Как «Коридор смерти» спас блокадный Ленинград от голода

С 1943 года эта железная дорога стала главным маршрутом для снабжения продовольствием умирающей северной столицы. Однако коридор был узкий и полностью простреливался немецкой артиллерией.

Целых 16 месяцев во время Великой Отечественной войны Ленинграду пришлось выживать в плотном кольце окружения, организованном немецкими и финскими войсками. Единственная связь города с остальной частью СССР осуществлялась по проходившей по Ладожскому озеру «Дороге жизни», по которой, однако, удавалось завезти лишь малую долю необходимого.

Неоднократные попытки прорвать блокаду страдающего от голода Ленинграда терпели крах, пока наконец в начале 1943 года Красной армии не улыбнулась удача. 18 января в ходе операции «Искра» советские войска пробили по южному берегу Ладожского озера сухопутный коридор длиной 33 км и шириной всего 11 км, соединивший многострадальный город с «большой землей».

Голодающие дети Ленинграда Борис Уткин Борис Уткин

Ленинград отчаянно ждал поезда с продовольствием. Еще не завершились бои, а советские строители уже приступили к возведению здесь железнодорожной линии, ставшей официально известной как «Дорога Победы». Между тем многие знали ее под другим именем – «Коридор смерти».

Трудная задача

Как ни старались, советские войска так и не смогли расширить освобожденный плацдарм, и для прокладывания железнодорожных путей пришлось довольствоваться узкой полоской земли. Крайне болотистая и сильно пересеченная местность хорошо просматривалась с занятых противником Синявинских высот (Красная армия овладела ими лишь в сентябре 1943 года) и находилась под его огневым контролем.

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Работы начались 22 января, спустя всего четыре дня после прорыва блокады, в условиях снежных буранов и постоянного артиллерийского и минометного обстрела. «Снег по пояс, мороз, а под снегом вода хлюпает, – вспоминал командир 57-го железнодорожного батальона майор Ященко. – Машинам не пройти. В ход пошли трофейные мешки. В них насыпали грунт в карьере и таскали на плечах к полотну. Возили землю и на санках. Даже какую-то немецкую коляску на резиновом ходу приспособили для перевозки грунта. Сделали насыпь, а она стала оседать в болото. Пришлось сначала по торфу делать слани, а уж потом сыпать землю. Дня не хватало, люди работали ночью».

Вдобавок ко всему железную дорогу требовалось проложить через реку Неву. 24 января началось строительства моста – низководного и без судоходных пролетов. Спустя некоторое время в 500 метрах ниже по течению стал возводиться другой мост, высотой 8 метров и уже способный пропускать корабли.

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Удары противника по мостам практически не прекращались. Пока одно поврежденное сооружение восстанавливали, в дело вступал его дублер.

«Коридор смерти»

Первый эшелон с продовольствием прибыл в Ленинград уже 7 февраля. Поезда отправляли в темное время суток, при этом грузы шли и в обратном направлении – продолжавшие работать в городе заводы поставляли на фронт свою продукцию военного назначения.

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Официальному названию железной дороги многие строители, служащие и охранявшие ее войска предпочитали неофициальное – «Коридор смерти». Во время ее строительства не было ни дня, чтобы под огнем противника здесь не погибли несколько десятков человек.

Люди гибли и после начала полноценного функционирования этого важного логистического маршрута. Чтобы минимизировать потери, на дорогу вышли регулировщицы с фонарями, которые, скрывая свет от вражеских наблюдателей, предупреждали машинистов о повреждении путей или разрушении следовавшего впереди состава.

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Наиболее опасным участком дороги считался 30-й километр, на котором заканчивался лес и начиналась поросшая мелким кустарником поляна. Здесь советские поезда были как на ладони, что вынуждало машинистов выкручиваться как только можно.

«Мы действовали так: следуя через лес, набирали высокую скорость, а по выходе на открытое место закрывали регулятор, – вспоминал машинист Василий Елисеев. – За это время уголь в топке прожигался так, что не было дыма. Без дыма и пара паровоз шел до следующего километра, где начинался уклон, и состав мчался несколько километров по инерции. Затем приходилось открывать пар. Увидев его, фашисты сразу же открывали огонь. Снова приходилось сильно разгонять поезд, снова закрывать регулятор и какое-то расстояние следовать по инерции. Гитлеровцы, потеряв ориентир, прекращали огонь, пока снова не обнаруживали цель. А машинист без устали повторял свой маневр, играя со смертью».

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Весной в дополнение к немцам появился еще один враг – оттепель. Проложенную зимой по замерзшим болотам и ручьям «Дорогу Победы» стало затапливать. День и ночь под огнем врага работники восстанавливали железнодорожное полотно, а поездам приходилось идти по воде почти как амфибиям.

Неоценимый вклад

Ленинград моментально почувствовал пользу «Дороги Победы». Один железнодорожный состав привозил в город больше продовольствия, чем за сутки доставлялось по «Дороге жизни».

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С февраля 1943 года до полного снятия блокады в январе 1944 года уникальная железная дорога пропустила 4729 поездов. На нее приходилось 75% всех доставленных в город грузов (25% отправляли по Ладожскому озеру).

После того как в марте 1944 года на освобожденных территориях было восстановлено старое железнодорожное сообщение, «Дорога Победы» прекратила свою работу. За все время ее эксплуатации здесь было подбито и сожжено полторы тысячи единиц подвижного состава. Одних только железнодорожников погибло чуть меньше двух сотен, а количество отдавших свои жизни строителей, военнослужащих и эвакуируемых мирных жителей не поддается исчислению.