Сколько всего у России антарктических станций? (ФОТО)

Целую сеть очень разных научных баз в Антарктиде создали в СССР и используют до сих пор.

Антарктида – континент, который был открыт последним, всего 203 года тому назад. Но добраться до самого холодного места Земли было лишь первым испытанием. Закрепиться в этих краях – вот настоящий вызов. На это ушло еще почти 80 лет.

Местные научные станции очень важны: тут собираются данные о климате Земли, арктической фауне, изменениях магнитного и электрического полей в атмосфере, а также постоянно ведутся метеорологические наблюдения. Материк считается маркером глобальных изменений в этих сферах, так как наиболее удален от промышленных центров и производств.

У России таких станций здесь семь - «Восток», «Мирный», «Беллинсгаузен», «Новолазаревская», «Прогресс», «Русская» и «Молодежная». И каждая из них чем-то примечательна.

Мирный – самая первая советская станция

Никита Назаров/Sputnik Никита Назаров/Sputnik

Станцию основали в феврале 1956 года во время первой советской экспедиции (и назвали в честь открывшего континент парусного шлюпа). Закономерно она стала главной базой для исследований, откуда шло руководство и оснащение всех последующих станций. В начале здесь жили 150-200 полярников, но в последние годы их количество сократилось до 15-20. Управление же другими станциями перешло к более современному «Прогрессу».

Восток – самая известная станция

Алексей Никольский/Sputnik Алексей Никольский/Sputnik

Построена в декабре 1957 года во время второй советской антарктической экспедиции. Она единственная находится почти в самом центре материка (все остальные стоят на берегах заливов и побережьях), в экстремально холодной точке: в 1983 году здесь зафиксировали -89,2 градуса. Толщина льда под ней достигает 3700 метров, а прямо под станцией и этим ледяным панцирем – крупнейшее в Антарктиде подледное реликтовое озеро Восток. Благодаря ему станция стала известна на весь мир. Его открыли советские ученые и это настоящая «капсула времени», ведь незамерзающее озеро изолировано от внешнего мира уже миллионы лет. В его исследованиях ученые надеются получить ответы на вопросы зарождения жизни на Земле и других планетах.

Новолазаревская – станция с баней

Б. Кувшинов/Sputnik Б. Кувшинов/Sputnik

Появилась в 1961 году и до сих пор является перевалочным пунктом на пути туристов к Южному полюсу. Тут они проходят акклиматизацию, любуясь почти инопланетными ландшафтами: в долине есть голые 200-метровые холмы и чистейшими озерами между ними.

С 2007 года станция стала особенно привлекательной, потому что обзавелась единственной в Антарктиде русской баней.

Молодежная – бывшая столица Антарктики

Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Долгое время это была неофициальная столица советской Антарктики, поскольку в 1962-м здесь был выстроен практически небольшой город. Станция включала в себя около 70 строений с улицами, жилыми комплексами, научными лабораториями, нефтебазой и аэродромом, куда могли садиться крупные пассажирские лайнеры. Зимой, в самый безлюдный период, тут находились около 500 человек, а летом - до 1400.

В 1999 году некогда круглогодичную станцию на время законсервировали, а в 2006-м перевели на сезонный режим.

Беллинсгаузен – станция с церковью

Никита Назаров/Sputnik Никита Назаров/Sputnik

В 1968-м ее построили и назвали в честь Фаддея Беллинсгаузена, русского адмирала и одного из первооткрывателей Антарктиды. Она расположилась на острове Кинг-Джордж, одном из самых благоприятных здесь по климату мест. Температура самого холодного месяца (августа) – всего - 6-7°С. За это российские полярники прозвали станцию «курортом». Тем более, что даже в зимние «изоляционные» месяцы, когда жить на станции остается минимальное количество полярников, на Беллинсгаузене не скучно: рядом есть соседи - чилийская станция «Фрей» и китайская «Чанчэн».

Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

На антарктическом «курорте» с 2004 года есть и своя деревянная церковь – это самый южный на Земле постоянно действующий православный храм.

Русская – «полюс ветров»

Никита Назаров/Sputnik Никита Назаров/Sputnik

Основанная в 1980 году, она уже в первый год работы показала, что построена в одном из самых суровых районов даже для Антарктики. Все дело в сильных штормовых ветрах, иногда превышающих 70 м/с. Ветер может начаться в любое время года и длиться по несколько недель. Поэтому станцию прозвали «полюсом ветров». Ледовая обстановка тут такая сложная, что у судов есть всего три недели в году, чтобы подойти к берегу. Несмотря на это станция важна: район Западной Антарктиды, где она находится – один из самых малоизученных. Поблизости нет ни одной обитаемой точки.

Прогресс – современный центр российского присутствия в Антарктике

TASS TASS

Станция, построенная в 1989-м, и сейчас оправдывает свое название - по оснащенности она лучше всех. Сегодня это главная российская полярная станция с новым зимовочным комплексом, спортзалом, сауной, теннисными и бильярдными столами, жилыми комнатами и, конечно, современными лабораториями.