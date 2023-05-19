Как в СССР развлекались по ночам?

Пока советские граждане танцевали на дискотеках строго до 23.00, в гостиницах для иностранных туристов можно было найти развлечения, о которых значительная часть населения и не догадывалась.

Большинство думает, что в СССР не было ночной жизни, но это не так. Ночные клубы и бары действительно стали массово появляться уже в конце 1980-х – начале 1990-х, но в другой форме существовали и раньше.

Дискотеки с зарубежными хитами

Основным способом времяпрепровождения для большинства советских граждан были дискотеки. Впрочем, их сложно отнести именно к ночной жизни – дискотеки обычно начинались в 19.00 и заканчивались в 23.00. Проводили их по выходным. Само понятие «дискотека» появилось в СССР только в конце 1970-х, до этого массовые танцы так и называли – «танцевальные вечера» или просто «танцы». На дискотеках именно танцевали – бара на танцевальной площадке не было, как и буфета. Впрочем, кто-то проносил с собой алкоголь, несмотря на запреты, и распивал его в укромном месте, чтобы не попасться на глаза милиции, охранявшей дискотеки. Серьезный разговор с органами правопорядка мог ждать гостя не только из-за алкоголя, но и за неоплату входа на дискотеку. Сумма была символической, но некоторые все равно перелезали через забор и проникали на танцевальную площадку «зайцем».

Еще одно важное правило – дресс-код. На дискотеку не пускали в спортивном костюме и даже просто в «небрежной» одежде. Небрежность определяла народная милиция (добровольцы, патрулировавшие дискотеку вместе или вместо милиции), а на дискотеках в институтах – комсомольский отряд дружинников.

Диск-жокей и его охрана Павел Сухарев/russiainphoto.ru

Диск-жокеи (как говорят сегодня – диджеи) ставили не только советскую музыку, но и зарубежных исполнителей: ABBA, Boney M, Eagles, Ricchie e Poveri, Smokie, Scorpions. Впрочем, отдельных исполнителей и песни запрещали, а к концу 1980-х даже было введено квотирование дискотечного репертуара: 70% песен должны были быть советскими, 20% – из социалистических стран и только 10% – из капиталистических. Некоторым организаторам дискотек удавалось обходить запреты, но проигрыш незадекларированных песен грозил закрытием дискотеки.

На дискотеке Павел Сухарев/russiainphoto.ru

Только для иностранцев

В Советском Союзе были и бары, но не для всех. Они располагались в гостиницах для иностранных туристов, а значит, платить в них можно было только валютой. «В гостиницах для иностранных туристов бары работали до 4 утра. Платить там надо было только валютой. А так как советскому гражданину иметь иностранные деньги было нельзя, то, оказавшись в таком баре, он автоматически привлекал внимание спецслужб. Со мной случай был: какие-то иностранные киношники приехали, я с ними в этом баре сидел. Уже на выходе вдруг меня останавливают и спрашивают документы. Меня спасло, что я сам не платил и меня угощали», – вспоминает собеседник, во времена СССР работавший переводчиком и сопровождающим для иностранцев.

Эстонская ССР. Вечер в баре Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

В таких заведениях были и девушки легкого поведения. «Проституция в СССР была запрещена. Все девушки доносили на своих клиентов специальным службам и таким образом имели возможность заниматься своим ремеслом. В знаменитом ленинградском ресторане “Астория” (существовала еще в царской России и работает и сейчас) была девушка, каждый вечер приходившая в полночь подвыпившей. Она ходила с незажженной сигаретой, и мужчины ей давали прикурить. А она оценивала их взглядом».

В рестораны при таких отелях в отличие от баров могли прийти и советские граждане, в них можно было заплатить рублями. Но поход в подобный ресторан мог мало кто себе позволить – цены были высокими. Даже некоторые иностранцы предпочитали гостиницы попроще и подальше от центра города.

Туристы в баре гостиницы «Домбай», расположенной в одноименном поселке Карачаево-Черкесской автономной области Б. Логинов/Sputnik Б. Логинов/Sputnik

Единственный бар для советских граждан

И все-таки бар для советских граждан в истории СССР был. «Коктейль-холл» был основан в 1938 году в Москве: заведение занимало два этажа и было построено по западным образцам. Со сцены играли всю музыку, вызывающую у властей раздражение и недоверие: джаз, танго, фокстрот. В коктейльной карте было около 500 наименований – все делали из отечественного алкоголя, а в качестве закуски подавали жареный миндаль с солью, оливки и канапе. Основной публикой были иностранцы, диссиденты и золотая молодежь – простому советскому человеку «преклонение» перед западной культурой было чуждо, да и цены были очень высоки. Например, в 1961 году один коктейль стоил 4 рубля 10 копеек, а проездной билет на месяц на все виды транспорта и с безлимитным числом поездок – 6 рублей.

«Коктейль-холл» Archive photo Archive photo

В сталинское время «Коктейль-холл» был мышеловкой для диссидентов – заведение собирало их в одном месте, тем самым помогая органам государственной безопасности. В 1968 году бар закрыли, а вместо него появилось кафе-мороженое. Такой же бар был в Киеве, о нем пишет в своем «Русском дневнике» американский писатель Джон Стейнбек, посетивший СССР в 1947 году. Стейнбек вспоминал, что все напитки сильно отдавали гренадином – гранатовым сиропом. Из-за этого же сиропа все коктейли были розового цвета.

Тогда барная культура была скорее самодеятельностью, доступ к зарубежным рецептам и алкоголю был только у барменов, работавших в гостиницах для иностранных туристов. Реальной профессией работа за баром стала благодаря энтузиасту Александру Кудрявцеву – его считают первым советским барменом. В 1978 году он составил первую рецептурную книгу про коктейли «Технология приготовления смешанных напитков», которой уже смогли пользоваться его коллеги.

Олимпийская деревня. На дискотеке Борис Кавашкин/TASS Борис Кавашкин/TASS

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