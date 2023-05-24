Никита Карацупа: самый эффективный в русской истории пограничник

Никита Карацупа со своим псом Индусом (Ингусом)Музей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
338 задержанных нарушителей государственной границы, 129 уничтоженных шпионов и диверсантов – таких впечатляющих результатов добился за десять лет своей службы самый эффективный советский пограничник Никита Федорович Карацупа. Как же ему удалось стать номером один?
В пограничных войсках Карацупа оказался в 1932 году. Уроженцу Юго-Восточной Украины надлежало охранять государственную границу на Дальнем Востоке. К своим обязанностям Никита Федорович подходил настолько усердно, что в скором времени способного военнослужащего направили в местную школу младшего начсостава служебного собаководства.
Во время учебы Карацупа стремился быть лучшим во всем. Он упрямо развивал в себе выносливость и в результате мог легко покрывать многокилометровые дистанции вместе со своей собакой, не отставая от нее ни на шаг.
Никита КарацупаАрхивное фото
Пограничник научился в совершенстве читать следы людей и животных (а также людей, имитирующих следы животных). По ним он мог не только определить количество нарушителей, но и какой груз они несли, с какой скоростью и даже как они примерно выглядели.
Кроме того, Карацупа использовал любую возможность, чтобы изучать и запоминать запахи. По его признанию, он запомнил 250 различных ароматов, что в случае отсутствия рядом собаки помогало ему определять вид контрабанды или даже обнаружить спрятавшегося в лесу нарушителя.
«Разговариваю с кем-нибудь, а сам принюхиваюсь, – вспоминал Никита Федорович в своих мемуарах “Записки следопыта”. – Дегтем попахивает от моего собеседника – значит, он колеса у телеги смазывал. Спрашиваю: “Как колеса, не скрипят после смазки?”, а он на меня изумленными глазами смотрит: откуда я про все это узнал».
Никита Карацупа со своим псом Индусом (Ингусом)Музей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
Служить Карацупе пришлось в непростое время в далеко не простом регионе. В 1932 году Японская империя оккупировала граничащую с Советским Союзом северо-восточную часть Китая, где было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го.
Японцы постоянно прощупывали прочность советских рубежей, забрасывая на территорию СССР шпионов и диверсантов. Значительную их часть составляли бывшие белогвардейцы, после поражения в Гражданской войне вынужденные обосноваться в Маньчжурии.
Поскольку отличить такого хорошо подготовленного агента от местного жителя было крайне трудным делом, пограничники проявляли повышенную внимательность к любой мелочи. Так, однажды Никита Федорович выявил группу диверсантов, намеревающихся взорвать мост и маскирующихся под рыбаков. Карацупе не понравилось, каким способом они насаживали червей на крючки.
Никита Карацупа в 1967 годуТАСС
«Конь, собака, винтовка, маузер – вот, кажется, и все, чем располагал в те далекие годы Карацупа, – писал о пограничнике советский журналист Евгений Рябчиков. – Ни вертолетов, ни вездеходов, ни широко разветвленной связи, ни радиосредств, ни приборов ночного видения, ни локаторов – ничего тогда не было из комплекса новейших технических средств, приданных пограничникам».
Верным помощником Никиты Федоровича стал его пес Индус (когда слава о пограничнике разошлась по всему Советскому Союзу, кличку собаке изменили на Ингус, чтобы не омрачать отношения с Индией). Четвероногий друг не раз выручил своего хозяина.
Так, Карацупа описывал схватку, в которой ему в одиночку вместе с Ингусом пришлось противостоять трем нарушителям: «Увидев, что хозяин попал в беду, он бросился в гущу схватки: кусал, рвал навалившихся на меня бандитов, а они, разъяренные, ожесточенные, будто и не замечали боли. Вот в руке у одного из них сверкнул нож. “Ну все, конец!” – подумал я. И в этот момент нож полетел в сторону, потому что Ингус успел схватить бандита за запястье, потом, прыгнув моему врагу на плечи, вцепился ему в шею. Воспользовавшись моментом, я нащупал в траве свой маузер и выстрелил в упор в одного из нарушителей. Двое других бросились в кусты».
Советские пограничники, 1966 годЕ. Грабилин/Sputnik
На самом деле собак по кличке Ингус у Никиты Карацупы было пять. Все они погибли в столкновениях с нарушителями границы.
В 1944 году Никиту Федоровича сначала перевели в Белоруссию участвовать в восстановлении государственной границы, а затем отправили на штабную работу на Кавказ. В 1957–1961 годах он находился в рабочей командировке в Северном Вьетнаме, где делился своим опытом с зарубежными коллегами.
Уволившись после этого в запас, Герой Советского Союза Карацупа работал в Центральном музее пограничных войск (сегодня – Центральный пограничный музей ФСБ России), писал работы по кинологии, мемуары и рассказы для детей. Он скончался в Москве в 1994 году в возрасте 84 лет.
В честь прославленного пограничника называли школы, библиотеки, речные суда, а также пограничные заставы во Вьетнаме и Индии (а с 1995 года – и в России). О нем снимали фильмы и писали книги, вдохновившие тысячи советских детей пойти служить в пограничные войска.
Девушки фотографируются у скульптуры пограничника с собакой на станции метро «Площадь Революции»Илья Питалев/Sputnik
По одной из версий, Никита Карацупа стал прообразом установленной в 1938 году на станции метро «Площадь Революции» скульптуры пограничника. Интересно, что нос сидящего рядом бронзового пса сильно стерт и блестит, словно он из золота. Москвичи верят, что если потереть его и загадать желание, то оно обязательно сбудется.