Почему Николая I прозвали жандармом Европы?

«Палач», казнивший революционеров, отец российской бюрократии – так называли царя Николая I в России. А вот за границей он стал известен как «жандарм Европы».

Если говорить о периоде правления Николай I, то описать его можно как сложный и противоречивый. Таким же был и сам царь. Однако в историю, российскую и европейскую, он вошел преимущественно под негативными эпитетами.

Как Николай взошел на престол?

Николай Павлович был третьим сыном императора Павла I – и последним в очереди на престол. Так что к трону его не готовили, а потому к государственным вопросам в семье почти не привлекали. Как и другие великие князья, он получил прекрасное военное образование, и до восхождения на престол занимался тем, что шефствовал над несколькими гвардейскими частями и был главным инженером российской армии.

Однако судьба распорядилась иначе. В 1825 году внезапно умирает его старший брат (тогда уже действующий император) Александр I. Средний брат Константин был в это время в Варшаве и наотрез отказывался как занять престол, так и официально отречься от него. Пока Константин колебался, ему уже успели принести присягу в столице военные и даже сам Николай Павлович. Это также дало время сторонникам двух «наследников» подсобрать силы.

Портрет великого князя Николая Павловича, 1847, Егор Ботман Общественное достояния Общественное достояния

В итоге под давлением семьи и элит Николай Павлович решает действовать: он объявляет себя императором и назначает день переприсяги на 14 декабря. В тот день революционеры вывели на Сенатскую площадь перед Зимним дворцом часть военных из казарм – для того, чтобы якобы защитить права Константина, у которого Николай отнимает престол. Но план революционеров (прозванных впоследствии декабристами) не увенчался успехом: армия не поддержала восставших и мятеж был подавлен. Пятерых зачинщиков мятежа Николай казнил через повешение. С этого кровавого эпизода началось его правление.

Каким он был правителем?

Николай I свято верил в то, что монархия – единственная форма правления, которая подходит России. А следовательно любые перемены с либеральным уклоном он считал губительными для страны. Он был консерватором, его государственную политику описывали три постулата: самодержавие, православие и народность (парафраз оформившегося в начале XIX века военного лозунга «За веру, Царя и Отечество»).

«Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814», неизвестный художник с оригинала И. Ф. Югеля по рисунку У.-Л. Вольфа, 1815 Всероссийский музей Пушкина, Санкт-Петербург/Общественное достояние Всероссийский музей Пушкина, Санкт-Петербург/Общественное достояние

«Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы», – так описывает его политику историк Василий Ключевский.

Управление страной он сосредоточил в руках своих собственных и своих министров, которым безукоризненно подчинялись чиновники (их число было резко увеличено), участие общества в этом процессе исключалось. А для того, чтобы точно знать, чем живет это общество и контролировать его, он создал новый орган - Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Ее Третье отделение прозвали «секретной полицией», она следила за «неблагонадежными элементами», цензурировала литературу, журналистику и направляла императору регулярные отчеты.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, Карл Кольман, 1830-е Государственный исторический музей/Общественное достояние Государственный исторический музей/Общественное достояние

А вот декабристское восстание наложило на все его правление большой отпечаток: «Он счел произошедшее промыслом Божьим – и решил, что призван Господом для борьбы с революционной заразой не только у себя в стране, но и вообще в Европе: декабристский заговор он считал частью общеевропейского», – считает историк Леонид Ляшенко. Эта уверенность в революционной угрозе определила его внешнюю политику.

Почему его прозвали жандармом?

Итак, Николай I оказался на престоле, будучи уверенным, что Российской империи угрожает революция, и придет она с Запада. Он полагал, что спокойствие и крепкая власть в европейских государствах были в российских же интересах. Поэтому, когда очередная революция сотрясала Европу, русский царь считал своим священным долгом бороться с ней и реагировать быстро.

Николай I объявляет своей гвардии о восстании в Польше, 1830 г., Георг Бенедикт Вундер Общественное достояние Общественное достояние

Так в 1830 году российская армия жестко подавила польское восстание против российской власти. Следующий ветер революции подул из Франции в 1848 году, когда там свергли короля Луи-Филиппа I и провозгласили Вторую республику. Революционные настроения из Франции перекинулись на другие страны – Италию и Австрию. Уже спустя неделю после французского восстания глава австрийского императорского дома Франц Иосиф попросил русского царя о помощи против восстания Венгрии, которое могло бы привести к распаду Австро-Венгерской империи и образованию коалиции против России. Николая I сложившаяся ситуация приводила в ужас, поэтому в 1849 году он отправляет на помощь Вене 170 тысяч русских солдат и офицеров. Это военное вмешательство сыграло главную роль в поражении венгров в борьбе за свою независимость.

Именно тогда европейская пресса и начала использовать выражение «жандарм Европы» в контексте России и ее царя. Позже, в советской историографии это выражение свяжут с высказыванием Владимира Ленина, который в статье 1908 года «События на Балканах и в Персии» также отметил, что в 1849 году России приходилось играть роль европейского жандарма против некоторых европейских стран.

Портрет императора Николая I, 1835, Франц Крюгер Сотбис, Лондон/Общественное достояние Сотбис, Лондон/Общественное достояние

Так или иначе, границ Российской империи революция тогда так и не перешагнула. Режим Николая I пошатнула чрезмерная переоценка собственных сил в другой войне - с Османской империей в 1853-1856 гг. Там он допустил несколько катастрофических просчетов и в результате потерпел поражение, подорвав веру в свой режим даже среди консервативно настроенных лояльных людей в России.