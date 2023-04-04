Как нефть и газ сблизили СССР и Западную Германию после войны

В 1950-х Советский Союз и ФРГ установили торговые отношения, подписав Соглашение о товарном и платежном обороте. Инициатива столкнулась со множеством препятствий. С политической точки зрения ей угрожали кризисы в отношениях между востоком и западом, в том числе жесткая внешняя политика Советского Союза и неприязнь западногерманского руководства к Москве.

С практической точки зрения западногерманскому бизнесу пришлось столкнуться с бюрократией и недостатком гибкости, свойственными советской плановой экономике. Однако в целом Москва относилась к немецким предпринимателям очень положительно, ценя их «скорость и точность», как отмечает бывший директор Федерального института восточных и международных исследований в Кёльне Генрих Фогель.

Канцлер Вилли Брандт выступает с правительственным заявлением в немецком Бундестаге в Бонне 28 сентября 1969 года. Egon Steiner/Getty Images Egon Steiner/Getty Images

Советский Союз в основном поставлял в ФРГ сырье: уголь, древесину, хлопок, нефть. в 1956 Москве сыграл на руку Суэцкий кризис, разразившийся в 1956 году, сыграл на руку СССР и вынудил западные державы искать новые источники энергоресурсов. ФРГ в свою очередь продавала СССР станки, чугун и сталелитейную продукцию, в том числе трубы для нефтяных и газовых трубопроводов. Многомиллионными были контракты на трубы таких западнонемецких компаний как Mannesmann, Phoenix-Rheinruhr, Krupp, Siemens, Thyssen и других.

Канцлер Вилли Брандт и Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин подписывают Московский договор. 12 августа 1970 года. Legion Media Legion Media

В 1963 это сотрудничество было приостановлено из-за вмешательства Вашингтона. Холодная война набирала обороты, незадолго до этого случился Карибский кризис. Однако, политическое решение канцлера ФРГ Конрада Аденауэра означало большие убытки для бизнеса, поэтому в отношениях предпринимателей и правящей партии ХДС/ХСС наступило похолодание.

«Сделка века»

Слева направо: госсекретарь Федеральной канцелярии Эгон Бэр, канцлер Вилли Брандт, министр иностранных дел Вальтер Шеель, пресс-секретарь правительства Рюдигер фон Вехмар и госсекретарь Федерального министерства иностранных дел Пауль Франк на Красной площади в Москве. Sven Simon/Imago/Global Look Press Sven Simon/Imago/Global Look Press

В том же году канцлер подал в отставку. В 1969 году его место занял Вилли Брандт с его «новой восточной политикой», куда более благоприятствовавшей диалогу с социалистическими странами. «Наши национальные интересы не позволяют нам стоять между Западом и Востоком, нашей стране необходимо сотрудничество и координация с Западом и понимание с Востоком», – говорил канцлер.

Торговля с ними уже не была так тесно связана с политикой, как раньше. Если в 1968 итоговый оборот ФРГ с СССР составлял 567 млн. долларов, то в 1969 он уже достиг 740 млн. долларов, указывает в статье Генрих Фогель.

Подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР в ФРГ. 1 февраля 1970 года, город Эссен (Германия), конференц-зал отеля «Кайзерхоф». Газпром

1 февраля 1970 года в немецком Эссене было заключено историческое соглашение — сделка века, получившая название «Газ — трубы». ФРГ поставляла в СССР оборудование для строительства газопровода в Западную Европу в обмен на газ из недавно обнаруженных западносибирских месторождений. С немецкой стороны в контракте участвовали концерны Mannesmann и Ruhrgas — первый производил трубы, второй реализовывал советский газ в ФРГ — и Deutsche Bank, профинансировавший сделку кредитом на 1,2 млрд немецких марок. Поставка газа были начаты через 3 года.

Так началось энергетическое сотрудничество Бонна с Москвой, которое приобрело еще большее значение после начала войны Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем в октября 1973 года. Для Запада конфликт имел серьезные последствия, т.к. Организация арабских стран-экспортеров нефти установило эмбарго на вывоз в страны, поддерживающие Израиль. Конфликт на Ближнем Востоке привел к радикальным изменениям в энергетической политике не только самой ФРГ, но и других стран Западной Европы. Чтобы снизить зависимость от ближневосточной нефти, помимо прочего, были увеличены закупки нефти и газа у СССР.

На заводе концерна "Маннесманн АГ", трубы которые поставлялись в СССР Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

В политике готовность государств к сотрудничеству выразилась в подписании 12 августа 1970 года другого исторически важного Московского договора, который стал первым результатом «новой восточной политики» немецкого канцлера. Вилли Брандт и Леонид Брежнев выразили свою приверженность целям разрядки и поддержания международного мира. Документ стал отправной точкой в налаживании отношений добрососедства и сотрудничества между ФРГ и Советским Союзом, а также заложил основу для последующих договоренностей и соглашений, которые в конечном счете привели к объединению Германии.

Тайные переговоры

В 1979 году незадолго до Рождества в монументальном здании Госплана рядом с Красной площадью собралось секретное совещание. С одной стороны — трое немецких банкиров, с другой — Николай Байбаков, председатель Госплана, правительственного органа по планированию и контролю за развитием народного хозяйства СССР.

«"Надеюсь, они никогда не узнают, что я вам это показываю", — сказал он и показал нам указкой на карту Европы и Азии, внизу которой я отчетливо увидел штемпель "Секретно. Генеральный штаб Вооруженных сил СССР". На карте была изображена точная иллюстрация дальнейшей газовой экспансии в интересах мирного проекта сотрудничества. Нам запомнились трубопроводы с полуострова Ямал в Восточной Сибири в Ужгород на Западной Украине, и мы предвидели их политическое значение», – вспоминал эту встречу один из представителей Германии.

Немецкие трубы фирмы "Маннесманн" устанавливают на одном из участков газопровода Уренгой-Ужгород, 1982 Борис Бабанов/Sputnik Борис Бабанов/Sputnik

Речь шла о втором проекте строительства газопровода. К участию в рискованной инициативе были приглашены все те же участники — Mannesmann, Ruhrgas, Deutsche Bank. Обсуждался невиданный доселе в международных отношениях кредит в размере 10 млрд. немецких марок. На предварительные переговоры в центральном правлении Deutsche Bank в Дюссельдорфе из-за высочайшего уровня секретности даже не пустили переводчика.

По началу переговоры развивались быстро, однако на перспективе сотрудничества вновь отразилась международная обстановка. На рубеже 1970-1980-х противостояние западного и восточного блоков обострилось: СССР ввел войска в Афганистан, а США с недавно пришедшим к власти президентом Рональдом Рейганом проводили более жесткий курс по отношению к Советскому Союзу.

Символическая закладка будущего здания представительства "Deutsche Bank AG" в Москве А. Блинов/Sputnik А. Блинов/Sputnik

Именно позиция Вашингтона и его попытки ввести эмбарго на поставку оборудования для строительства газопровода стали основным камнем преткновения на пути к реализации проекта. Однако европейские страны, бывшие поставщиками СССР в этом проекте, не поддержали меры, предпринятые США, и отказались вводить подобные ограничения. Несмотря на критику, обсуждение — сначала тайное, позднее официальное — продвигалось, во многом благодаря открытию представительства Deutsche Bank в Москве еще в марте 1973 года.

После долгого противостояния Канцлера Гельмута Шмидта и его преемника Гельмута Коля с одной стороны и Рейгана с другой проект был сокращен — но реализован. В 1989 году газопровод «Ямбург» был введен в эксплуатацию.

Начало прокладки газопровода «Ямбург» («Прогресс») , 1986 Алексей Курбатов/Sputnik Алексей Курбатов/Sputnik

До 1990 года ФРГ занимала ведущее место в торговле СССР с капиталистическими странами. К этому моменту в Советском Союзе уже несколько лет длилась эпоха перестройки — масштабных политических и экономических перемен. В то же время в советской экономике начался спад. В 1991 году СССР распался, открыв новые возможности для немецкого бизнеса уже на постсоветском пространстве.

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