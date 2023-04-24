Как Тим Керби стал «самым русским американцем»

Хотя Тим еще в 2006 году насовсем переехал из США в Россию, русские до сих пор не перестают спрашивать, как он мог так поступить. Чтобы ответить всем и сразу он написал книгу.

Вот уже 17 лет этот парень из Кливленда (штат Огайо) живет в Москве. У него русская жена и двое детей, он прекрасно говорит по-русски (хотя и с акцентом) и счастлив в России. Тим работал радиоведущим на Маяке и политическим аналитиком в RT, а теперь ведет видеоблог о путешествиях «Самый русский американец» и уже объездил пол-страны. В 2018 году он получил гражданство РФ.

Но каждый раз, когда он банально заходит в магазин купить пирожок или едет в поезде, его непременно спрашивают, откуда он, и каждый раз очень удивляются его выбору. Тима очень огорчает, что в массе своей жители России не ценят того, что они имеют. Почему-то русские думают, что в Америке настоящий рай и живут там сплошь богатые люди с большими домами и машинами.

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Поэтому он решил написать книгу «Почему Россия? Мой переезд из американского дома в гетто, в российскую хрущёвку в Москве». В ней он с самого начала заявляет: «Я добровольно, то есть по собственному желанию, будучи в здравом уме и твердой памяти, уехал из США в Россию. Жить. Навсегда».

Вы заинтригованы? Тогда читайте отрывок из книги, которую он, кстати, написал на русском языке.

***

В России существует некий коллективный менталитет, и часто можно услышать такие выражения, как «все воруют» или «все хотят в Америку».

Русским очень важно, что эти загадочные «все» думают и делают. Многие даже уверены, что если все делают нечто, то русскому можно или даже нужно тоже делать это нечто.

Узнай Россию Узнай Россию

У простых американцев подобное встречается намного реже, а поскольку вы сейчас читаете текст, написанный человеком из Америки, я бы хотел начать свой ответ с констатации факта моей реальности – у разных людей разные представления о жизни, и если для одного Америка – рай, а Россия – ад, то для другого все совсем наоборот. Мне, как американцу, понять это проще, чем русским, проживающим в центре Москвы. Это вне рамок их понимания.

Люди, живущие в Москве и шокированные моим переездом в Россию, ждут от меня простого ответа, почему я решил эмигрировать. Они считают, что западный человек может поехать в Россию, только чтобы стать «экспатом» с зарплатой около $30 000 в месяц в нефтяной компании. Тот факт, что я приехал в Москву с такими же вводными, как и их бывшие сограждане из Таджикистана, москвичей очень разочаровывает и смущает.

Узнай Россию Узнай Россию

В целом, люди ожидают услышать ответ примерно в таком духе: «мне пришлось ехать в Россию и терпеть «русский экстрим» Москвы, чтобы каким-то образом получить чемодан с деньгами или невесту.»

Кстати, это часто используемое при мне выражение «русский экстрим» – полный идиотизм. Какой «экстрим» может быть в Москве? Иностранцы здесь работают в офисах и пьют импортный кофе в Старбаксе. Живут в квартирах с отоплением, к тому же на улицах Москвы температура редко опускается ниже минус двадцати градусов. Снег везде убирают, а дорогим англичанам легко найти паб, где говорят по-английски и по телеку показывают, как играет Челси. Московская жизнь офисных иностранцев очень легка, но, с другой стороны, в MD нет бесплатного кетчупа! Да-а – вот такой русский экстрим!

Узнай Россию Узнай Россию

Чаще всего, естественно, мы рассматриваем все со своей точки зрения и ожидаем, что все остальные думают так же. Некоторые русские, которые ненавидят Россию и мечтают из нее «свалить», хотят сделать это ради выгоды.

Их естественным и единственным пониманием выгоды (так сказать, их пониманием блага) являются материальные вещи: больше денег, больше вещей, больше комфорта.

Узнай Россию Узнай Россию

У меня возникло странное чувство, когда я столкнулся с таким поведением и отношением людей в Москве: это же потомки народа, который был готов сжечь свои дома и имущество, чтобы Наполеон погиб от голода, или воевать в сорокаградусный мороз и защищать державу, основанную на совершенно иных ценностях, чем индивидуальный комфорт.

«Поросята Петры» (поросенок Петр является в Рунете символом эмиграции из России) всегда готовы поехать куда угодно за комфортом и деньгами. Разве эти люди русские?

Я много раз сталкивался с такими людьми как в реальной жизни, так и на бескрайних просторах Интернета. Расскажу про один случай в дороге.

Когда я еду в поезде, избежать разговоров о моей эмиграции невозможно. И вот однажды со мной в купе ехала худенькая блондинка со своей тучной мамашей. Конечно же, они, как и продавщица пирожков, пришли в шок от моего решения жить в России. Разница состояла лишь в том, что с продавщицей пирожков и ее непониманием принятого мною решения я не был вынужден делить одно купе и провести двенадцать часов в замкнутом пространстве.

Узнай Россию Узнай Россию

После несколько часов интенсивных расспросов у блондинки поехала крыша, особенно когда я сказал, что женат на русской, у нас уже есть ребенок и наши жизненные планы связаны с Россией.

– Ты шутишь! Как ты можешь так наказывать ребенка? – сказала она.

– Наказывать? – спросил я.

– Как ты можешь приговорить своего ребенка жить в этой стране? Тут все друг друга убивают, образования нет, а если дочка заболеет, то умрет в обычной русской больнице. Это страна быдла и воров…

На это я с сарказмом ответил, что в таком случае Россия очень похожа на мой родной город Кливленд, поэтому возвращаться бессмысленно.

– А твоя русская жена, как она может тебя в этом поддерживать? – разозлившись, спросила она.

– Да, она пока выбирает Россию.

– Ты врешь! Любая нормальная (пример коллективного менталитета в действии) русская девушка вышла бы за тебя замуж только ради твоего паспорта.

Узнай Россию Узнай Россию

– Нет, она со мной потому, что любит меня и считает меня хорошим отцом.

– Если твоя жена вышла замуж за тебя и не хочет американский паспорт, то она точно чокнутая!

Когда кто-нибудь, даже если это девушка, оскорбляет мою жену, я быстро прихожу в ярость. Меня можете легко называть «*удаком», но мою жену трогать нельзя!

–Может быть она и чокнутая, зато ты шлюха, готовая прыгнуть в койку к любому за этот паспорт.

И всем присутствующим в купе стало очень неприятно. До Москвы оставалось пять часов.

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