Три иконы Богородицы, защитившие Россию

1. Владимирская икона Божией Матери – спасение Москвы от Тамерлана

Богоматерь Владимирская. Первая треть XII века. Третьяковская галерея/Public Domain Третьяковская галерея/Public Domain

По преданию, эту икону написал сам евангелист Лука. Это не значит, что конкретная икона была написана самим Лукой, но – она является списком с иконы, написанной некогда евангелистом. На Русь образ попал из Византии около 1130 года как подарок святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Иконографически образ относится к типу Елеус (Умиление) – Дитя припадает к щеке Матери.

В 1160 году один из основателей Северо-Восточной Руси, князь Андрей Боголюбский, перенес икону во Владимир, отсюда её известное название. При взятии Владимира ханом Батыем в 1238 году с иконы был содран оклад, однако сам образ сохранился.

Когда в 1395 году на Москву шел эмир Тамерлан, чтимая икона была отправлена в Москву для защиты города от врага. Когда образ прибыл в город, войска непобедимого Тимура внезапно остановились под Ельцом и повернули обратно. Историки до сих пор спорят о причинах этого поступка, однако москвичи поняли его однозначно – это святая икона заступилась за Москву и отвела от неё завоевателя. На месте встречи («сретения») иконы был впоследствии основан Сретенский монастырь, по которому названа улица Сретенка.

В 1480 году, во время Стояния на Угре, икона была окончательно перенесена в Москву и помещена в Успенском соборе, справа от иконостаса. С XVI века возле неё венчались на царство все русские цари. Также икона освящала своей благодатью церемонию избрания митрополитов и патриархов: запечатанные имена избираемых (жребии) клали в её киот, после молебна вынимали один из жребиев, который распечатывал и оглашал царь.

С декабря 1999 года Владимирская икона Божией Матери находится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее в Москве.

2. Казанская икона Божией Матери – освобождение Москвы от поляков

Московский список Казанской иконы Божией Матери из Елоховского собора в Москве. Public Domain Public Domain

Казанская икона, согласно преданию, была обретена в 1579 году в Казани после пожара, испепелившего город. Десятилетней девочке Матрёне явилась во сне Богородица, указавшая ей место, где она сможет обрести святой образ. Матрёна побежала рассказать о своем сне городскому караулу, и на глубине метра под землей на пепелище старой избы был найден образ. Он относится к типу «Одигитрия» в сокращенном варианте. Священник Ермолай (впоследствии патриарх Гермоген, 1530 – 1612), к которому нашедшие отнесли икону, перенес ее в Гостинодворскую церковь, где служил. Чудеса у иконы начались сразу после ее перенесения во храм – исцелились двое слепых. Список с иконы был послан в Москву, Ивану Грозному, и по его приказу на месте обретения иконы был основан Казанский Богородицкий монастырь.

В 1611 году казанское народное ополчение отправилось в Москву – освобождать столицу от польско-литовских интервентов. Казанскую икону взяли с собой. Вместе с ней казанским ополчением у поляков был отбит Новодевичий монастырь, но ополчение не победило поляков. В 1612 году икону повезли назад, в Казань, но по дороге встретились со вторым, нижегородским ополчением под руководством Минина и Пожарского. Чудотворная икона была взята в Москву, а в Казань отправили её список.

22 октября 1612 года второе ополчение с Казанской иконой Божией Матери взяло Китай-город, а впоследствии освободило Москву от поляков. Икона оставалась в Москве и в 1636 году была размещена в специально построенном на Красной площади Казанском соборе.

Где находился подлинник иконы, было неясно, почитались оба образа – в Казанском Богородицком монастыре в Казани и в Казанском соборе в Москве. Казанский список был украден в 1904 году. Похитителей нашли, но они сказали, что икона уничтожена, и с тех пор образ считается утерянным. Московский список был похищен из Казанского собора в 1918. Наиболее почитаемым считается список образа, находящийся в Богоявленском соборе в Елохове, Москва. Однако за время существования иконы по России распространились десятки её списков, во имя иконы основаны сотни церквей и монастырей.

3. Смоленская икона Божией матери – спасение от Батыя и благословение перед Бородинской битвой

Список Смоленской иконы Божией Матери, Дионисий, 1482 год. Русский музей/Public Domain Русский музей/Public Domain

Происхождение этой иконы теряется в глубине веков. Согласно одному из сказаний, этот образ император Византии Константин IX передал своей дочери Анне, ставшей женой русского князя Всеволода Ярославича и впоследствии матерью Владимира Мономаха. Этот князь в 1095 году перенес образ в Смоленск, в основанный им собор Успения Пресвятой Богородицы.

По легенде, в 1239 году, во время нашествия на Русь хана Батыя, один из монгольских отрядов пришел в Смоленскую землю. Жители города взмолились Богоматери, которая оградила Смоленск от захватчиков – остановившись в одном дне пути от города, монголы повернули назад.

В XV веке икона по каким-то причинам оказалась в Москве, и в 1456 году повелением великого князя Василия II Темного была торжественно возвращена в Смоленск. Прощались с ней на Девичьем поле, где впоследствии во имя иконы был основан Новодевичий монастырь – в нем находился список с иконы, сделанный, предположительно, в 1456 году.

В 1812 году, накануне Бородинской битвы, смоленский епископ Ириней привез образ в Москву. Перед сражением икону пронесли по вдоль первой линии фронта на Бородинском поле. Участник сражения, Иван Липранди, писал: «Торжественное шествие по всему лагерю священнослужителей в полном облачении, с зажженными свечами и с хоругвями, с иконой Смоленской Богоматери, в сопровождении как лунь седого фельдмаршала, генералов Барклая, Багратиона, Беннигсена, Платова, корпусных и других генералов с обнаженными головами внезапно изменило чувства всех и каждого. Да! По окончании священной процессии все мечтания, все страсти потухли, всем сделалось легче; все перестали почитать себя земными, отбросили мирские заботы и стали как отшельники, готовые к бою на смерть».

Молебен накануне Бородинского сражения, Николай Самокиш Public Domain Public Domain

После победного изгнания французов из Смоленска, 5 ноября 1812 года, икона была возвращена в смоленский Успенский собор. В 1941 году, после оккупации Смоленска немецкими войсками, образ бесследно исчез. Самым древним списком иконы на данный момент считается образ, хранящийся в Музеях Московского Кремля.

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В Музеях Московского Кремля до 20 августа 2023 проходит выставка «Небесное воинство. Образ и почитание», рассказывающая о святых воинах в русском искусстве – от домонгольского времени до XX столетия. Здесь вы увидите более ста тридцати произведений иконописи, скульптуры, светской живописи, нумизматики, фалеристики, оружейного дела и ювелирного искусства из фондов Музеев Московского Кремля, Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного Исторического музея и Музея русской иконы.