Почему Николая I прозвали жандармом Европы?

Тексты
Узнай Россию

Узнай Россию (Фото: SSPL/Getty Images; Sotheby's, London/Общественное достояние)
«Палач», казнивший революционеров, отец российской бюрократии – так называли царя Николая I в России. А вот за границей он стал известен как «жандарм Европы».

Если говорить о периоде правления Николай I, то описать его можно как сложный и противоречивый. Таким же был и сам царь. Однако в историю, российскую и европейскую, он вошел преимущественно под негативными эпитетами.

Как Николай взошел на престол? 

Николай Павлович был третьим сыном императора Павла I – и последним в очереди на престол. Так что к трону его не готовили, а потому к государственным вопросам в семье почти не привлекали. Как и другие великие князья, он получил прекрасное военное образование, и до восхождения на престол занимался тем, что шефствовал над несколькими гвардейскими частями и был главным инженером российской армии. 

Однако судьба распорядилась иначе. В 1825 году внезапно умирает его старший брат (тогда уже действующий император) Александр I. Средний брат Константин был в это время в Варшаве и наотрез отказывался как занять престол, так и официально отречься от него. Пока Константин колебался, ему уже успели принести присягу в столице военные и даже сам Николай Павлович. Это также дало время сторонникам двух «наследников» подсобрать силы.

Портрет великого князя Николая Павловича, 1847, Егор Ботман

Портрет великого князя Николая Павловича, 1847, Егор Ботман

Общественное достояния

В итоге под давлением семьи и элит Николай Павлович решает действовать: он объявляет себя императором и назначает день переприсяги на 14 декабря. В тот день революционеры вывели на Сенатскую площадь перед Зимним дворцом часть военных из казарм – для того, чтобы якобы защитить права Константина, у которого Николай отнимает престол. Но план революционеров (прозванных впоследствии декабристами) не увенчался успехом: армия не поддержала восставших и мятеж был подавлен. Пятерых зачинщиков мятежа Николай казнил через повешение. С этого кровавого эпизода началось его правление.

Каким он был правителем? 

Николай I свято верил в то, что монархия – единственная форма правления, которая подходит России. А следовательно любые перемены с либеральным уклоном он считал губительными для страны. Он был консерватором, его государственную политику описывали три постулата: самодержавие, православие и народность (парафраз оформившегося в начале XIX века военного лозунга «За веру, Царя и Отечество»).

«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814», неизвестный художник с оригинала И. Ф. Югеля по рисунку У.-Л. Вольфа, 1815

«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814», неизвестный художник с оригинала И. Ф. Югеля по рисунку У.-Л. Вольфа, 1815

Всероссийский музей Пушкина, Санкт-Петербург/Общественное достояние

«Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы», – так описывает его политику историк Василий Ключевский.

Управление страной он сосредоточил в руках своих собственных и своих министров, которым безукоризненно подчинялись чиновники (их число было резко увеличено), участие общества в этом процессе исключалось. А для того, чтобы точно знать, чем живет это общество и контролировать его, он создал новый орган - Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Ее Третье отделение прозвали «секретной полицией», она следила за «неблагонадежными элементами», цензурировала литературу, журналистику и направляла императору регулярные отчеты.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, Карл Кольман, 1830-е

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, Карл Кольман, 1830-е

Государственный исторический музей/Общественное достояние

А вот декабристское восстание наложило на все его правление большой отпечаток: «Он счел произошедшее промыслом Божьим – и решил, что призван Господом для борьбы с революционной заразой не только у себя в стране, но и вообще в Европе: декабристский заговор он считал частью общеевропейского», – считает историк Леонид Ляшенко. Эта уверенность в революционной угрозе определила его внешнюю политику. 

Почему его прозвали жандармом? 

Итак, Николай I оказался на престоле, будучи уверенным, что Российской империи угрожает революция, и придет она с Запада. Он полагал, что спокойствие и крепкая власть в европейских государствах были в российских же интересах. Поэтому, когда очередная революция сотрясала Европу, русский царь считал своим священным долгом бороться с ней и реагировать быстро.

Николай I объявляет своей гвардии о восстании в Польше, 1830 г., Георг Бенедикт Вундер

Николай I объявляет своей гвардии о восстании в Польше, 1830 г., Георг Бенедикт Вундер

Общественное достояние

Так в 1830 году российская армия жестко подавила польское восстание против российской власти. Следующий ветер революции подул из Франции в 1848 году, когда там свергли короля Луи-Филиппа I и провозгласили Вторую республику. Революционные настроения из Франции перекинулись на другие страны – Италию и Австрию. Уже спустя неделю после французского восстания глава австрийского императорского дома Франц Иосиф попросил русского царя о помощи против восстания Венгрии, которое могло бы привести к распаду Австро-Венгерской империи и образованию коалиции против России. Николая I сложившаяся ситуация приводила в ужас, поэтому в 1849 году он отправляет на помощь Вене 170 тысяч русских солдат и офицеров. Это военное вмешательство сыграло главную роль в поражении венгров в борьбе за свою независимость. 

Именно тогда европейская пресса и начала использовать выражение «жандарм Европы» в контексте России и ее царя. Позже, в советской историографии это выражение свяжут с высказыванием Владимира Ленина, который в статье 1908 года «События на Балканах и в Персии» также отметил, что в 1849 году России приходилось играть роль европейского жандарма против некоторых европейских стран.

Портрет императора Николая I, 1835, Франц Крюгер

Портрет императора Николая I, 1835, Франц Крюгер

Сотбис, Лондон/Общественное достояние

Так или иначе, границ Российской империи революция тогда так и не перешагнула. Режим Николая I пошатнула чрезмерная переоценка собственных сил в другой войне - с Османской империей в 1853-1856 гг. Там он допустил несколько катастрофических просчетов и в результате потерпел поражение, подорвав веру в свой режим даже среди консервативно настроенных лояльных людей в России. 

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен