3 русских военачальника, ставших святыми

Русская православная церковь причислила их к лику святых за праведную жизнь и вклад в защиту русской земли и православной веры.

1. Святой благоверный князь Александр Невский

Александр Невский Павел Корин Павел Корин

Новгородский князь Александр Ярославич прославился тем, что в 1240-х годах, когда Русь подверглась опустошительному нашествию монголов, успешно оборонял ее северо-западные рубежи против угрозы с Запада.

Основными противниками князя стали обосновавшиеся в Прибалтике рыцари-крестоносцы Тевтонского ордена и ряда духовно-феодальных княжеств – епископств. В 1242 году в районе Чудского озера он одержал над ними яркую победу, вошедшую в историю как «Ледовое побоище».

Кроме того, опасность представляли и шведы, активно в то время покорявшие земли финнов, но не забывавшие время от времени проверять на прочность русские рубежи. Именно после победы над последними в битве на реке Нева в 1240 году Александра прозвали Невским.

Воюя с Западом, Александр Ярославич вел осторожную политику на Востоке, предпочитая договариваться с монголами, а не вступать в безнадежную схватку с сильным противником. Умер князь в 1263 году, незадолго до смерти приняв схиму (монашескую клятву соблюдать особо строгие аскетические правила поведения) под именем Алексия.

Защитник православной веры Александр Невский был канонизирован в 1547 году. Известный историк Николай Карамзин писал: «Добрые россияне включили Невского в лик своих ангелов-хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи».

2. Святой благоверный князь Дмитрий Донской

Дмитрий Донской Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0) Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)

Столь же ярко в деле защиты русской земли проявил себя праправнук Александра Ярославича – московский князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским за блистательную победу над монголами в 1380 году.

Сражение произошло 8 сентября 1380 года в месте впадения реки Непрядвы в реку Дон на Куликовом поле (недалеко от Тулы). Объединенное русское войско под командованием князя столкнулось с войском монгольского темника (военачальника) Мамая.

Поменявшись своей княжеской одеждой с одним боярином, Дмитрий Иванович сражался как простой воин. «У самого же великого князя все доспехи были помяты, пробиты, но на теле его не было ран, а сражался он с татарами лицом к лицу, находясь впереди всех в первой схватке. Многие князья и воеводы не раз говорили ему: “Князь господин, не стремись впереди сражаться, но позади будь или на крыле, или где-либо в стороннем месте”. Он же отвечал им: “Да как же я скажу: “Братья мои, подвигнемся все вместе до единого”, а сам свое лицо скрою и стану прятаться позади?”» – сообщали летописи.

«Сеча лютая и великая, и битва жестокая» завершилась полным разгромом Мамая. Хотя русские земли не освободились немедленно от политической и экономической зависимости от монголов (это произошло спустя сто лет, в 1480 году), они сделали важнейший шаг в этом направлении.

В 1988 году Дмитрий Донской был причислен Русской православной церковью к лику святых как за службу на благо родной земли, так и за праведную жизнь, которую вел князь. Современники отмечали его набожность, христианское великодушие, милосердие к нуждающимся и высокие моральные качества.

3. Святой праведный воин Феодор Ушаков

Федор Ушаков Государственный Эрмитаж Государственный Эрмитаж

Единственным флотоводцем среди канонизированных Русской православной церковью защитников родной земли стал адмирал Федор Федорович Ушаков. Этот блистательный военачальник вышел победителем из всех малых и крупных морских сражений, в которых ему довелось участвовать.

Звездным часом Ушакова стала Русско-турецкая война 1787–1791 годов, в ходе которой ему удалось нанести туркам ряд чувствительных поражений. Успех при этом нередко достигался при численном превосходстве противника – флотоводец не боялся рисковать и действовать не по шаблону.

Парадоксально, что военачальник, столь много и успешно воевавший против турок, в 1798 году сам повел их в бой. В ходе Второй антифранцузской коалиции Россия и Османская империя действовали как союзники, и Ушаков встал во главе объединенной эскадры, блистательно действовавшей в Средиземном море.

Последние годы своей жизни вышедший в отставку адмирал посвятил церкви, молитвам и благотворительности. Он регулярно посещал монастырь и все службы, несмотря на почтенный возраст (ему было уже за 60), выстаивал наравне с монастырской братией. Во время Великого поста флотоводец жил в монастыре в специально предоставляемой ему келье.

В 2004 году Ушаков был причислен к лику общероссийских святых как праведный воин. В Деянии о его канонизации говорилось: «Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель… милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех».