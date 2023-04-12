Откуда в России взялись деревни с космическими названиями Марс, Венера и Уран?

У нас есть десятки населенных пунктов, названных в честь разных планет. И появились они примерно в одно и то же время.

Марсиане живут среди нас, и это не шутка. Если посмотрите на карту страны, то обнаружите буквально десятки населенных пунктов с космическими топонимами. В России есть и Марсы, и Венеры, и Юпитеры, и Луны, и Орионы в самых разных регионах. Там, однако, не ведется никаких космических разработок, да и космонавтов не готовят. Как же они связаны с космосом?

Солнечная система на Земле

Деревня Марс в Рузском районе Московской области Mark Nakoykher (CC BY-SA 4.0) Mark Nakoykher (CC BY-SA 4.0)

На северо-западе от Москвы, вблизи старинного города Рузы, есть указатель на деревню Марс, мимо которого просто невозможно проехать, не сделав фото. На сегодняшний день в ней зарегистрировано всего несколько десятков жителей-марсиан и нет никаких достопримечательностей.

Впрочем, такие же деревни есть в Ростовской, Орловской, Нижегородской, Кировской, Калужской, Курганской областях, а также в Башкирии. И все они действительно были названы в честь планеты Марс.

Венера, район города Липецка @olessacherk @olessacherk

Вторая по популярности планета, в честь которой названы населенные пункты – это Венера. Такие поселки имеются под Самарой, Оренбургом, в Мордовии. Поселок Венера в Липецкой области в 1970-х годах стал микрорайоном самого города.

Несколько деревень в Башкирии и Брянской области носят имя Юпитера, в Оренбургской области сеть село Уран, в Татарстане – деревня Нептун. Под Смоленском и Тулой есть поселки, названные Луной. А в Чувашии и в Мордовии – по своей Полярной звезде.

Мечты о космосе

Деревня Марс. Вид с фестивальной поляны высокого берега Междуречья Ivan Krivosheev (CC BY-SA 4.0) Ivan Krivosheev (CC BY-SA 4.0)

Все эти населенные пункты появились в 1920–1930-е годы, когда молодое советское государство активно занималось повышением грамотности среди населения и культурным просвещением. Советский краевед Валентин Прохоров, который изучал топонимику Липецкой и Воронежской областей, писал, что «космические» названия были связаны с распространением атеистических и естественнонаучных знаний в селе.

Одной из главных тем того периода стали работы ученого Константина Циолковского об освоении космоса, которая была романтизирована и растиражирована в массовой культуре.

Поселок Марс, колхоз «Красный партизан» в Ростовской области, 1969 В. Козлов/Sputnik В. Козлов/Sputnik

В 1924 году вышел фильм «Аэлита» по повести Алексея Толстого о полете на Марс и планах героев совершить там революцию. В 1935 году был снят фильм «Космический рейс» об экспедиции на Луну, сценарий для которого был написан под руководством Циолковского. Фильм пользовался огромным успехом.

Новые населенные пункты также были названы в духе времени и сохранились до сих пор.

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