Как Климент Ворошилов стал первым советским маршалом

Этот военачальник не блистал полководческими талантами. Однако фанатичная преданность Сталину обеспечила ему высокое положение в советском государстве.

«И первый маршал в бой нас поведет!» — пелось в популярной советской песне о Клименте Ефремовиче Ворошилове. Формально он не был первым Маршалом Советского Союза, поскольку одновременно с ним 20 ноября 1935 года высокое воинское звание было присвоено еще четверым военачальникам. Однако, в народном сознании именно Ворошилов занял особое место, на порядок выше, чем его коллеги.

Климент Ефремович Ворошилов Sputnik Sputnik

Климент Ефремович действительно обладал куда большим влиянием, нежели другие военачальники. С 1925 года он возглавлял военное ведомство страны, первоначально как народный комиссар (нарком) по военным и морским делам СССР, а с 1934 года — как нарком обороны.

Кроме того, Ворошилов являлся близким другом и соратником самого «великого вождя и учителя» Иосифа Сталина, с которым они познакомились еще в годы Гражданской войны. Советский лидер высоко ценил исполнительность и личную преданность Климента Ефремовича.

Нарком обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов встречается с комсомолками. Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Покровительство Сталина очень помогло Ворошилову во второй половине 1930-х годов, когда у последнего возник конфликт со своим заместителем, крайне амбициозным и честолюбивым маршалом Михаилом Тухачевским. Видение методов повышения обороноспособности страны у военачальников различалось, и, поскольку у каждого нашлись свои сторонники, в военно-политическом руководстве СССР наметился явный раскол.

В конечном итоге, Сталин поддержал своего давнего друга. В 1937 году «Красный Наполеон» Тухачевский и несколько разделявших его взгляды военачальников были арестованы, обвинены в подготовке государственного переворота и вскоре расстреляны.

Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в национальных костюмах, подаренных им делегатами - участниками совещания передовых колхозников Туркмении и Таджикистана. Sputnik Sputnik

В благодарность Ворошилов принял активное участие в начавшихся вскоре в стране масштабных репрессиях против командного состава Красной Армии. Он решительно направлял в органы НКВД списки подлежащих аресту командиров с резолюцией немедленно забирать «всех подлецов». Когда его арестованный друг командарм 1-го ранга Иона Якир отправил ему письмо, в котором уверял наркома в своей невиновности, тот заявил: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека».

Ворошилов лично подписал 185 расстрельных списков. К весне 1939 года из пяти Маршалов Советского Союза в живых остались лишь двое, и одним из них был Климент Ефремович.

Генрих Ягода, Александр Егоров, Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский и Ян Гамарник на Красной площади. Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru

При Ворошилове на посту наркома обороны Красная Армия полностью перешла от устаревшего территориально-милицейского принципа комплектования на кадровый, регулярно оснащалась современными образцами вооружения. Кроме того, началась массовая подготовка командного состава, заработала система допризывной военной подготовки молодежи, был сделан мощный рывок в развитии военно-морского флота и воздушно-десантных войск.

Однако, тяжелая и кровопролитная Зимняя война против маленькой Финляндии 1939-1940 годов продемонстрировала, что советские Вооруженные силы являлись не столь грозной силой, какой хотели казаться. Выявились колоссальные проблемы с управлением войсками, их снабжением, боевой подготовкой и боевым слаживанием частей и подразделений. Уровень обучения командного состава оказался неудовлетворительным, а в самом Народном комиссариате обороны «вскрылась большая запущенность».

«Клим Ворошилов показывает, как надо стрелять». МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Способность Климента Ефремовича эффективно управлять военным ведомством часто подвергалась сомнению со стороны других военачальников. Так, кроме Тухачевского его активно критиковал и маршал Георгий Жуков.

«Нужно сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно», — утверждал знаменитый полководец.

Нарком обороны Климент Ворошилов принимает военный парад на Красной площади. Георгий Петрусов/Sputnik Георгий Петрусов/Sputnik

То, как слабо проявили себя советские войска в Зимней войне, заставило и Сталина пересмотреть свое отношение к маршалу. В мае 1940 года Климент Ефремович был снят со своей должности, которую он занимал почти пятнадцать лет.

Тем не менее, «отец народов» не собирался отстранять своего верного фаворита от власти. Ворошилов занял пост председателя Комитета обороны при Совете Народных Комиссаров СССР, курировавшего важнейшие вопросы обороноспособности государства.

После начала войны против нацистской Германии Сталин предоставил Клименту Ефремовичу шанс проявить себя в качестве полководца, однако его командование войсками Северо-Западного направления и Ленинградским фронтом закончилось выходом войск противника на ближайшие подступы к городу. В дальнейшем маршал неоднократно посещал фронты в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования и оказывал помощь при подготовке военных операций, но к непосредственному командованию войсками больше не привлекался.

Куда эффективнее Ворошилов действовал осенью 1942 году на посту Главнокомандующего партизанским движением. Его усилиями была введена действенная схема управления партизанскими силами, были решены многие проблемы подготовки кадров, обеспечения и снабжения отрядов и т.д. В дальнейшем он возглавлял Трофейный комитет и принял участие в Тегеранской конференции.

Никита Хрущев и Климент Ворошилов на отдыхе в Крыму. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Преданный Ворошилов оставался подле вождя до самой его смерти в 1953 году, однако и после ухода своего покровителя не потерял политический вес. Спустя четыре года он примкнул к так называемой антипартийной группе в попытке лишить власти Никиту Хрущева.

Попытка оказалась неудачной, но Клименту Ефремовичу повезло. Как самостоятельная единица престарелый маршал не представлял для Хрущева никакой опасности, и тот не стал добиваться его исключения из Коммунистической партии, как это произошло с другими членами разгромленной группы. Вскоре Ворошилов удалился на покой и последние годы жизни посвятил написанию мемуаров.