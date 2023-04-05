Что такое православный крестный ход?

Крестный ход – уникальная черта восточного христианства. А в России он вобрал в себя еще и элементы древнерусских ритуальных процессий.

Первый крестный ход каждый христианин совершает вокруг купели сразу после таинства крещения. Большинство христиан делают это на руках взрослых, так как сами они еще младенцы. По правилам таинства крещения, после троекратного погружения в купель и миропомазания «новоизбранный воин Христов» трижды делает обхождение купели за священником, который держит в руке крест. Если крестят младенца, то его несет на руках восприемник.

Крестный ход на реку Великую, 1980-е Станислав Шаклеин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Крестный ход – это торжественное церковное шествие, когда верующие с пением молебных канонов следуют за святым крестом и иконами, священниками и певчими. Они обходят вокруг какого-то определенного места, например храма или города, или идут по направлению к нему. Особенность крестного хода состоит в том, что это богослужение совершают вне стен храма, оно открыто для всех.

Откуда произошел крестный ход?

«Трубы Иерихонские», Давид Тиссо The Jewish Museum, New York/Public Domain The Jewish Museum, New York/Public Domain

Крестный ход – древняя христианская традиция, хотя в Библии под таким названием она не упоминается. В Ветхом Завете говорится о двух подобных шествиях: обходе стен Иерихона с ковчегом Завета и о перенесении ковчега Господня царями Давидом и Соломоном. Эти шествия можно считать прообразом крестного хода, как и вход Господень в Иерусалим, когда Иисуса Христа сопровождал народ с криками «Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»

Считается, что крестные ходы появились как ответ на еретические шествия, которые проводили еретики-ариане в Константинополе во времена Иоанна Златоуста (IV век н. э.). В противоположность им были учреждены христианские ходы с пением псалмов, ектений, гимнов и молитв. Из византийской традиции крестный ход и перешел к русским православным христианам.

Какими бывают крестные ходы?

«Крестный ход в Курской губернии». Илья Репин, 1880–1883 Третьяковская галерея/Public Domain Третьяковская галерея/Public Domain

Крестные ходы делятся на общецерковные (уставные) и произвольные. Уставные проводят как обязательную часть богослужения. Например, крестный ход на Пасху, крестный ход к водоему на Крещение Господне или троекратное обхождение верующими храма после его освящения.

Произвольные крестные ходы совершаются по благословению священника. К таким относят, например, ходы с молебнами на поля во время засухи или ходы в память святых или случаев чудесной помощи Божией.

По времени проведения крестные ходы бывают однодневными (чаще всего) и многодневными, когда верующие проходят много километров с остановками для ночлега.

Крестный ход как фактор объединения

«Крестный ход». Илларион Прянишников, 1893 Русский музей/Public Domain Русский музей/Public Domain

В XVII веке вопрос о направлении крестного хода стал одним из ключевых в споре между сторонниками «старого» и «нового» обрядов. Традиционно крестный ход совершался «посолонь» – «по солнцу» или по часовой стрелке. Никоновские реформы направили это движение против солнца (против часовой), что и стало предметом споров и одной из причин раскола Русской православной церкви.

Однако со временем крестные ходы стали одним из немногих ритуалов, которые объединили древлеправославных и христиан. С момента раскола церкви старообрядцам было запрещено проводить крестные ходы, звонить в колокола, возводить храмы и т. д. Однако славить Господа древлеправославные не прекращали. При этом многие почитаемые древние иконы оказались внутри новых храмов, куда старообрядцам было запрещено входить. Получается, что только крестный ход, при котором кресты и святые образа выносили из храма, был шансом для старообрядцев помолиться на них.

Главный смысл любого крестного хода сформулирован еще в Евангелии от Матфея: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», – говорит Христос. Шествующие за крестом и иконами в торжественной процессии веруют, что духовно ими предводительствует сам Иисус.