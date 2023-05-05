Режиссер Клим Шипенко рассказал, как снимал фильм в КОСМОСЕ

Режиссер нашумевшего фильма «Вызов» провел две недели на МКС. В эксклюзивном интервью «Узнай Россию» он поделился, как и зачем снимать кино на орбите.

Клим Шипенко уже снимал космос на Земле – в триллере «Салют-7» (2017) по мотивам реальной истории, как советские космонавты спасали одноименную орбитальную станцию в 1985 году. А спустя время он уже сам по-настоящему отправился на орбиту! Вместе с актрисой Юлией Пересильд он две недели провел на Международной космической станции – там они отсняли ключевые сцены фильма «Вызов», ставшего первым в мире художественным фильмом, снятым в космосе. По сюжету, простая женщина-хирург без особой подготовки вынуждена отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь одному из космонавтов.

– Можно сказать, что сюжет фильма практически повторяет вашу с Юлией историю – два человека земных профессий вдруг летят на МКС.

– А фильм так и был задуман. Он буквально родился из обстоятельств. Если на «Салюте-7» был сначала написан сценарий, а потом мы думали, как это снять, то здесь сначала появилась возможность полета, а потом уже была придумана история. Мы исходили из объективных возможностей, что можно снять на МКС, что можно снять на предполетной подготовке и т.д. Сама среда во многом подсказывала сюжетные ходы, атмосферу. Мы делали такое «синема верите» – показали космос по-настоящему, без прикрас. На космических фильмах, снятых в павильоне, мы обычно приукрашиваем – пытаемся сделать красиво. А «Вызов» показывает, как все на самом деле.

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции. Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/Sputnik Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/Sputnik

– Вы не боялись, что парящие в невесомости волосы Юлии Пересильд как-то повредят тональности фильма? Это же комично, а фильм – драма.

– Мы как-то об этом не задумывались. Конечно, мы знали об этом эффекте и в какой-то момент во время подготовки я подумал: «Так, а что это нам дает?» Да, ничего не дает, если разобраться, кроме самого эффекта. А эффект хороший – сразу видно, что у нас все взаправду. На Земле его не сделать. Поэтому в «Гравитации» у Сандры Баллок волосы короткие. И у Энн Хэтэуэй в «Интерстелларе» короткие. Здесь нет другой причины, кроме производственной – показать длинные волосы в невесомости практически невозможно. А мы этот эффект получили даром.

Кадр из фильма "Вызов" Клим Шипенко/Роскосмос, Первый канал, 2023 Клим Шипенко/Роскосмос, Первый канал, 2023

– Такую свободу перемещения в невесомости, как в «Вызове», реально как-то сымитировать на Земле без полета в космос? В «Гравитации» таких сцен меньше, но она и снята была десять лет назад – наверняка графика серьезно продвинулась с тех пор.

– «Гравитация» – мой любимейший фильм, я считаю его гениальным. Но для меня его уникальность даже не в том, как он снят, а как придуман. В технической реализации я вижу там те же ограничения, с которыми столкнулся сам на «Салюте-7». Да, у Альфонсо Куарона больше бюджет, они делали кадры дольше, очень хорошо нарисовали станцию. Но когда Сандра летает внутри станции – конечно, заметно, что она подвешена на тросах. Обратите внимание, она там ни разу не поворачивается вокруг своей оси – просто потому, что трос прикреплен к спине, и перевернуться невозможно.

Кадр из фильма "Салют-7" Клим Шипенко/Роскосмос, Канал Россия, 2017 Клим Шипенко/Роскосмос, Канал Россия, 2017

На «Салюте-7» мы старались делать то, чего в «Гравитации» не было. Например, мы переворачивали декорацию станции вертикально, и спускали актеров – Володю Вдовиченкова и Пашу Деревянко – вниз на тросах, чтобы появился эффект, будто они пролетели сквозь люки. В «Гравитации» в подобных сценах видно, что это нарисовано – и что Сандру снимали в горизонтальном положении. Вы видите, она все время как бы животом вниз летает. У нас даже есть кадры с сальто в невесомости – мы смогли это сделать, потому что иначе крепили тросы. Но все равно была масса ограничений, которые мы не могли преодолеть.

Кадр из фильма "Гравитация" Альфонсо Куарон/Warner Bros. Pictures, 2013 Альфонсо Куарон/Warner Bros. Pictures, 2013

Единственный способ добиться на Земле такой свободы передвижения в невесомости, как есть у Юли в «Вызове» – это если бы мы полностью нарисовали Юлю. Как в той же «Гравитации» в сценах в открытом космосе. Там из «настоящего» – только лицо Сандры Баллок, которое сняли в павильоне, подсветили со всех сторон. Все остальное – графика. Однако все рисовать – это чрезвычайно сложно, чрезвычайно дорого. Сделать столько невесомости, сколько у нас, наверное, можно и на Земле, но это точно бы не стоило дешевле. Да я и не видел пока таких фильмов.

Реалистичных картин с невесомостью вообще не так уж много – мы с вами и десяти не назовем. Думаете, другие режиссеры не хотят снимать космос? Хотят, просто все сознают ограничения.

– На МКС потеряла вес и камера. Это помогло, или наоборот осложнило работу?

– И помогло, и осложнило одновременно. Мне хотелось, чтобы камера тоже парила в невесомости – чтобы у зрителя появилось ощущение, будто он сам летает. Однако если начинаешь двигать камеру, сразу возникает вопрос фокуса – его ведь тоже я кручу. И вот синхронизировать движение (в одной руке – камера, в другой – фокус) было очень сложно. Этот навык, к сожалению, никак на Земле не натренировать. Учиться пришлось на МКС, и поначалу я привыкал, но постепенно у меня получалось все лучше и лучше.

Кадр из фильма "Вызов" Клим Шипенко/Роскосмос, Первый канал, 2023 Клим Шипенко/Роскосмос, Первый канал, 2023

– Вы самого начала хотели так активно использовать «естественный» свет из иллюминаторов?

– Мы знали, что МКС за сутки 16 раз облетает планету, и поэтому с него 16 раз видно закат и рассвет. Но было совершенно непонятно, как будет «вести» себя свет из иллюминаторов. На Земле просто нет такого тренажера, который бы нам показал, как это будет выглядеть. Осваиваться пришлось уже на месте. Я хотел снять большое, в прямом смысле художественное кино, соответственно и свет должен был быть «художественным», должен был работать на историю. Поэтому я старался подбирать свет: вот в этой сцене органичен закат, в этой – рассвет, в этой – тьма, в этой – солнце. Ты привыкаешь, что все меняется каждые полчаса, поэтому подгадываешь, что и когда снимать.

Кадр из фильма "Вызов" Клим Шипенко/Роскосмос, Первый канал, 2023 Клим Шипенко/Роскосмос, Первый канал, 2023

– Помимо Юлии, в фильме играют и настоящие космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий, Петр Дубров. Они легко вошли в свои роли? Или работа с непрофессиональными актерами была еще одним вызовом?

– Космонавты играли себя в предлагаемых обстоятельствах, но это все равно трудно. Требовалось время, чтобы они расслабились, нашли органичный способ существования в кадре. Космонавтов же этому не учат. Их учат делать телерепортаж: это значит зависнуть перед камерой и сказать текст, который появляется на суфлере. А играть в кино – это же совершенно другая история. Я уже снимал раньше непрофессиональных актеров и знаю, как работать, что говорить. Мы много репетировали на Земле, репетировали на МКС. В целом, мне кажется, все получилось.

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавты на МКС Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/Sputnik Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/Sputnik

Честно скажу, в этом проекте – все было вызовом. Не было ничего, что бы далось нам легко. Да, я, например, уже снимал для «Салюта-7» Центр управления полетами, это было знакомо, но я специально старался делать иначе, чтобы не повторяться.

– В пресс-релизах пишут, что на МКС было отснято материала на 78 часов 21 минуту. Что туда вошло, кроме дублей?

– По-моему, все-таки именно на МКС я снял меньше – около 30 часов материала. Там были дубли, виды МКС, виды Земли… Я снимал все – любые детали, любые нюансы. И снял все, на что был способен, все, на что у меня хватило времени. Все, что нам предлагал космос. Мы с Юлей выложились на 150-180 процентов – даже больше, чем предполагалось. Не было такого, что я вернулся и спохватился: «Блин, жалко, вот это упустил».

Кадр из фильма "Вызов" Централ Партнершип Централ Партнершип

– А не было соблазна снять сцены в открытом космосе?

– Мы хотели. Но нам сказали: «Все реально, но тогда нужно еще полгода подготовки». И если честно – такой выход в космос был бы только для галочки. Ничего эффектного там бы снять не получилось. Кадры POV (с точки зрения) космонавтов уже снимались – они есть на любой трансляции выхода в открытый космос. А снять актера в открытом космосе – невероятно трудно, и сложно прогнозировать художественный результат. Поэтому мы решили обойтись без «галочки» и полет не откладывать.

Клим Шипенко на съемочной площадке Централ Партнершип Централ Партнершип

– Как считаете, как фильм «Вызов» повлияет на ваши с Юлией карьеры? Да и на киноиндустрию вообще?

– На счет наших карьер – не знаю даже. А в целом – я надеюсь, что наш фильм поможет популяризации космоса. Эта и была одна из целей с самого начала – сделать так, чтобы широкая аудитория увидела: полет в космос – это реальность. Мы хотели, чтобы еще больше людей решило бы связать свою жизнь с космонавтикой. И мне кажется, что в определенной степени эта цель уже достигнута. Мне лично уже много друзей писали что-то вроде такого: «Мой сын посмотрел «Вызов» и теперь хочет стать космонавтом».

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