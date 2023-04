Как Англия хотела колонизировать Русский Север

Впервые англичане ступили на русскую землю 24 августа 1553 года. Корабль «Эдуард Бонавентура» принадлежал английской торговой компании Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands, and Places unknown, а его капитаном был Ричард Ченслер (Richard Chancellor). Корабль вошел в устье Северной Двины и пришвартовался недалеко от Николо-Корельского монастыря, в 35 км от Архангельска. Оттуда Чендлер поехал в Холмогоры, а затем в Москву, где передал Ивану Грозному письмо короля Эдуарда IV. С того момента царь позволил англичанам торговать в России.

Приём Ченслора в Москве Иваном IV. Миниатюра Лицевого летописного свода. Общественное достояние Общественное достояние

В 1555 году в столице у них появилась своя контора — Английский двор. Тогда же Mystery and Company of Merchant Adventurers превратилась в Московскую компанию.

В Холмогорах, Вологде и Москве появились английские фактории. В 1569 году компания получила максимальные права:

– беспошлинная торговля по всему Московскому царству,

– торговля с Ближним Востоком — через Россию,

– открытие в стране железных, канатных заводов,

– хождение английской монеты в Москве, Новгороде и Пскове.

Об этом пишет русский историк Николай Костомаров в книге «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях».Англичане активно вывозили с Русского Севера лен, пеньку, канаты, смолу, деготь, сало, мачтовый лес, меха, воск, мед, шкуры, кожу, поташ, масло и икру.

Английский двор в Москве. GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Ивана Грозный хотел превратить Англию в своего стратегического партнера, потому и был так гостеприимен. С началом Ливонской войны (1558—1583) суда Московской компании поставляли в Россию селитру, серу, свинец, олово; на них в страну прибывали английские инженеры и врачи.

А в 1570 году Иван даже сватался к королеве Елизавете. Таким образом он пытался обеспечить себе политическое убежище в Лондоне в случае поражения в Ливонской войне.Кроме того, он намеревался заключить с англичанами военный союз, но Елизавета проигнорировала это предложение, как и сватовство.

После Ливонской войны другие иностранцы тоже получили разрешение торговать на севере России. А вот англичане уже не могли свободно пересекать русскую территорию на пути в Персию и Китай. Тем не менее правом широкой беспошлинной торговли Московская компания обладала до середины XVII века.

Смутное время новых возможностей

Еще при Иване Грозном агенты Московской компании в России оказывали английскому двору услуги в области военной и экономической разведки: они вербовали русских купцов и должностных лиц, подкупали их, шантажировали, писал советский историк Виктор Виргинский.

Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею, 1835 г. Александр Литовченко Александр Литовченко

Наступило Смутное время (1598–1613), принесшее династический кризис, народные восстания, польскую и шведскую интервенции. Все это открыло перед англичанами новые возможности по расширению влияния в России. Так, например, глава Московской компании Джон Мерик лично добился обещания расширить права своего предприятия сначала у Лжедмитрия I (самозваного «сына» Ивана Грозного), а потом и у его сменщика на троне Василия Шуйского.

Когда в 1611 году шведские войска, нанятые Шуйским для подавления его оппонента Лжедмитрия II, захватили новгородские земли (северо-западные территории современной России), англичане сочли момент подходящим для захвата Русского Севера.

«В Смутное время». С. В. Иванов С. В. Иванов

Во второй половине 1612 года в Лондон доставили депешу с подробным описанием событий в России. Вероятным автором документа был капитан Томас Чемберлен.

План по установлению английского протектората

В проекте утверждалось, что на не затронутом войной Севере «народ желает и даже вынужден необходимостью отдаться в руки какого-нибудь государя, способного защитить его, и желает подчиниться правлению иностранца, видя, что никого не осталось из его собственных государей».

Мангазейский острог с посадом. Реконструкция по раскопкам М. И. Белова. Общественное достояние Общественное достояние

Кроме того, летом 1611 года некие представители северных русских областей уже вели соответствующие переговоры с агентом английском компании (очевидно, им был Мерик).

Авторы проекта уверяли короля Якова I, что у него было «достаточно оснований, чтобы взять в свои руки защиту этого народа и протекторат над ним на условиях, могущих обеспечить и оградить свободу торговли, которую мы уже ведем и предпримем в дальнейшем». Они просили направить уполномоченное лицо на север, чтобы провести переговоры с местным населением о заключении договора на условиях суверенитета или протектората.

«Если бы Ваше Величество получило предложение суверенитета над той частью Московии, которая лежит между Архангельском и рекой Волгой, вместе с путем по этой реке до Каспийского или Персидского моря, или по крайней мере, управления и протектората над нею, с установлением свободы и гарантий торговли, это было бы величайшим и счастливейшим предложением, которое когда-либо делалось королю нашей страны с тех пор, как Колумб предложил Генриху VII открытие Вест-Индии», — указывалось в документе.

Для охраны порядка авторы предлагали направить на эти территории английскую армию, содержать которую должно было русское население. А «оператором» по аккумулированию товаров и продовольствия выступили бы местные агенты английских компаний.

Английский план оставался тайным три века

Пока документ был на рассмотрении короля Якова, в Англии начали собираться отряды «добровольцев», готовых выступить на стороне Московского царства против польских интервентов. В реальности они пытались проникнуть в Архангельск. По совету князя Дмитрия Пожарского — главы народного ополчения, расправлявшегося с поляками на русской территории, англичан-добровольцев на Север не пустили. Тем временем в октябре 1612 года польских интервентов изгнали из Москвы, а в январе 1613 года на престол вступил Михаил Романов.

Пред избранием на царство Михаила Феодоровича Романова. Общественное достояние Общественное достояние

Когда в мае 1613 года Джона Мерика и его коллегу по Московской компании Уильяма Расселя возвели в ранг чрезвычайных королевских посланников и уполномочили на переговоры с жителями Русского Севера, их миссия утратила смысл. Михаила Романова уже признали государем по всей стране, в том числе и в северных краях.

Тогда Мерик, с лета находившийся в Архангельске, поспешил уверить нового царя, что слухи о намерениях англичан установить протекторат не соответствуют действительности. Ему удалось сохранить свою репутацию дипломата и даже выступить посредником в заключении Столбового мира в войне между Россией и Швецией (1610-1617). В 1621 году Мерик навсегда покинул Россию, а в 1629 году стал управляющим Московской компанией.

В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов ограничил Московскую компанию в правах торговли в России лишь пределами Архангельска. Монопольные привилегии она утратила в 1698 году во время реформ Петра I.

Архангельск. Общественное достояние Общественное достояние

О планах англичан воспользоваться Смутным временем и «подмять» Русский Север, было неизвестно вплоть до 1914 года. Проект Чемберлена был найден в британских архивах русским архивистом Инной Любименко. В 1914-м она опубликовала этот текст целиком в статье “A Project for the Acquisition of Russia by James I”.