3 русских военачальника, ставших святыми

Александр НевскийПавел Корин
Новгородский князь Александр Ярославич прославился тем, что в 1240-х годах, когда Русь подверглась опустошительному нашествию монголов, успешно оборонял ее северо-западные рубежи против угрозы с Запада.
Основными противниками князя стали обосновавшиеся в Прибалтике рыцари-крестоносцы Тевтонского ордена и ряда духовно-феодальных княжеств – епископств. В 1242 году в районе Чудского озера он одержал над ними яркую победу, вошедшую в историю как «Ледовое побоище».
Кроме того, опасность представляли и шведы, активно в то время покорявшие земли финнов, но не забывавшие время от времени проверять на прочность русские рубежи. Именно после победы над последними в битве на реке Нева в 1240 году Александра прозвали Невским.
Воюя с Западом, Александр Ярославич вел осторожную политику на Востоке, предпочитая договариваться с монголами, а не вступать в безнадежную схватку с сильным противником. Умер князь в 1263 году, незадолго до смерти приняв схиму (монашескую клятву соблюдать особо строгие аскетические правила поведения) под именем Алексия.
Защитник православной веры Александр Невский был канонизирован в 1547 году. Известный историк Николай Карамзин писал: «Добрые россияне включили Невского в лик своих ангелов-хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи».
Дмитрий ДонскойСергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)
Столь же ярко в деле защиты русской земли проявил себя праправнук Александра Ярославича – московский князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским за блистательную победу над монголами в 1380 году.
Сражение произошло 8 сентября 1380 года в месте впадения реки Непрядвы в реку Дон на Куликовом поле (недалеко от Тулы). Объединенное русское войско под командованием князя столкнулось с войском монгольского темника (военачальника) Мамая.
Поменявшись своей княжеской одеждой с одним боярином, Дмитрий Иванович сражался как простой воин. «У самого же великого князя все доспехи были помяты, пробиты, но на теле его не было ран, а сражался он с татарами лицом к лицу, находясь впереди всех в первой схватке. Многие князья и воеводы не раз говорили ему: “Князь господин, не стремись впереди сражаться, но позади будь или на крыле, или где-либо в стороннем месте”. Он же отвечал им: “Да как же я скажу: “Братья мои, подвигнемся все вместе до единого”, а сам свое лицо скрою и стану прятаться позади?”» – сообщали летописи.
«Сеча лютая и великая, и битва жестокая» завершилась полным разгромом Мамая. Хотя русские земли не освободились немедленно от политической и экономической зависимости от монголов (это произошло спустя сто лет, в 1480 году), они сделали важнейший шаг в этом направлении.
В 1988 году Дмитрий Донской был причислен Русской православной церковью к лику святых как за службу на благо родной земли, так и за праведную жизнь, которую вел князь. Современники отмечали его набожность, христианское великодушие, милосердие к нуждающимся и высокие моральные качества.
Федор УшаковГосударственный Эрмитаж
Единственным флотоводцем среди канонизированных Русской православной церковью защитников родной земли стал адмирал Федор Федорович Ушаков. Этот блистательный военачальник вышел победителем из всех малых и крупных морских сражений, в которых ему довелось участвовать.
Звездным часом Ушакова стала Русско-турецкая война 1787–1791 годов, в ходе которой ему удалось нанести туркам ряд чувствительных поражений. Успех при этом нередко достигался при численном превосходстве противника – флотоводец не боялся рисковать и действовать не по шаблону.
Парадоксально, что военачальник, столь много и успешно воевавший против турок, в 1798 году сам повел их в бой. В ходе Второй антифранцузской коалиции Россия и Османская империя действовали как союзники, и Ушаков встал во главе объединенной эскадры, блистательно действовавшей в Средиземном море.
Последние годы своей жизни вышедший в отставку адмирал посвятил церкви, молитвам и благотворительности. Он регулярно посещал монастырь и все службы, несмотря на почтенный возраст (ему было уже за 60), выстаивал наравне с монастырской братией. Во время Великого поста флотоводец жил в монастыре в специально предоставляемой ему келье.
В 2004 году Ушаков был причислен к лику общероссийских святых как праведный воин. В Деянии о его канонизации говорилось: «Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель… милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех».