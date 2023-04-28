Какой была жена Сталина Надежда Аллилуева?

Эта женщина покончила с собой при загадочных обстоятельствах, когда ей был всего 31 год. Что стало причиной ее гибели: измены мужа или ужас перед репрессиями?

Когда Надежда Аллилуева юной гимназисткой выходила замуж за сорокалетнего Сталина, она вряд ли подозревала, что ее супруг вскоре станет «отцом народов». О ней говорили как о скромной, но гордой и целеустремленной девушке. Она не стремилась к власти и не мечтала о статусе «первой леди». До сих пор доподлинно неизвестно, что сломало ее: тяжелый характер мужа, невозможность жить с тираном или просто психологические проблемы и жестоко мучившая ее ревность.

Семья друзей Ленина

Родители Надежды Аллилуевой были известными членами социал-демократического движения. Они были хорошо знакомы не только со Сталиным, но и с Лениным, который какое-то время скрывался от преследования в их квартире. Однако с будущим «вождем народов» Аллилуевых связывали по-настоящему дружеские отношения, он часто бывал в их доме в Баку. Сохранилась семейная легенда о том, как Сталин спас двухлетнюю Надежду в 1903 году: она играла на набережной и упала в море – будущий муж вытащил ее из воды.

В 1917 году Сталин вернулся из сибирской ссылки в Петроград и встретил там повзрослевшую Надежду (семья тогда уже переехала в северную столицу). К тому моменту Сталин был известным партийцем со сложившейся политической карьерой, а Надежда училась в гимназии (она так ее никогда и не закончила и комплексовала по поводу своих ошибок в русском, когда работала секретарем).

Надежда Аллилуева, 17 августа 1922. Общественное достояние Общественное достояние

Светлана Аллилуева, дочь Сталина и Надежды позже так описывала внешность мамы: «Южная ее внешность иногда заставляла тех, кто плохо знает Грузию, принимать ее за грузинку. На самом деле такими бывают болгарки, гречанки, украинки — с правильным овалом лица, черными бровями, чуть вздернутым носом, смуглой кожей, и мягкими карими глазами в черных прямых ресницах. Правда, у мамы к этому облику было добавлено что-то от цыган — какая-то восточная томность, печальные глаза, и длинные суховатые пальцы». Надежда действительно не была грузинкой, в ее жилах текла смесь цыганской, русской, немецкой и грузинской крови.

Несмотря на разницу в возрасте, между ней и Сталиным вспыхнул роман. Мы ничего не знаем о том, чем очаровал юную девушку Иосиф. Однако Ирина Гогуа, близко знавшая Аллилуевых, вспоминала: «...Однажды прибежал Сергей Яковлевич [отец Надежды Аллилуевой] страшно взволнованный, сказал, что он [Сталин] увез Надю. Наде, кажется, не исполнилось и 16 лет. Это было, по-моему, после октябрьского переворота. На фронт он ее увез…». Они поженились в 1918 году (официально – в 1919) – Надежде было 17 лет, Сталину – 40.

Надежда Аллилуева и Иосиф Сталин в 1917 году. Общественное достояние Общественное достояние

Строгая мама и добрый папа Сталин

После переезда вместе с правительством в Москву Надежда начала работать в секретариате Ленина, но в скором времени и работу, и общественную деятельность пришлось оставить – в 1921 году у пары появился сын Василий. Кроме того в этом же году к семье Сталина переехал его сын от первого брака Яков. Надежда ласково приняла замкнутого мальчика, а вот отношения с отцом у него категорически не сложились.

Жена Сталина Надежда Аллилуева с сыном Василием, 1922. Николай Свищев-Паола/Sputnik Николай Свищев-Паола/Sputnik

Роль домохозяйки не нравилась Надежде. Незадолго до рождения дочери Светланы в 1926 году она писала подруге: «Я очень жалею, что связала себя опять новыми семейными узами. В наше время это не очень легко, т. к. вообще страшно много новых предрассудков, и если ты не работаешь, то уже, конечно, "баба" […] Нужно иметь обязательно специальность, которая дает тебе возможность не быть ни у кого на побегушках, как это обыкновенно бывает в «секретарской» работе, а выполнять все, что касается специальности». Когда дети подросли, она вернулась к работе и партийной деятельности, одновременно учась в промышленной академии, изучала французский, занималась музыкой и увлекалась фотографией.

К своим детям она была требовательна и даже строга. Светлана Аллилуева так вспоминала родителей: «Она редко ласкала меня, а отец меня вечно носил на руках, любил громко и сочно целовать, называть ласковыми словами — "воробушка", "мушка". Однажды я прорезала новую скатерть ножницами. Боже мой, как больно отшлепала меня мама по рукам! Я так ревела, что пришел отец, взял меня на руки, утешал, целовал и кое-как успокоил...!».

Иосиф Виссарионович Сталин с детьми Светланой и Василием, 1935. Sputnik Sputnik

Прочитав переписку супругов можно подумать, что их отношения были идеальными: Сталин называет жену «Татька», интересуется ее успехами в учебе, детьми, и каждое письмо заканчивает одинаково – «целую». Надежда отвечает ему тем же, заботливо расспрашивая о здоровье и делах. Но на самом деле Надежду терзала ревность: «Что-то от тебя никаких вестей […] Наверное, путешествие на перепелов увлекло […] О тебе я слышала от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно […] что замечательно был веселый и тормошил всех […] Очень рада» – писала она мужу в одном из писем. Он оправдывался: «Ты намекаешь на какие-то поездки. Сообщаю, что никуда (абсолютно никуда!) не ездил и ездить не собираюсь». По воспоминаниям сестры, Надежда даже хотела уйти от Сталина, а в 1926 году, забрав детей, уехала в Ленинград, намереваясь больше не возвращаться к мужу, но история кончилась примирением.

Загадочная смерть

По воспоминания Ирины Гогуа, Надежда тяжело переносила грубость и вспыльчивость мужа: «…Надя в присутствии Иосифа напоминала факира, который в цирке выступает босиком на битом стекле с улыбкой для публики и со страшным напряжением в глазах. Она никогда не знала, что будет дальше, какой взрыв. Хам он был совершенно законченный».

И.В. Сталин, его жена Надежда Аллилуева, Екатерина Ворошилова и ее муж К.Е. Ворошилов (слева направо) на отдыхе в Сочи. 1932 год. Фото из личного архива Е. Коваленко. Sputnik Sputnik

Роковая ссора произошла 8 ноября 1932 года – во время празднования годовщины Октябрьской революции – Сталин крикнул жене: «Эй, ты, пей!», на что она ответила «Я тебе не “Эй”!». Версии различных источников расходятся: кто-то говорил, что Сталин бросил в жену хлебным мякишем, после этого Надежда ушла с праздника; другие, что Надежда осталась за столом, а Сталин уехал к любовнице.

Вернувшись ночью в кремлевскую квартиру, Надежда Аллилуева застрелилась. Выстрела никто не услышал, и тело нашли только утром, когда экономка пошла будить Надежду. Светлана Аллилуева позже писала в мемуарах, что якобы Надежда оставила супругу записку, полную упреков, почти политического характера, но подтверждений этому нет. По свидетельствам современников, Сталин был потрясен, говорил, что сам больше не хочет жить, а спустя два с половиной года говорил родственникам: «Очень она плохо сделала, она искалечила меня […] искалечила на всю жизнь». Светлана писала, что Сталин был очень зол на жену, считал ее самоубийство предательством и во время панихиды оттолкнул от себя гроб.

Вячеслав Молотов, нарком иностранных дел, это позже опровергал и утверждал, что Сталин винил себя в смерти жены: «Сталин подошел к гробу в момент прощания перед похоронами – слезы на глазах. И сказал очень так грустно: "Не уберег". Я это слышал и это запомнил: "Не уберег"». Молотов также говорил, что это был первый и последний раз, когда он видел Сталина плачущим.

В газетах объявили, что Надежда Аллилуева умерла от аппендицита. Замалчивание породило слух, что Надежда была убита по приказу всесильного мужа, но и современники, и историки, сходятся во мнении – это было самоубийство.

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