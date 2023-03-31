Почему «Король и Шут» и их страшные сказки в стиле панк-рок до сих пор так популярны?

Участники группы «Король и Шут» Михаил Горшенев и Андрей Князев (слева направо) во время выступления на территории Зеленого театра ЦПКиО им. Горького

Хоррор-панк появился еще в конце 1970-х в США, но нигде он не был так популярен, как в России. Все благодаря этой группе.

В середине 1990-х песни «Лесник» (про волков-людоедов) и «Кукла колдуна» (про девушку, ставшую жертвой черной магии), кажется, звучали на каждом углу. Но любая слава проходит. Изменились вкусы, сменились поколения, в моде совсем другая музыка. И вдруг – хиты «Короля и Шута» снова в музыкальных чартах, а сериал об истории группы ставит рекорды просмотров. Как это произошло? Спойлер: помог TikTok.

Бременские панки

Выступление «Короля и Шута» в Москве Антон Белицкий/Global Look Press Антон Белицкий/Global Look Press

К началу 1990-х у российской панк-музыки было несколько столиц. Вечных соперников Москву и Петербург заглушал сибирский Lo-Fi. Стили – самые разнообразные, от ска-панка до нойза. Однако даже на этом фоне петербургская команда «Король и Шут» выделялась особо. Никакой социальной критики, никакой обсценной лексики. Симпатии к анархизму, панковский драйв и косухи они сочетали со сказочными и фэнтези-сюжетами в поэтике. Каждая песня – маленький зловещий мюзикл с неожиданной развязкой. И уж совсем невиданное для панка дело – солирующая скрипка!

«Король и Шут» на рок-фестивале в Петербурге Photoagency Interpress/Global Look Press Photoagency Interpress/Global Look Press

Оба фронтмена группы, Андрей Князев (Князь) и Михаил Горшенев (Горшок), первой прослушанной рок-пластинкой в жизни называли, как ни странно, советский аудиоспектакль-мюзикл «Бременские музыканты» (1969). Парни выросли, но не повзрослели. И фактически продолжили дело «Бременских». Если The Misfits, американские родоначальники хоррор-панка, брали сюжеты из дешевых ужастиков и научной фантастики, то «Король и Шут» вдохновлялись западноевропейским фольклором: колдуны, ведьмы, вампиры. Хотя мог появиться и славянский водяной, и Дагон из рассказа Лавкрафта, и корсары, явно навеянные франшизой «Пираты Карибского моря».

Андрей Князев (Князь) на рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Два лидера прекрасно дополняли друг друга. Князев написал большинство текстов, Горшенев – музыку. Они часто пели дуэтом – два ярких баритона: у Князя повыше, у Горшка пониже. Горшок «брал» аудиторию не только интересным тембром, но и сумасшедшей энергетикой. Он актерски отыгрывал роль в каждой песне. Его концертный образ прямо отсылал к средневековому шуту: ирокез, напоминавший шутовской колпак, и щербатая улыбка – в детстве Горшок потерял четыре зуба, когда поспорил во дворе, что удержится на турнике без рук силой одной лишь челюсти.

Запрыгнул на скалу

За считаные годы «Король и Шут» не только стали самой популярной панк-группой, но и одной из самых известных рок-команд в стране. Они собирали самые крупные площадки, выступали хедлайнерами на главных фестивалях, разогревали The Stranglers и The Exploited, получили премию MTV Russia. В 2000-м песня «Прыгну со скалы» полгода продержалась на вершине чарта «Нашего радио», главной рок-радиостанции России. В топе-500 лучших песен русского рока (по версии той же радиостанции) она стала 19-й, а на первую строчку попал тот самый «Лесник».

Михаил Горшенев (Горшок) и гитарист Александр Леонтьев (Ренегат) (слева направо) на концерте в клубе Arena Moscow, посвященном выходу нового альбома группы «Праздник Крови» Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Иными словами, в 2000-е в России было невозможно не знать группу «Король и Шут» или не слышать хотя бы одну их песню. Они стали «народной» группой. Однако по мере популярности за ними закрепилась одиозная репутация «группы для гопников» – городской шпаны, которая приходит на концерты погорланить песни, выпить пива и подраться. Музыкальные критики относились к ним с откровенным пренебрежением, да и среди фанатов рока долго считалось чем-то неприличным признаться в симпатиях к музыкантам.

