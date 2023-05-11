У Александра II был роман с британской королевой Викторией

Тогда Александр был еще великим князем, а не императором. Ему исполнился всего 21, и он колесил по Европе в поисках невесты.

Во время своего европейского путешествия заехал великий князь и в Лондон, где был представлен 20-летней Виктории. К тому моменту она уже два года как была королевой Великобритании.

Адъютант Александра полковник Семен Юрьевич писал: «На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве... и я уверен, что и она находила удовольствие в его обществе». А еще через пару дней он отметил в дневнике: «Цесаревич признался мне, что влюблен в королеву, и убежден, что и она вполне разделяет его чувства…»

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет королевы Виктории, 1844–1845 Британская королевская коллекция Британская королевская коллекция

Вскоре взаимная симпатия молодых людей стала очевидна всем. Окружение Виктории позаботилось о том, чтобы на время визита Александра она перебралась в Виндзорский замок, подальше от великого князя.

Дальнейшее развитие их отношений было невозможным. Виктории предстояло найти супруга, который мог бы стать королем-консортом. Александра ждал российский престол, поэтому ему нужна была невеста, готовая принять православие и переехать в Петербург.

Перед отъездом Александра Виктория все же смогла с ним увидеться. Об этой встрече она писала в дневнике так: «Он был бледен и голос его дрожал, когда он сказал мне по-французски: “Мне не хватает слов, чтобы выразить все, что я чувствую”, – и добавил, как глубоко он признателен за столь любезный прием. <...> Затем он прижался к моей щеке и поцеловал меня так тепло и с таким сердечным чувством, и потом мы опять очень тепло пожали друг другу руки. Я действительно чувствовала, что прощаюсь с близким родственником, а не с иностранцем, и была очень опечалена, расставаясь с этим дорогим, милым молодым человеком, в которого я действительно была немножко влюблена и к которому, несомненно, сильно привязалась».

Историк Евгений Ольховский в книге «Тайны и авантюры в российской истории» приводит воспоминания Семена Юрьевича: по его словам, наследник русского престола уезжал из Лондона в расстроенных чувствах.

Франц Крюгер, Портрет великого князя Александра Николаевича, 1840 Эрмитаж Эрмитаж

«Когда царевич Александр остался наедине со мной, он бросился в мои объятья, и мы оба плакали. Он сказал мне, что никогда не забудет Викторию. Прощаясь, он поцеловал королеву. “Это был самый счастливый и самый грустный момент моей жизни”, – сказал он мне».

На память о знакомстве у Виктории остались альбом с портретами Александра и подаренная им овчарка по кличке Казбек, которую королева просто обожала.

Следующая встреча их состоялась через 35 лет, в мае 1874 года. Русский царь приехал в Лондон, чтобы проводить на родину сына британской королевы герцога Альфреда Эдинбургского, женившегося на его дочери Марии.

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