать», – писал Чехов их общему знакомому, издателю Алексею Суворину. «Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой».

4. Известный юрист Анатолий Кони

Толстой и Кони Софья Толстая Софья Толстая

Эта дружба была особенно парадоксальной. Толстой был почти что анархистом, критикующим любые формы власти как насилие и закон как оправдание этого насилия. А Анатолий Кони был известным юристом, судьей и главой уголовного кассационного департамента Сената. В 1887 году Толстые сами пригласили известного юриста в гости в Ясную Поляну.

Позже они еще несколько раз встречались и вели переписку. Однажды Кони рассказал Толстому любопытный случай, как во время суда один из присяжных заседателей узнал в обвиняемой проститутке женщину, которую когда-то соблазнил и бросил. И в нем проснулась совесть, он решил помочь несчастной, жениться на ней и хлопотать о ее освобождении. Эта история потрясла Толстого и стала основой романа «Воскресение», над которым он работал более 10 лет и который считал своим лучшим произведением.

5. Личный секретарь и лидер толстовства Владимир Чертков

Толстой и Владимир Чертков в кабинете яснополянского дома, 1909 Томас Тапсель/Государственный музей Л. Н. Толстого

После того как в 1880-х Толстой пережил духовный переворот, его отношение ко многим привычным и необходимым вещам кардинально изменилось.. В частности, он разочаровался в церкви и в браке как священном союзе мужчины и женщины. Изменилось и его отношение к частной собственности – Толстой попытался освободиться от богатств, стал носить легендарную рубаху, работать на земле вместе с крестьянами. Кроме того, он решил отказаться и от авторских прав на свои произведения, что вызвало большой скандал в семье. Жена Софья Андреевна была решительно против. Ведь это означало, что семья останется без средств, а многочисленные дети Толстого – без наследства.

В этих порывах Толстого ревностно поддерживал его поклонник и личный помощник Владимир Чертков. И он оказывает на писателя большое влияние, предлагая и вовсе бросить семью и уехать. Между Чертковым и Софьей постоянно возгорают конфликты, которые мучают Толстого.

Чертков собрал афоризмы Толстого и составил его «Свод мыслей», которые сам писатель называл «биографией моей мысли…». Одного Черткова Толстой допускал к себе в любой момент и даже дозволял редактировать собственные тексты. Занимался Чертков и публикацией и распространением запрещенных трактатов Толстого о вере, из-за чего у него были даже проблемы с полицией.

Черткова считают и лидером движения толстовства. За помощь секте духоборов (которые поддерживали идеи Толстого) царь выслал Черткова за границу, и в Англии он продолжил заниматься публикацией произведений Толстого.

6. Младшая дочь Александра Толстая

Александра Толстая с отцом Общественное достояние Общественное достояние

Если с женой Софьей Андреевной у Толстого были очень сложные отношения, часто конфликтные, то младшая дочь Александра была личным секретарем, настоящим другом и самым близким человеком писателя. Творчеству отца и сохранению его наследия Александра посвятила всю жизнь.

Именно она основала и стала первым руководителем музея в Ясной Поляне и Толстовского фонда. А когда большевики арестовали ее за инакомыслие, от лагеря ее спасло ходатайство яснополянских крестьян. И все же в конце 1920-х она была вынуждена покинуть Россию. В 1941 году она обосновалась в США.

7. Семейный врач Душан Маковицкий

Толстой и Маковицкий в Ясной Поляне Алексей Савельев; Sputnik Алексей Савельев; Sputnik

Он был родом из Словакии и еще до того, как стать врачом Толстого, заинтересовался его взглядами на нравственность, прочитав запрещенную повесть «Крейцерова соната», которую он даже перевел на словацкий. Позже перевел он и роман «Воскресение». И немало способствовал публикации разных произведений Толстого за рубежом. Маковицкий приехал в Ясную Поляну в 1904 году по приглашению жены Толстого уже как личный врач, но стал преданным другом и помощником во многих делах. Лечил он и местных крестьян. Толстой любил подолгу гулять с Душаном и ездить верхом, что делал даже в преклонном возрасте.

Именно словацкого врача Толстой взял с собой в свой тайный побег из Ясной Поляны, через несколько дней после чего он умер в дороге, на железнодорожной станции, также в присутствии Маковицкого.

Дни, проведенные с великим писателем, тот отразил в «Яснополянских записках».

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