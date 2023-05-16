Платные дороги в России: как устроены и как ими пользоваться

Сегодня открывается все больше платных трасс. Рассказываем, где они находятся, как оплатить проезд и зачем по ним ехать.

«По платной или нет?», – первый вопрос, который слышит сегодня любой пассажир, вызвавший в Москве такси в аэропорт Шереметьево. Эта платная объездная дорога открылась в столице в 2014 году и стала достаточно популярна, экономя время в пути порой до 30-40 минут.

Пункт оплаты на платной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург в районе города Зеленограда Московской области Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Первый же платный участок в России – всего 20 км трассы М-4 Дон – открылся еще в 1999-м. Сегодня общая протяженность таких магистралей составляет уже более 2000 км. И строительство продолжается.

Что особенного?

Конечно, как и в других странах, у любой платной дороги в России есть бесплатная альтернатива. Но если вы хотите сэкономить время, то комфортный путь за небольшие деньги точно для вас.

Стоянка и зона отдыха на платной дороге Legion Media Legion Media

У быстрого и удобного способа проезда как минимум два больших преимущества. Во-первых, это скоростное ограничение, которое составляет 110 км/ч, а на некоторых трассах доходит до 130 км/ч. Во-вторых, объезд населенных пунктов здесь дает и отсутствие светофоров, пешеходных переходов и других «препятствий».

Внутригородская платная автомагистраль "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) в Санкт-Петербурге Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

На всех дорогах есть заправки, оборудованные зоны отдыха и туалеты, также работают аварийные комиссары.

Какие платные дороги есть в России?

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1. М-1 «Беларусь»

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В народе эту дорогу называют «Минским шоссе», как и ее бесплатный аналог, – по ней можно доехать до границы с Белоруссией и далее до Минска. Платный участок здесь появился в 2014 году, и от Москвы он тянется на 33 км. Стоимость проезда – от 150 рублей. По дороге можно заехать в новый парк «Патриот», посмотреть на главный храм Вооруженных сил РФ и музей, посвященный Великой Отечественной Войне.

2. М-3 «Украина»

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Платный участок в 70 км с 2017 года есть в Калужской области. Он является частью Киевского шоссе (по которому можно доехать до границы с Украиной). Стоимость проезда – от 80 рублей.

3. М-4 «Дон»

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Самая первая платная дорога достигает уже 915 км. По ней можно полностью преодолеть путь от Москвы до Краснодара. Каждый участок стоит по-разному, а вся дорога обойдется в сумму от 2880 рублей. По пути с нее можно свернуть во множество интересных городов – Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону. (Подробнее читайте в нашей статье, что смотреть по дороге из Москвы на море).

4. М-11 «Нева»

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Когда-то дорога между двумя столицами занимала несколько суток (читайте подробнее в нашей статье). Но с 2019 года из Москвы в Санкт-Петербург можно доехать чуть больше, чем за 4 часа. Общая протяженность дороги 669 км, из них 607 км платных. Стоимость проезда – от 170 рублей за отдельный участок. Вся дорога обойдется в сумму от 2400 рублей. По пути можно заехать в Тверь, Валдай, Великий Новгород и множество других интереснейших городов.

5. М-12 «Москва-Казань»

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Это новая еще строящаяся дорога, которая также называется «Восток». Сейчас открыто всего 47 км платного участка, но к 2025 году обещают построить абсолютно новую трассу из Москвы до Казани с нуля. Она будет дублером уже существующей бесплатной дороги «М-7 Волга» по которой можно доехать из Москвы во Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфу и далее продолжить путь по другим дорогам, пересечь всю страну до Сибири, Байкала и Дальнего Востока. Строительство платной дороги обещают завершить к 2025 году. На уже открытых участках оплата начинается от 99 рублей.

6. А-113 ЦКАД

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Когда-то это дорога вокруг Москвы (в 50 км от Московской кольцевой автодороги МКАД) называлась Московское малое кольцо (неофициально – «бетонка»). С тех пор ее совершенно не узнать, потому что она стала современной скоростной магистралью с 260 км платного участка. Ее значительно расширили и построили новые участки там, где расширение было невозможно. Последний участок был открыт в 2021 году. ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога) стала первой трассой с безбарьерной оплатой. Здесь нет пунктов взимания платы – номер автомобиля считывается камерами, а оплатить дорогу можно позже онлайн. Стоимость – от 30 рублей.

7. ЗСД

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В 2016 году было полностью завершено строительство Западного скоростного диаметра вокруг Санкт-Петербурга, что значительно облегчило движение в городе. Эта дорога интересна большим количеством мостов, путепроводов и туннелей. Общая протяженность дороги - 46 км, а стоимость проезда от 200 рублей за участок и от 1000 рублей за весь путь.

8. Платные дороги в Псковской области

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Четыре платных участка автомобильных дорог общей протяженностью 226 км действуют на Западе России. По ним можно доехать: из Старого Изборска до границы с Эстонией, из Острова - до границы Латвией, из Опочки - до границы с Белоруссией, а также из города Ольша до города Невель. Стоимость проезда – от 150 рублей.

От чего зависит стоимость проезда?

Пункты оплаты Legion Media Legion Media

На разных участках разных дорог стоимость будет разной. Цена зависит и от типа транспорта, и от времени и дня проезда (например, ночью будет чуть дешевле, а в выходные и днем дороже). Кроме того, на разных участках разных дорог действуют разные тарифы. Рассчитать стоимость поездки можно заранее в специальном калькуляторе на сайте Автодор, государственной компании, которая управляет большинством платных дорог.

Участок ЗСД в Санкт-Петербурге Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Отдельный сайт и транспондер действует для ЗСД вокруг Санкт-Петербурга (можно рассчитать стоимость на сайте магистрали). Подробнее о псковских платных дорогах можно почитать тут.

Как оплатить проезд?

На любом пункте оплаты принимают карты и наличные (важно выбрать соответствующую дорожку, где проехать, ориентируясь по огромным знакам над каждой). Слева - оплата наличными и картой кассиру, справа - только картой в терминалах без кассира.

Также как правило крайние левые полосы – для проезда по транспондеру.

Если вы часто ездите по платным дорогам или собираетесь в долгое путешествие, которое предполагает несколько пунктов оплаты, то лучше всего приобрести транспондер. Он существенно экономит время в очередях, так как проезд по нему быстрее, шлагбаум открывается автоматически. Кроме того, оплачивая поездку транспондером можно сэкономить, а если накопить баллы за поездку, то еще и приобрести абонемент или скидку на проезд.

Купить транспондер можно не только в официальных офисах Автодор, но и на многих заправках, в отделениях Почты России, а также заказать через интернет (на яндекс маркете или Озоне). Пополнять баланс можно через сайт или мобильное приложение.

Задолженность можно погасить в течение 60 дней после поездки.

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