У Александра II был роман с британской королевой Викторией

Тексты
Юлия Хакимова

Музей замка Фриденштайн; Christie's
Тогда Александр был еще великим князем, а не императором. Ему исполнился всего 21, и он колесил по Европе в поисках невесты. 

Во время своего европейского путешествия заехал великий князь и в Лондон, где был представлен 20-летней Виктории. К тому моменту она уже два года как была королевой Великобритании.  

Адъютант Александра полковник Семен Юрьевич писал: «На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве... и я уверен, что и она находила удовольствие в его обществе». А еще через пару дней он отметил в дневнике: «Цесаревич признался мне, что влюблен в королеву, и убежден, что и она вполне разделяет его чувства…» 

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет королевы Виктории, 1844–1845

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет королевы Виктории, 1844–1845

Британская королевская коллекция

Вскоре взаимная симпатия молодых людей стала очевидна всем. Окружение Виктории позаботилось о том, чтобы на время визита Александра она перебралась в Виндзорский замок, подальше от великого князя. 

Дальнейшее развитие их отношений было невозможным. Виктории предстояло найти супруга, который мог бы стать королем-консортом. Александра ждал российский престол, поэтому ему нужна была невеста, готовая принять православие и переехать в Петербург.  

Перед отъездом Александра Виктория все же смогла с ним увидеться. Об этой встрече она писала в дневнике так: «Он был бледен и голос его дрожал, когда он сказал мне по-французски: “Мне не хватает слов, чтобы выразить все, что я чувствую”, – и добавил, как глубоко он признателен за столь любезный прием. <...> Затем он прижался к моей щеке и поцеловал меня так тепло и с таким сердечным чувством, и потом мы опять очень тепло пожали друг другу руки. Я действительно чувствовала, что прощаюсь с близким родственником, а не с иностранцем, и была очень опечалена, расставаясь с этим дорогим, милым молодым человеком, в которого я действительно была немножко влюблена и к которому, несомненно, сильно привязалась».  

Историк Евгений Ольховский в книге «Тайны и авантюры в российской истории» приводит воспоминания Семена Юрьевича: по его словам, наследник русского престола уезжал из Лондона в расстроенных чувствах.  

Франц Крюгер, Портрет великого князя Александра Николаевича, 1840

Франц Крюгер, Портрет великого князя Александра Николаевича, 1840

Эрмитаж

 «Когда царевич Александр остался наедине со мной, он бросился в мои объятья, и мы оба плакали. Он сказал мне, что никогда не забудет Викторию. Прощаясь, он поцеловал королеву. “Это был самый счастливый и самый грустный момент моей жизни”, – сказал он мне».

На память о знакомстве у Виктории остались альбом с портретами Александра и подаренная им овчарка по кличке Казбек, которую королева просто обожала.  

Следующая встреча их состоялась через 35 лет, в мае 1874 года. Русский царь приехал в Лондон, чтобы проводить на родину сына британской королевы герцога Альфреда Эдинбургского, женившегося на его дочери Марии. 

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