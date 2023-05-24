Никита Карацупа: самый эффективный в русской истории пограничник

Он отличался поразительной скоростью, силой и выносливостью. Без боязни в одиночку вступал в схватки с многочисленными нарушителями государственной границы и неизменно выходил из них победителем.

338 задержанных нарушителей государственной границы, 129 уничтоженных шпионов и диверсантов – таких впечатляющих результатов добился за десять лет своей службы самый эффективный советский пограничник Никита Федорович Карацупа. Как же ему удалось стать номером один?

Лучший во всем

В пограничных войсках Карацупа оказался в 1932 году. Уроженцу Юго-Восточной Украины надлежало охранять государственную границу на Дальнем Востоке. К своим обязанностям Никита Федорович подходил настолько усердно, что в скором времени способного военнослужащего направили в местную школу младшего начсостава служебного собаководства.

Во время учебы Карацупа стремился быть лучшим во всем. Он упрямо развивал в себе выносливость и в результате мог легко покрывать многокилометровые дистанции вместе со своей собакой, не отставая от нее ни на шаг.

Никита Карацупа Архивное фото Архивное фото

Пограничник научился в совершенстве читать следы людей и животных (а также людей, имитирующих следы животных). По ним он мог не только определить количество нарушителей, но и какой груз они несли, с какой скоростью и даже как они примерно выглядели.

Кроме того, Карацупа использовал любую возможность, чтобы изучать и запоминать запахи. По его признанию, он запомнил 250 различных ароматов, что в случае отсутствия рядом собаки помогало ему определять вид контрабанды или даже обнаружить спрятавшегося в лесу нарушителя.

«Разговариваю с кем-нибудь, а сам принюхиваюсь, – вспоминал Никита Федорович в своих мемуарах “Записки следопыта”. – Дегтем попахивает от моего собеседника – значит, он колеса у телеги смазывал. Спрашиваю: “Как колеса, не скрипят после смазки?”, а он на меня изумленными глазами смотрит: откуда я про все это узнал».

Опасная работа

Никита Карацупа со своим псом Индусом (Ингусом) Музей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Музей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Служить Карацупе пришлось в непростое время в далеко не простом регионе. В 1932 году Японская империя оккупировала граничащую с Советским Союзом северо-восточную часть Китая, где было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го.

Японцы постоянно прощупывали прочность советских рубежей, забрасывая на территорию СССР шпионов и диверсантов. Значительную их часть составляли бывшие белогвардейцы, после поражения в Гражданской войне вынужденные обосноваться в Маньчжурии.

Поскольку отличить такого хорошо подготовленного агента от местного жителя было крайне трудным делом, пограничники проявляли повышенную внимательность к любой мелочи. Так, однажды Никита Федорович выявил группу диверсантов, намеревающихся взорвать мост и маскирующихся под рыбаков. Карацупе не понравилось, каким способом они насаживали червей на крючки.

Никита Карацупа в 1967 году ТАСС ТАСС

«Конь, собака, винтовка, маузер – вот, кажется, и все, чем располагал в те далекие годы Карацупа, – писал о пограничнике советский журналист Евгений Рябчиков. – Ни вертолетов, ни вездеходов, ни широко разветвленной связи, ни радиосредств, ни приборов ночного видения, ни локаторов – ничего тогда не было из комплекса новейших технических средств, приданных пограничникам».

Верным помощником Никиты Федоровича стал его пес Индус (когда слава о пограничнике разошлась по всему Советскому Союзу, кличку собаке изменили на Ингус, чтобы не омрачать отношения с Индией). Четвероногий друг не раз выручил своего хозяина.

Так, Карацупа описывал схватку, в которой ему в одиночку вместе с Ингусом пришлось противостоять трем нарушителям: «Увидев, что хозяин попал в беду, он бросился в гущу схватки: кусал, рвал навалившихся на меня бандитов, а они, разъяренные, ожесточенные, будто и не замечали боли. Вот в руке у одного из них сверкнул нож. “Ну все, конец!” – подумал я. И в этот момент нож полетел в сторону, потому что Ингус успел схватить бандита за запястье, потом, прыгнув моему врагу на плечи, вцепился ему в шею. Воспользовавшись моментом, я нащупал в траве свой маузер и выстрелил в упор в одного из нарушителей. Двое других бросились в кусты».

Советские пограничники, 1966 год Е. Грабилин/Sputnik Е. Грабилин/Sputnik

На самом деле собак по кличке Ингус у Никиты Карацупы было пять. Все они погибли в столкновениях с нарушителями границы.

Легендарный пограничник

В 1944 году Никиту Федоровича сначала перевели в Белоруссию участвовать в восстановлении государственной границы, а затем отправили на штабную работу на Кавказ. В 1957–1961 годах он находился в рабочей командировке в Северном Вьетнаме, где делился своим опытом с зарубежными коллегами.

Уволившись после этого в запас, Герой Советского Союза Карацупа работал в Центральном музее пограничных войск (сегодня – Центральный пограничный музей ФСБ России), писал работы по кинологии, мемуары и рассказы для детей. Он скончался в Москве в 1994 году в возрасте 84 лет.

В честь прославленного пограничника называли школы, библиотеки, речные суда, а также пограничные заставы во Вьетнаме и Индии (а с 1995 года – и в России). О нем снимали фильмы и писали книги, вдохновившие тысячи советских детей пойти служить в пограничные войска.

Девушки фотографируются у скульптуры пограничника с собакой на станции метро «Площадь Революции» Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

По одной из версий, Никита Карацупа стал прообразом установленной в 1938 году на станции метро «Площадь Революции» скульптуры пограничника. Интересно, что нос сидящего рядом бронзового пса сильно стерт и блестит, словно он из золота. Москвичи верят, что если потереть его и загадать желание, то оно обязательно сбудется.