Зрители на музыкальном фестивале «Нашествие-2012» в Тверской области Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Противоречия разрывали и саму группу. Горшок хотел больше панковского максимализма и более тяжелого звучания в духе The Exploited. Он публично признавался, что ненавидит фолк-роковые песни «Прыгну со скалы» и «Кукла колдуна», которые написал и исполнял один Князь без Горшка. Хотя именно эти треки фактически вытащили «КиШ» из панковского гетто и принесли группе всероссийскую популярность. Наконец, сам формат коротких сказок тяготил Горшка – он мечтал о большой форме. Вдохновившись фильмом Тима Бертона о Суини Тодде, он задумал сделать настоящий мюзикл о знаменитом серийном убийце-брадобрее. Князь отказался участвовать и в 2011 году ушел, создав собственную группу.

Михаил Горшенев (Суини Тодд) (на втором плане) и певец Никита Селедцов (Мясник) (на первом плане) в сцене из зонг-оперы Todd режиссера Владимира Золотаря в ДК МАИ Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Зонг-оперу ужасов Todd Горшенев все-таки сочинил и сыграл в ней заглавную роль, однако вскоре – летом 2013 года – скоропостижно скончался. Он не дожил три недели до своего 40-летия. Группа «Король и Шут» официально перестала существовать.

Панк-ренессанс

Санкт-Петербург. Во время гражданской панихиды по солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу во Дворце спорта «Юбилейный» Руслан Шамуков/TASS Руслан Шамуков/TASS

Хотя пик популярности группы пришелся на 2000-е, нельзя сказать, что после смерти Горшка ее все забыли – поколение, выросшее на песнях «Короля и Шута», своим кумирам не изменило. Хиты не уходят из ротации на радио, их регулярно перепевают, фанаты футбольного клуба «Зенит» даже положили речевку на мелодию «Куклы колдуна». Однако в начале 2020-х происходит нечто удивительное – «Король и Шут» неожиданно переживает новую волну популярности.

Рустам Мосафир/Плюс студия; Лунапарк; Лига Фильм, 2023 Рустам Мосафир/Плюс студия; Лунапарк; Лига Фильм, 2023

Началось все с очередного кавера в ТВ-шоу «Голос». В декабре 2020-го «Куклу колдуна» перепел Дмитрий Венгеров (ролик на YouTube собрал 1,6 млн просмотров). В январе 2021-го победитель «Евровидения» Александр Рыбак сыграл ее на скрипке – этот ролик в TikTok посмотрели более 300 тыс. раз. И песня неожиданно завирусилась, подтянув за собой другие. На сегодня ролики в TikTok по хештегу #корольишут собрали 50,4 млн просмотров, а конкретно по хештегу #куклаколдуна – и вовсе 144,1 млн. Это только вершина айсберга. Хиты разошлись на мемы, их перепевают, монтируют для них любительские клипы. Зумеры, лишенные предубеждений своих родителей, разглядели в «Короле и Шуте» и отличные тексты, и запоминающиеся риффы, и неочевидные аранжировки. Вслед за молодежью прозрела и музыкальная критика – первые серьезные статьи о творчестве группы выходят только сейчас.

Зрители на концерте группы «Король и Шут», проходящем в рамках прощального тура в память о лидере коллектива Михаиле Горшеневе, в клубе Stadium Live Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Рекордные цифры не остались незамеченными. «Кинопоиск», один из крупнейших в стране видеосервисов, дал зеленый свет восьмисерийному фильму о карьере группы. Это уникальный прецедент для российской киноиндустрии, где байопиков, как правило, удостаиваются культурные герои советской эпохи. Продюсеры не прогадали – вышедшие в марте два первых эпизода сериала «Король и Шут» за шесть дней посмотрели более 1,3 млн подписчиков, что абсолютный рекорд платформы. А сама группа триумфально вернулась в музыкальные чарты. В начале месяца сразу три первые строчки рейтинга прослушиваний сервиса «Яндекс Музыка» оккупировали песни «Короля и Шута», а всего в топ-100 вошло 22 композиции группы.

Nadezhda Lebedeva/Global Look Press Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

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